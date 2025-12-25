Η Céline Dion  γίνεται… Grinch και τραγουδά το All by Myself

Η Céline Dion χάρισε στους θαυμαστές της μια απρόσμενη και απολαυστική χριστουγεννιάτικη στιγμή, δημοσιεύοντας ένα χιουμοριστικό βίντεο στο Instagram στο οποίο εμφανίζεται μεταμφιεσμένη σε Grinch. Η διάσημη τραγουδίστρια αξιοποίησε μια εμβληματική σκηνή από την ταινία «How the Grinch Stole Christmas» του 2000 και την προσάρμοσε στο δικό της ύφος, συνδυάζοντας το σαρκαστικό χιούμορ με μία από τις πιο γνωστές επιτυχίες της.

Στο βίντεο, η Céline Dion κάθεται δίπλα σε ένα τζάκι, φορώντας την πλήρη Grinch στολή και κρατώντας έναν σκύλο στην αγκαλιά της, ενώ τραγουδά το ρεφρέν του τραγουδιού «All by Myself». Υιοθετώντας τον μονόλογο του χαρακτήρα, σχολιάζει με ειρωνική διάθεση τις υποχρεώσεις της, λέγοντας «Τι θράσος αυτοί οι Whos να με καλούν τελευταία στιγμή. Ακόμα κι αν ήθελα να πάω, το πρόγραμμά μου δεν θα το επέτρεπε». Στη συνέχεια απαριθμεί με χιούμορ το φανταστικό της ημερήσιο πρόγραμμα, από την εκγύμναση της φωνής και το ξύπνημα των παιδιών της μέχρι την επίλυση της παγκόσμιας πείνας και το δείπνο με τον εαυτό της, καταλήγοντας «Είμαι κλεισμένη».

Η Céline Dion συνεχίζει τον αυτοσαρκασμό, προσθέτοντας ότι αν μεταφέρει τις δημιουργικές της ιδέες αργότερα, θα έχει χρόνο να μείνει στο κρεβάτι και να χαζεύει ατελείωτα βίντεο στο TikTok, πριν ευχηθεί τελικά σε όλους Καλά Χριστούγεννα και Καλή Χρονιά. Το βίντεο κλείνει με την επιστροφή της στο τραγούδι και τον στίχο «When I was young, I never needed anyone», ενώ στη λεζάντα της ανάρτησης σημειώνει «Silent night Not on my watch».

