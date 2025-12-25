MadWalk 2025 Mega
Μουσικά Νέα 25.12.2025

Η Taylor Swift μοιράζει εκατομμύρια σε δωρεές ενόψει Χριστουγέννων

Η Taylor Swift δωρίζει 1 εκατ. δολαρίων στην American Heart Association και 1 εκατ. δολάρια στον οργανισμό Feeding America
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Taylor Swift επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά ότι η επιρροή της δεν περιορίζεται στη μουσική βιομηχανία. Λίγο πριν από τις γιορτές, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια προχώρησε σε δωρεά ύψους 1 εκατ. δολαρίων προς την American Heart Association, στηρίζοντας το έργο του οργανισμού για την καταπολέμηση των καρδιαγγειακών παθήσεων και των εγκεφαλικών επεισοδίων. Η δωρεά πραγματοποιήθηκε προς τιμήν του πατέρα της, Scott Kingsley Swift, ο οποίος υποβλήθηκε νωρίτερα μέσα στη χρονιά σε σοβαρή καρδιοχειρουργική επέμβαση.

Η American Heart Association ανακοίνωσε τη δωρεά στις 23 Δεκεμβρίου, υπογραμμίζοντας τη σημασία της όχι μόνο σε οικονομικό αλλά και σε κοινωνικό επίπεδο. Η διευθύνουσα σύμβουλος του οργανισμού, Nancy Brown, δήλωσε ότι «η αξιοσημείωτη γενναιοδωρία της Taylor Swift θα δημιουργήσει μακροχρόνιες αλλαγές που ξεπερνούν κατά πολύ τη χρηματική της αξία». Όπως τόνισε, η εμπειρία της οικογένειας Swift με τα καρδιαγγειακά νοσήματα «είναι δυστυχώς εξαιρετικά συνηθισμένη, καθώς αφορά σχεδόν το 50% των ενήλικων Αμερικανών», προσθέτοντας ότι η δημόσια στάση της καλλιτέχνιδας συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση γύρω από την πρόληψη και τη φροντίδα της καρδιακής υγείας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Η Taylor Swift δεν φεύγει για τουρνέ χωρίς τις γάτες της

Η Nancy Brown αναφέρθηκε επίσης στο ιδιαίτερο συμβολικό φορτίο της πρωτοβουλίας, επισημαίνοντας ότι η Taylor Swift έχει ταυτιστεί εδώ και χρόνια με τη χαρακτηριστική χειρονομία των «χέρια σε σχήμα καρδιάς». Όπως σημείωσε, «στην American Heart Association χρησιμοποιούμε την ίδια χειρονομία για να τιμήσουμε όλους όσοι έχουν επηρεαστεί από καρδιακές παθήσεις, μητέρες, πατέρες, αδέλφια, συντρόφους και ολόκληρες οικογένειες». Η ίδια εξέφρασε την ελπίδα ότι η δωρεά αυτή θα λειτουργήσει ως καταλύτης για ουσιαστική αλλαγή και για ένα πιο υγιές μέλλον για τις επόμενες γενιές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Την ίδια ημέρα με τη δωρεά προς την American Heart Association, η Taylor Swift προχώρησε και σε δεύτερη σημαντική φιλανθρωπική κίνηση, προσφέροντας ακόμη 1 εκατ. δολάρια στον οργανισμό Feeding America για την υποστήριξη οικογενειών που αντιμετωπίζουν επισιτιστική ανασφάλεια. Η διευθύνουσα σύμβουλος του οργανισμού, Claire Babineaux-Fontenot, δήλωσε ότι «η συνεχής στήριξη της Taylor Swift αποτελεί μια ισχυρή υπενθύμιση του τι μπορεί να επιτευχθεί όταν ενωνόμαστε για να τερματίσουμε την πείνα».

Οι δωρεές συνέπεσαν χρονικά με την κυκλοφορία των τελευταίων επεισοδίων της ντοκιμαντερίστικης σειράς «The End of an Era» στην πλατφόρμα Disney+, ολοκληρώνοντας μια χρονιά κατά την οποία η Taylor Swift δεν κατέγραψε μόνο εμπορικές και καλλιτεχνικές επιτυχίες, αλλά και μια σταθερή παρουσία σε δράσεις με κοινωνικό και ανθρωπιστικό αποτύπωμα.

Διάβασε επίσης: 3.330.000 συγκεντρώθηκαν για τα παιδιά στον Χριστουγεννιάτικο Τηλεμαραθώνιο του ΑΝΤ1

