Δεν είναι μόνο η κακή διατροφή: Τα λάθη που κάνεις και αρρωσταίνεις κάθε τρεις και λίγο

Αν προσέχεις τη διατροφή σου, αποφεύγεις το junk food, διαβάζεις προσεκτικά τις ετικέτες και παρ’ όλα αυτά αρρωσταίνεις συχνά, είναι απολύτως φυσιολογικό να αναρωτιέσαι τι κάνεις λάθος. Η απάντηση, όμως, δεν βρίσκεται πάντα σε αυτό που θεωρούμε «ανθυγιεινό». Πολύ συχνά, η πραγματική επιβάρυνση κρύβεται σε επιλογές που παρουσιάζονται ως σωστές, ασφαλείς ή ακόμη και ευεργετικές.

Όπως επισημαίνει ο διατροφολόγος Απόλλων Καψάλης (@apollokapsalis), το σώμα δεν λειτουργεί αποσπασματικά, αλλά αθροιστικά. Μικρές καθημερινές επιβαρύνσεις, όταν επαναλαμβάνονται για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορούν σταδιακά να εξαντλήσουν τα αποθέματα του οργανισμού και να αποδυναμώσουν το ανοσοποιητικό σύστημα, χωρίς να το αντιληφθούμε άμεσα.

Πολλά προϊόντα και συνήθειες που προβάλλονται ως «υγιεινά» δεν είναι πάντα τόσο αθώα όσο φαίνονται. Ροφήματα ξηρών καρπών και σπόρων, σπορέλαια, υπερβολικός περιορισμός θερμίδων, συστηματική χρήση συνθετικών συμπληρωμάτων, επεξεργασμένα τρόφιμα, αποφυγή της έκθεσης στον ήλιο, ακόμη και καλλυντικά ή σαμπουάν με χημικά συστατικά, μπορούν να στερήσουν από το σώμα βασικά εργαλεία άμυνας. Το ανοσοποιητικό δεν «καταρρέει» ξαφνικά· απλώς μένει χωρίς τα καύσιμα που χρειάζεται για να λειτουργεί σωστά.

Όταν η διατροφή είναι υπερβολικά περιοριστική ή δεν καλύπτει τις ανάγκες του οργανισμού σε ενέργεια και μικροθρεπτικά συστατικά, το σώμα μπαίνει σε λειτουργία εξοικονόμησης. Σε αυτή την κατάσταση, η άμυνα δεν αποτελεί προτεραιότητα. Το ίδιο συμβαίνει όταν τα πραγματικά τρόφιμα αντικαθίστανται από υπερ-επεξεργασμένες «εναλλακτικές» ή όταν τα συνθετικά συμπληρώματα γίνονται υποκατάστατο της θρέψης μέσω του φαγητού. Ο οργανισμός δυσκολεύεται να τα αξιοποιήσει αποτελεσματικά και το αποτέλεσμα είναι ένα ανοσοποιητικό που λειτουργεί μεν, αλλά όχι στο μέγιστο των δυνατοτήτων του.

Παράλληλα, η καθημερινή έκθεση σε χημικές ουσίες μέσω καλλυντικών, προϊόντων προσωπικής υγιεινής και καθαριστικών επιβαρύνει το ενδοκρινικό και το ανοσοποιητικό σύστημα. Οι ουσίες αυτές σπάνια προκαλούν άμεση ασθένεια, ωστόσο αναγκάζουν το σώμα να βρίσκεται διαρκώς σε κατάσταση αποτοξίνωσης. Έτσι, πολύτιμη ενέργεια που θα μπορούσε να κατευθυνθεί στην άμυνα και την αποκατάσταση, σπαταλιέται αλλού. Όταν αυτό συνδυάζεται με κακό ύπνο ή αυξημένο στρες, η ανθεκτικότητα του οργανισμού μειώνεται αισθητά.

Η υγεία δεν εξαρτάται αποκλειστικά από το τι τρως, αλλά από το πώς λειτουργεί συνολικά το σώμα σου. Η σωστή ενυδάτωση, η ισορροπημένη πρόσληψη μαγνησίου, βιταμίνης D και C, η ήπια και ελεγχόμενη έκθεση στον ήλιο, ο ποιοτικός ύπνος και η μείωση του συνολικού τοξικού φορτίου της καθημερινότητας αποτελούν τη βάση για ένα ανοσοποιητικό σύστημα που ανταποκρίνεται αποτελεσματικά. Όταν αυτοί οι παράγοντες απουσιάζουν, ακόμη και η «σωστή» διατροφή δεν αρκεί από μόνη της.

Τελικά, το πόσο συχνά αρρωσταίνεις δεν καθορίζεται από έναν μόνο παράγοντα. Στρες, ύπνος, απορρόφηση θρεπτικών συστατικών, φαρμακευτική αγωγή, ορμονική ισορροπία και περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις λειτουργούν ταυτόχρονα και επηρεάζουν την άμυνα του οργανισμού. Δεν χρειάζονται ακραίες αλλαγές ή υπερβολές, αλλά συνειδητές, μικρές βελτιώσεις που μειώνουν το συνολικό φορτίο στο σώμα και του επιτρέπουν να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα: να σε προστατεύει.

