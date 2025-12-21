MadWalk 2025 Mega
Νιώθεις φουσκώματα και ζαλάδες; Αυτό είναι το φρούτο που θα σε ανακουφίσει στο λεπτό

Ανακάλυψε τα μυστικά του συγκεκριμένου φρούτου για υγεία και ευεξία
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Το κυδώνι είναι ένα φρούτο με ιστορία αιώνων, καλλιεργούμενο από την αρχαία Ελλάδα και τη Ρώμη, όπου θεωρούνταν σύμβολο αγάπης και γονιμότητας. Παρά τη μακρά παράδοσή του και τη χρήση του στην παραδοσιακή ιατρική για πεπτικά προβλήματα και άλλα θέματα υγείας, σήμερα το συναντάμε σπανιότερα από μήλα ή αχλάδια, με τα οποία σχετίζεται στενά.

Το φρούτο είναι πλούσιο σε φυτικές ίνες, βιταμίνες, μέταλλα και αντιοξειδωτικά, ενώ παραμένει χαμηλό σε θερμίδες, καθιστώντας το μια υγιεινή επιλογή για καθημερινή κατανάλωση. Παρότι η επιστημονική έρευνα βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο, υπάρχουν ενδείξεις ότι το κυδώνι μπορεί να υποστηρίξει την πέψη, να ενισχύσει το ανοσοποιητικό, να μειώσει φλεγμονές, να ανακουφίσει από ναυτία ή παλινδρόμηση και να προσφέρει προστασία από ορισμένες αλλεργίες.

κυδώνι
Διάβασε επίσης: 9 τροφές πλούσιες σε «καλούς» υδατάνθρακες για υγεία και ευεξία

Ακολουθούν 8 σημαντικά οφέλη του κυδωνιού και ιδέες για το πώς να το εντάξεις στη διατροφή σου.

8 εντυπωσιακά οφέλη του κυδωνιού

1. Πλούσιο σε θρεπτικά στοιχεία

Το κυδώνι περιέχει σημαντικές βιταμίνες, μέταλλα και φυτικές ίνες, προσφέροντας θρεπτική αξία με λίγες θερμίδες. Ένα φρούτο περίπου 90 γραμμαρίων παρέχει:

  • Θερμίδες: 52
  • Λίπος: 0 γρ.
  • Πρωτεΐνη: 0,3 γρ.
  • Υδατάνθρακες: 14 γρ.
  • Φυτικές ίνες: 1,75 γρ.
  • Βιταμίνη C: 15% της ημερήσιας ανάγκης
  • Θειαμίνη (Β1): 1,5%
  • Βιταμίνη Β6: 2%
  • Χαλκός: 13%
  • Σίδηρος: 3,6%
  • Κάλιο: 4%
  • Μαγνήσιο: 2%

2. Ισχυρή αντιοξειδωτική δράση

Τα αντιοξειδωτικά του κυδωνιού, όπως η κουερσετίνη και η καμφερόλη, βοηθούν στη μείωση της φλεγμονής και προστατεύουν τα κύτταρα από τις βλάβες των ελευθέρων ριζών, συμβάλλοντας στην πρόληψη καρδιοπαθειών και άλλων χρόνιων ασθενειών.

κυδώνι
3. Ανακούφιση ναυτίας κατά την εγκυμοσύνη

Μελέτες δείχνουν ότι το σιρόπι κυδωνιού μπορεί να μειώσει συμπτώματα ναυτίας και εμέτου στις πρώιμες φάσεις της εγκυμοσύνης, με αποτελεσματικότητα παρόμοια ή και μεγαλύτερη από τη βιταμίνη B6.

4. Βοήθεια στην πέψη

Το κυδώνι χρησιμοποιείται παραδοσιακά για πεπτικά προβλήματα. Εκχύλισμα κυδωνιού έχει δείξει ότι προστατεύει τον εντερικό ιστό σε πειράματα, μειώνοντας τη φλεγμονή σε καταστάσεις όπως η ελκώδης κολίτιδα.

5. Προστασία από έλκη στομάχου

Ο χυμός και τα εκχυλίσματα κυδωνιού φαίνεται να αναστέλλουν την ανάπτυξη του βακτηρίου H. pylori και να προστατεύουν από έλκη που προκαλούνται από αλκοόλ, σύμφωνα με πειραματικές μελέτες.

κυδώνι
6. Ανακούφιση από γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση

Το σιρόπι κυδωνιού μπορεί να μειώσει τα συμπτώματα της GERD, ακόμη και σε παιδιά και εγκύους, ενώ σε συνδυασμό με φαρμακευτική αγωγή ενισχύει σημαντικά την αποτελεσματικότητα της θεραπείας.

7. Μείωση ορισμένων αλλεργικών αντιδράσεων

Το κυδώνι μπορεί να περιορίσει αλλεργικά συμπτώματα, όπως ρινική καταρροή και ήπιο άσθμα, μέσω δράσης σε συγκεκριμένα κύτταρα του ανοσοποιητικού.

8. Ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος

Η βιταμίνη C και οι φυτικές ίνες του κυδωνιού υποστηρίζουν το μικροβίωμα του εντέρου και ενισχύουν την αντίσταση του οργανισμού σε μικρόβια, όπως E. coli και S. aureus.

κυδώνι
Πώς να το απολαμβάνεις

Το κυδώνι τρώγεται συνήθως μαγειρεμένο, καθώς ωμό έχει σκληρή σάρκα και ξινή γεύση. Μπορείς να το βράσεις ή να το ψήσεις με λίγο νερό και λίγη ζάχαρη, προσθέτοντας μπαχαρικά όπως κανέλα, βανίλια, τζίντζερ ή γλυκάνισο. Συνδυάζεται υπέροχα με βρώμη, γιαούρτι, ψητό χοιρινό, καθώς και σε μαρμελάδες και γλυκά, προσέχοντας πάντα τη ζάχαρη.

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

