Frosty Pink: Το γιορτινό makeup trend που έχει κατακλύσει το TikTok

Φέτος, μπορεί η Pantone να έστρεψε τα φώτα στο διακριτικό Cloud Dancer, όμως στον κόσμο του beauty ένα άλλο χρώμα κλέβει ξεκάθαρα την παράσταση. Το frosty pink αναδεικνύεται ως η πιο πολυσυζητημένη απόχρωση των γιορτών και όχι άδικα. Πρόκειται για ένα απαλό baby pink με γαλακτερό χαρακτήρα, σαν ροζ που έχει «μαλακώσει» με μια δόση λευκού.

Είναι ψυχρό, σχεδόν αιθέριο, με μια ανεπαίσθητη λιλά χροιά και μια περλέ λάμψη που αντανακλά το φως με τρόπο μοναδικό. Αυτή ακριβώς η αντανάκλαση δημιουργεί το viral «pink sugar» αποτέλεσμα που κυριαρχεί στο TikTok και φέρνει στο προσκήνιο τη νοσταλγία των Y2K χρόνων, την οποία βλέπουμε παντού στα χειμερινά makeup looks.

Διάβασε επίσης: YSL haircut: Αυτό είναι το κούρεμα που θα δώσει αέρα 70’s στις γιορτές σου

Γιατί το frosty pink πρωταγωνιστεί φέτος

Το frosty pink μπορεί να θεωρηθεί η χειμερινή εξέλιξη του strawberry makeup που αγαπήσαμε το καλοκαίρι. Η φιλοσοφία παραμένει ίδια: μονοχρωμία, ένταση και συνοχή. Η διαφορά όμως βρίσκεται στο φινίρισμα. Αντί για juicy και dewy υφές, το frosty pink απαιτεί shimmer και ένα οπάλ, «παγωμένο» αποτέλεσμα. Οι θερμές αποχρώσεις δίνουν τη θέση τους σε ψυχρά ροζ που φωτίζουν μάτια, χείλη και ζυγωματικά χωρίς να δείχνουν βαριά ή υπερβολικά λαμπερά. Είναι λαμπερό, αλλά με έναν εκλεπτυσμένο, χειμερινό τρόπο.

#frostypinkblush #pinkmakeup #wintermakeup #makeuptutorial ♬ It Happened One Night – Gordon L Goodwin @mckennagoddard This one came out too good ✨ PRODUCTS & SHADES: @loréal paris usa Faux Brow @UKLASH US Eye Patches @Hourglass Cosmetics Concealer shade 3.8 Drift + @mcobeauty us Pressed Powder shade 2 (to prep & set lid) @Morphe Cosmetics Naughty & Rose Frequency Eyeshadow Palettes @Sephora Collection 12H Retractable Eyeliner shade Matte black (to tightline) @Lilly Lashes Self Adhesive Half Lashes Style Sceme Stealer @Saie Mascara @Bubble Skincare Cosmic Milk & Water Slide @Makeup By Mario Surreal Skjn Foundation shades 11N & 10C mixed Morphe Nano Contour Stick shade Sculpted @Huda Beauty Liquid Blush shade Cotton Candy, Color Corrector shade Cherry Light, Easy Bake Setting Powder shade Pound Cake, & Powder Blush Palette shade Baby Pink @YSL Beauty Powder Brozer shade 03 @ONE SIZE BEAUTY Powder Melt Setting Spray @morphe Lip Liner shade Bubble Bath @Point of View Beauty Contour It Lip Liner shade Angel Cake @morphe Lip Gloss shade Frose All Day #frostypink

Πώς να εντάξεις το frosty pink στο μακιγιάζ σου

Ο πιο εύκολος τρόπος να δοκιμάσεις την τάση είναι στα χείλη. Φρόντισε πρώτα για καλή απολέπιση και ενυδάτωση, γιατί οι ιριδίζουσες υφές τονίζουν την ξηρότητα. Αν θέλεις πιο έντονο αποτέλεσμα, άπλωσε μια πολύ λεπτή στρώση concealer για να «σβήσεις» τον φυσικό τόνο και να αναδειχθεί το παγωμένο ροζ.

Κράτησε το υπόλοιπο μακιγιάζ στην ίδια ψυχρή παλέτα. Baby pink ρουζ ψηλά στα ζυγωματικά, μια μεταλλική ψυχρή ροζ σκιά στο κινητό βλέφαρο και βάση με σατινέ φινίρισμα. Ολοκλήρωσε με λίγο ασημί-λευκό highlighter στα ψηλά σημεία του προσώπου για τη χαρακτηριστική frosty λάμψη.

Διάβασε επίσης: Το μπορντό μολύβι ματιών είναι η festive προσθήκη που χρειάζεται το μακιγιάζ σου

Δες κι αυτό…