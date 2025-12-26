MadWalk 2025 Mega
Ο απόλυτος οδηγός για να εφαρμόσεις την σκιά ματιών στα πιο iconic festive makeup looks

festive_look
Όλα όσα χρειάζεσαι για να δημιουργήσεις ένα εντυπωσιακό festive eye look που αντέχει από το πρωί μέχρι το τελευταίο ποτό της βραδιάς
Μαρία Χατζηγιάννη

Οι γιορτές είναι η τέλεια περίοδος για να πειραματιστείς με το μακιγιάζ σου και να αναδείξεις το πιο λαμπερό σου βλέμμα. Ένα καλά επιλεγμένο και σωστά εφαρμοσμένο look στα μάτια μπορεί να αλλάξει ολοκληρωτικά την εμφάνισή σου, προσθέτοντας γιορτινή λάμψη σε κάθε σου έξοδο. Το μυστικό βρίσκεται στην τεχνική, τα χρώματα και τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά.

Ακόμα και αν αγαπάς τα κλασικά χρώματα ή προτιμάς πιο μοντέρνες αποχρώσεις, υπάρχει τρόπος να δημιουργήσεις ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα χωρίς υπερβολές. Ακολουθώντας μερικά βασικά βήματα, η σκιά σου θα δείχνει επαγγελματική και θα αντέχει όλη τη μέρα ή τη νύχτα.

aspri_skia_matiwn
Pinterest

Προετοιμασία της επιδερμίδας

Ξεκίνα με καθαρό και ενυδατωμένο πρόσωπο. Στα μάτια, ένα primer ή μια βάση για σκιά εξασφαλίζει καλύτερη εφαρμογή, σταθερότητα και διάρκεια, ενώ αποτρέπει το θόλωμα και τις γραμμές στις πτυχώσεις των βλεφάρων.

Επιλογή χρωμάτων

Τα Χριστούγεννα τα μεταλλικά και glittery χρώματα κυριαρχούν. Μπορείς να επιλέξεις κόκκινο ή μπορντό για κλασικό festive look, χρυσό ή ασημί για λάμψη, ή σμαραγδί και σκούρο πράσινο για πιο μοντέρνα εμφάνιση. Ο συνδυασμός δύο ή τριών τόνων δημιουργεί βάθος και ενδιαφέρον στο βλέμμα.

eye_look
https://www.instagram.com/patrickta/?hl=el

Τεχνική εφαρμογής

Άπλωσε τον ανοιχτό τόνο σε όλο το κινητό βλέφαρο, χρησιμοποίησε έναν μεσαίο στην κόγχη και έναν σκούρο στην εξωτερική γωνία και κάτω από τις βλεφαρίδες. Ανακάτεψε καλά για ομοιόμορφο αποτέλεσμα. Στο κέντρο του κινητού βλεφάρου πρόσθεσε glitter ή μεταλλικό χρώμα για επιπλέον λάμψη.

Τελειώνοντας το look

Ένα λεπτό eyeliner ή cat-eye και αρκετές στρώσεις μάσκαρα θα τονίσουν τα μάτια, ενώ μικρές πινελιές highlighter κάτω από το τόξο του φρυδιού και στην εσωτερική γωνία θα κάνουν το βλέμμα φωτεινό. Για έξτρα festive αίσθηση, μπορείς να προσθέσεις μικρές πινελιές glitter στην εξωτερική γωνία των ματιών.

eye_look
https://www.instagram.com/patrickta/?hl=el

Με αυτά τα βήματα, η σκιά ματιών σου θα δείχνει επαγγελματική, λαμπερή και απόλυτα γιορτινή, έτοιμη να κλέψει τις εντυπώσεις σε κάθε χριστουγεννιάτικη έξοδο.

beauty MAD Christmas Χριστούγεννα Χριστούγεννα 2025
Οι νέες ταινίες και σειρές του Netflix που θα σε κρατήσουν μέσα τα Χριστούγεννα

Οι νέες ταινίες και σειρές του Netflix που θα σε κρατήσουν μέσα τα Χριστούγεννα

26.12.2025
Επόμενο
Το κόκκινο φόρεμα θα βάλει «φωτιά» στα φετινά εορταστικά τραπέζια

Το κόκκινο φόρεμα θα βάλει «φωτιά» στα φετινά εορταστικά τραπέζια

26.12.2025

