Χριστούγεννα για Introverts: 7 τρόποι να περάσεις τέλεια χωρίς... κανέναν!

7 μικρές χριστουγεννιάτικες χαρές που δεν χρειάζονται κοινό για να είναι υπέροχες

Τα Χριστούγεννα για πολλούς σημαίνουν κόσμο, φασαρία, πάρτι, συναντήσεις, οικογενειακά τραπέζια, χιλιάδες «τι κάνεις;», «πού δουλεύεις τώρα;» και «βρήκες ταίρι;». Αλλά για έναν introvert; Οι γιορτές είναι μια χρυσή ευκαιρία για ηρεμία, αυτοφροντίδα και μικρές τελετουργίες που γεμίζουν πραγματικά την ψυχή.

Αν φέτος θέλεις να ζήσεις τα Χριστούγεννα με τον δικό σου τρόπο, χωρίς φασαρία, χωρίς υποχρεώσεις και χωρίς να εξαντληθεί η κοινωνική σου μπαταρία τότε αυτά τα 7 πράγματα είναι φτιαγμένα για σένα.

Διάβασε επίσης: Τα πιο στιλάτα και οικονομικά ανδρικά fashion δώρα για το Secret Santa

1. Δημιούργησε τη δική σου ήσυχη χριστουγεννιάτικη γωνιά

Δεν χρειάζεσαι ολόκληρο το σπίτι. Μια μικρή γωνιά που προορίζεται μόνο για σένα αρκεί:

ζεστή κουβέρτα

μαξιλάρια

άρωμα κανέλας ή ζεστό ρόφημα

μικρά φωτάκια

Φτιάξε έναν μικρό, cozy ναό ηρεμίας όπου θα αποσύρεσαι κάθε φορά που θες ένα mental reset.

2. Κάνε solo χριστουγεννιάτικο movie marathon

Ξέχνα το κλασικό Netflix and chill με παρέα. Το solo cinema είναι ανώτερο. Φτιάξε τη δική σου λίστα με ταινίες, κλασικές, αστείες, ρομαντικές, και δες όσες θες χωρίς κανέναν να σχολιάζει, να ρωτάει «ποιος είναι αυτός;» ή να πατάει pause κάθε 5 λεπτά. Πρόσθεσε και snacks made by you, και έφτιαξες τη βραδιά.

3. Διάβασε το βιβλίο που έχεις αναβάλει μήνες

Ο χειμώνας είναι η τέλεια εποχή για να χαθείς μέσα σε σελίδες. Πάρε το βιβλίο που έχεις στο κομοδίνο από το καλοκαίρι, βάλε απαλή μουσική στο background και χαρίσου στον εαυτό σου την πολυτέλεια της αθόρυβης συγκέντρωσης. Διάβασε κοντά στο δέντρο, είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι κάνει το mood 100% πιο χριστουγεννιάτικο (εντάξει, όχι επιστημονικά, αλλά έτσι νιώθουμε όλοι).

4. Μαγείρεψε ή ψήσε κάτι μόνο για σένα

Οι περισσότεροι μαγειρεύουν για τραπέζια, για καλεσμένους, για «να υπάρχει». Εσύ κάν’ το… για σένα. Το πιο ωραίο μέρος; Κανείς δεν θα σου φάει τα μελομακάρονα. Άναψε μουσική, μπες στη κουζίνα και φτιάξε ό,τι πραγματικά λαχταράς, όχι ό,τι περιμένουν οι άλλοι.

5. Κάνε έναν χριστουγεννιάτικο περίπατο την ώρα που δεν υπάρχει ψυχή έξω

Για introverts, οι άδειοι δρόμοι είναι παράδεισος. Περπάτα στη γειτονιά σου ή στο κέντρο πολύ νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ, όταν όλα είναι φωτισμένα αλλά ήσυχα. Απόλαυσε τα λαμπάκια, τη μυρωδιά από τα τζάκια, το κρύο που σου τσιμπάει τα χέρια, χωρίς καμία βιασύνη, χωρίς φωνές, χωρίς κόσμο.

6. Οργάνωσε μια χριστουγεννιάτικη self-care ημέρα

Όχι λίγη φροντίδα. Ολόκληρη self-care τελετή. Μάσκα προσώπου, ζεστό μπάνιο, χαλαρωτική μουσική, καθαρά σεντόνια, τσάι ή κρασί. Δώσε στον εαυτό σου την ηρεμία που σου λείπει όλο τον χρόνο.

7. Κάνε δώρα… μόνο στον εαυτό σου

Παράγγειλε κάτι μικρό που ήθελες καιρό. Φτιάξε ένα πακέτο έκπληξη για σένα. Γράψε σου μια χριστουγεννιάτικη κάρτα. Δεν χρειάζεται άλλος λόγος πέρα από: το θέλω.

Τελικά, τα πιο όμορφα Χριστούγεννα είναι αυτά που δεν χρειάζεται να αποδείξεις τίποτα σε κανέναν! Ως introvert, δεν θα βρεις τη μαγεία στις μεγάλες συγκεντρώσεις, θα τη βρεις στις μικρές στιγμές, στις ήσυχες γωνιές του σπιτιού, στη ζεστασιά, στο να κάνεις πράγματα που γεμίζουν πραγματικά εσένα. Και αυτό είναι το πιο πολύτιμο δώρο των γιορτών!

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Τα ανδρικά και γυναικεία αρώματα που μυρίζουν… Χριστούγεννα από το πρώτο ψέκασμα!

Δες κι αυτό…