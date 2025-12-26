Οι νέες ταινίες και σειρές του Netflix που θα σε κρατήσουν μέσα τα Χριστούγεννα

Οι πιο πολυσυζητημένες πρεμιέρες του Netflix για τις γιορτές με όλα τα είδη και για όλες τις ηλικίες

Ο τελευταίος μήνας του χρόνου φέρνει στο Netflix μια σειρά από ενδιαφέρουσες πρεμιέρες, γεμάτες γιορτινή διάθεση αλλά και διαφορετικά είδη για κάθε προτίμηση.

Οι νέες προσθήκες περιλαμβάνουν από πρωτότυπες σειρές και χριστουγεννιάτικα σλάπστικ, μέχρι φιλμ γεμάτα δράση και μυστηριώδεις ιστορίες. Το γουέστερν «Οι εγκαταλελειμμένοι» δίνει μια φρέσκια ματιά στην Άγρια Δύση, ενώ το κωμικό «Άνθρωπος εναντίον μωρού» υπόσχεται χαμόγελα και χάος στις γιορτές. Παράλληλα, η Έμιλι επιστρέφει στην 5η σεζόν του «Emily in Paris», αυτή τη φορά εξερευνώντας τη Ρώμη.

Διάβασε επίσης: Μορφή ο Gary De’Snake – Άνοδος στην αγορά ερπετών στην Κίνα λόγω Zootopia 2

Στον κινηματογραφικό τομέα, το Netflix φέρνει ποικιλία: από τη στοχαστική δραμεντί «Jay Kelly» και το μυστηριώδες «Wake Up Dead Man» της σειράς Knives Out, μέχρι την εντυπωσιακή περιπέτεια καταστροφής «The Great Flood». Το χριστουγεννιάτικο κλίμα ολοκληρώνεται με το οικογενειακό δράμα «Goodbye June», μια συγκινητική ιστορία επανένωσης.

Σειρές

Οι εγκαταλελειμμένοι (The Abandons) – Πρεμιέρα: 4 Δεκεμβρίου

Ένα σύγχρονο γουέστερν από τον δημιουργό του Sons of Anarchy, Κερτ Σάτερ. Ακολουθεί μια ομάδα περιθωριοποιημένων ανθρώπων που ενώνονται για να αντιμετωπίσουν μια ισχυρή οικογένεια γαιοκτημόνων. Με έντονη δράση, ηθικά διλήμματα και δυνατές γυναικείες παρουσίες (Τζίλιαν Αντερσον, Λένα Χέντεϊ), η σειρά ανανεώνει το κλασικό γουέστερν με μοντέρνα ματιά.

Άνθρωπος εναντίον μωρού (Man vs Baby) – Πρεμιέρα: 11 Δεκεμβρίου

Ο Τρέβορ, μετά τις περιπέτειες στο Man vs Bee, αναλαμβάνει τη φύλαξη ενός πολυτελούς ρετιρέ και ενός μωρού κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. Με σλάπστικ χιούμορ, χάος και τρυφερότητα, η σειρά θυμίζει κλασικές γιορτινές κωμωδίες τύπου Μόνος στο Σπίτι. Πρωταγωνιστούν Ρόουαν Ατκινσον και Γουίλιαμ Ντέιβις, με τέσσερα επεισόδια των 30 λεπτών.

Η Έμιλι στο Παρίσι – Σεζόν 5 – Πρεμιέρα: 18 Δεκεμβρίου

Η Έμιλι ταξιδεύει ανάμεσα σε Παρίσι και Ρώμη, με επαγγελματικές προκλήσεις και ερωτικά διλήμματα. Η σχέση της με τον Μαρτσέλο γίνεται πιο σύνθετη, ενώ ο Γκάμπριελ παραμένει δυνατή έλξη. Το αισθητικό ύφος της σεζόν παντρεύει τον ιταλικό ρομαντισμό με τη μόδα των δεκαετιών ’40–’50.

Ταινίες

Τζέι Κέλι (Jay Kelly) – Πρεμιέρα: 5 Δεκεμβρίου

Μια δραμεντί αυτογνωσίας με πρωταγωνιστές Τζορτζ Κλούνεϊ και Άνταμ Σάντλερ. Ο διάσημος ηθοποιός Τζέι Κέλι ταξιδεύει στην Ευρώπη μαζί με τον μάνατζέρ του, ανακαλύπτοντας πτυχές του εαυτού του και των σχέσεών του.

Κάποιος είναι ένοχος (Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery) – Πρεμιέρα: 12 Δεκεμβρίου

Ο ντετέκτιβ Μπενουά Μπλανκ προσπαθεί να λύσει ένα έγκλημα μέσα σε εκκλησία ενός χωριού, με τους κατοίκους να κρύβουν μυστικά. Στην ταινία πρωταγωνιστούν Ντάνιελ Κρεγκ, Γκλεν Κλόουζ, Μίλα Κούνις και Τζέρεμι Ρένερ.

Η μεγάλη πλημμύρα (The Great Flood) – Πρεμιέρα: 19 Δεκεμβρίου

Μια κορεάτικη περιπέτεια καταστροφής με έντονη δράση και οπτικά εφέ. Μια ερευνήτρια προσπαθεί να σώσει το παιδί της σε έναν κόσμο που αντιμετωπίζει μια βιβλική πλημμύρα, ενώ αποκαλύπτονται μυστικά που αφορούν την ανθρωπότητα.

Goodbye June – Πρεμιέρα: 24 Δεκεμβρίου

Ένα οικογενειακό μελόδραμα για τα Χριστούγεννα. Τέσσερα αδέρφια και ο πατέρας τους επανενώνονται όταν η μητέρα τους, Τζουν (Έλεν Μίρεν), αρρωσταίνει. Το καστ περιλαμβάνει Κέιτ Γουίνσλετ, Τόνι Κολέτ, Άντρεα Ράιζμπορο και Τζόνι Φλιν.

Διάβασε επίσης: Stranger Things 5: Η γυναίκα που ενέπνευσε τους δημιουργούς μπαίνει στη σειρά του Netflix

Δες κι αυτό…