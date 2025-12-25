Ποιες είναι οι ταινίες που όχι απλώς ξεχώρισαν, αλλά σφράγισαν πραγματικά τον κινηματογράφο του 21ου αιώνα; Σε αυτό το ερώτημα επιχείρησαν να απαντήσουν οι New York Times μέσα από τη λίστα 100 Best Movies of the 21st Century, μια κατάταξη που δεν βασίστηκε σε εμπορικές επιτυχίες ή απλούς δείκτες δημοφιλίας, αλλά σε μια ευρεία και ουσιαστική διαδικασία ψηφοφορίας. Περισσότεροι από 500 άνθρωποι του κινηματογράφου, σκηνοθέτες, ηθοποιοί, σεναριογράφοι, παραγωγοί και άλλοι επαγγελματίες της βιομηχανίας, κλήθηκαν να καταθέσουν τις επιλογές τους, με στόχο να αποτυπωθεί τι άφησε πραγματικό αποτύπωμα στο σινεμά από το 2000 και μετά.
Το αποτέλεσμα είναι μια λίστα που λειτουργεί ταυτόχρονα ως χαρτογράφηση μιας εποχής και ως κινηματογραφικό χρονικό των τελευταίων δεκαετιών. Ταινίες που αναμετρήθηκαν με την πολιτική, την κοινωνική ανισότητα, την ταυτότητα, τη μνήμη και την τεχνολογία συνυπάρχουν με έργα που ανανέωσαν τα κινηματογραφικά είδη, επαναπροσδιόρισαν τη γλώσσα της εικόνας ή άνοιξαν νέους δρόμους στην αφήγηση. Από τον παγκόσμιο κινηματογράφο και τα ανεξάρτητα φιλμ μέχρι τις μεγάλες χολιγουντιανές παραγωγές, η λίστα αποτυπώνει την πολυφωνία και τις αντιφάσεις του σύγχρονου σινεμά. Περισσότερο από μια απλή κατάταξη, οι 100 καλύτερες ταινίες του 21ου αιώνα σύμφωνα με τους New York Times αποτελούν μια πρόσκληση για αναθεώρηση, επανανακάλυψη και συζήτηση. Είναι ένα πανόραμα έργων που όχι μόνο αγαπήθηκαν ή συζητήθηκαν, αλλά συνέβαλαν ουσιαστικά στο να διαμορφωθεί ο τρόπος με τον οποίο βλέπουμε, αφηγούμαστε και κατανοούμε τον κόσμο μέσα από τον κινηματογράφο.
1. Parasite (2019)
Σκηνοθεσία: Bong Joon Ho
Με τους: Song Kang-ho, Lee Sun-kyun, Cho Yeo-jeong
Η απληστία και η ταξική σύγκρουση απειλούν τη «συμβιωτική» σχέση μιας πλούσιας οικογένειας με μια φτωχή που παρεισφρέει στη ζωή της.
2. Mulholland Drive (2001)
Σκηνοθεσία: David Lynch
Με τους: Naomi Watts, Laura Harring, Justin Theroux
Μετά από ένα ατύχημα που αφήνει μια γυναίκα με αμνησία, μια επίδοξη ηθοποιός τη βοηθά να λύσουν ένα μυστήριο που μπλέκει όνειρο και πραγματικότητα.
3. There Will Be Blood (2007)
Σκηνοθεσία: Paul Thomas Anderson
Με τους: Daniel Day-Lewis, Paul Dano, Ciarán Hinds
Ένα σκοτεινό έπος για πετρέλαιο, θρησκεία και εμμονή, με έναν αδίστακτο επιχειρηματία στις απαρχές της αμερικανικής πετρελαϊκής φρενίτιδας.
4. In the Mood for Love (2000)
Σκηνοθεσία: Wong Kar-wai
Με τους: Maggie Cheung, Tony Leung Chiu-wai, Ping-Lam Siu
Δύο γείτονες, πληγωμένοι από τις απιστίες των συζύγων τους, χτίζουν μια εύθραυστη σχέση που παλεύει να μείνει «ανέγγιχτη».
5. Moonlight (2016)
Σκηνοθεσία: Barry Jenkins
Με τους: Mahershala Ali, Naomie Harris, Trevante Rhodes
Ένας νεαρός Αφροαμερικανός αναζητά ταυτότητα και αγάπη σε τρεις φάσεις ζωής, μέσα σε ένα περιβάλλον που τον δοκιμάζει διαρκώς.
6. No Country for Old Men (2007)
Σκηνοθεσία: Ethan Coen, Joel Coen
Με τους: Tommy Lee Jones, Javier Bardem, Josh Brolin
Ένας κυνηγός βρίσκει χρήματα από αποτυχημένη αγοραπωλησία ναρκωτικών και ανοίγει έναν κύκλο βίας που δεν σταματά.
7. Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004)
Σκηνοθεσία: Michel Gondry
Με τους: Jim Carrey, Kate Winslet, Tom Wilkinson
Ένα ζευγάρι σβήνει ο ένας τον άλλον από τη μνήμη του, αλλά η καρδιά αντιστέκεται ακόμα κι όταν το μυαλό διαγράφει.
8. Get Out (2017)
Σκηνοθεσία: Jordan Peele
Με τους: Daniel Kaluuya, Allison Williams, Bradley Whitford
Ένας νεαρός επισκέπτεται την οικογένεια της λευκής συντρόφου του και η «ευγένεια» του προαστίου μετατρέπεται σε εφιάλτη.
9. Spirited Away (2001)
Σκηνοθεσία: Hayao Miyazaki
Με τους: Miyu Irino, Rumi Hiiragi, Mari Natsuki
Ένα κορίτσι μπαίνει σε έναν κόσμο πνευμάτων και μαγείας, όπου οι άνθρωποι μεταμορφώνονται — και η ενηλικίωση γίνεται περιπέτεια επιβίωσης.
10. The Social Network (2010)
Σκηνοθεσία: David Fincher
Με τους: Jesse Eisenberg, Andrew Garfield, Justin Timberlake
Η γέννηση του Facebook ως ιστορία φιλοδοξίας, προδοσίας και δικαστικών συγκρούσεων πίσω από μια «επανάσταση» που άλλαξε την επικοινωνία.
11. Mad Max: Fury Road (2015)
Σκηνοθεσία: George Miller
Με τους: Tom Hardy, Charlize Theron, Nicholas Hoult
Σε μια έρημη δυστοπία, μια γυναίκα επαναστατεί απέναντι σε τύραννο, σε μια καταδίωξη-μαραθώνιο που είναι καθαρό αδρεναλινικό σινεμά.
12. The Zone of Interest (2023)
Σκηνοθεσία: Jonathan Glazer
Με τους: Christian Friedel, Sandra Hüller, Johann Karthaus
Η «κανονική» οικογενειακή ζωή δίπλα στο Άουσβιτς, σε μια ανατριχιαστική ματιά στη συνενοχή της καθημερινότητας.
13. Children of Men (2006)
Σκηνοθεσία: Alfonso Cuarón
Με τους: Julianne Moore, Clive Owen, Chiwetel Ejiofor
Σε έναν κόσμο όπου η ανθρωπότητα δεν μπορεί να τεκνοποιήσει, ένας άντρας καλείται να προστατεύσει ένα θαύμα που μπορεί να αλλάξει τα πάντα.
14. Inglourious Basterds (2009)
Σκηνοθεσία: Quentin Tarantino
Με τους: Brad Pitt, Diane Kruger, Eli Roth
Στη ναζιστική Γαλλία, δύο σχέδια εκδίκησης συγκλίνουν σε μια κινηματογραφική «σφαγή» της Ιστορίας.
15. City of God (2002)
Σκηνοθεσία: Fernando Meirelles, Kátia Lund
Με τους: Alexandre Rodrigues, Leandro Firmino, Matheus Nachtergaele
Στις φαβέλες του Ρίο, δύο παιδιά παίρνουν διαφορετικούς δρόμους: ο ένας προς τη φωτογραφία, ο άλλος προς την εγκληματική εξουσία.
16. Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
Σκηνοθεσία: Ang Lee
Με τους: Chow Yun-Fat, Michelle Yeoh, Ziyi Zhang
Ένα κλεμμένο σπαθί ανοίγει έναν κόσμο τιμής, έρωτα και πολεμικών τεχνών, όπου η επιθυμία συγκρούεται με το καθήκον.
Διάβασε επίσης: Οι Katseye καλλιτέχνες της χρονιάς στο TikTok
17.Brokeback Mountain (2005)
Σκηνοθεσία: Ang Lee
Με τους: Jake Gyllenhaal, Heath Ledger, Michelle Williams
Δύο άντρες ερωτεύονται, αλλά η κοινωνία και οι επιλογές ζωής τους μετατρέπουν την αγάπη σε μόνιμη πληγή.
18. Y tu mamá también (2001)
Σκηνοθεσία: Alfonso Cuarón
Με τους: Maribel Verdú, Gael García Bernal, Daniel Giménez Cacho
Δύο έφηβοι και μια μεγαλύτερη γυναίκα ταξιδεύουν στο Μεξικό και η διαδρομή γίνεται μάθημα επιθυμίας, ζωής και ενηλικίωσης.
19. Zodiac (2007)
Σκηνοθεσία: David Fincher
Με τους: Jake Gyllenhaal, Robert Downey Jr., Mark Ruffalo
Η εμμονή γύρω από τον Zodiac Killer μετατρέπεται σε πολυετές κυνήγι αλήθειας που διαβρώνει ζωές και βεβαιότητες.
20. The Wolf of Wall Street (2013)
Σκηνοθεσία: Martin Scorsese
Με τους: Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Robbie
Η άνοδος και η πτώση ενός χρηματιστή σε ένα όργιο απληστίας, εξαπάτησης και υπερβολής που μοιάζει απίστευτο — αλλά είναι αληθινό.
21. The Royal Tenenbaums (2001)
Σκηνοθεσία: Wes Anderson
Με τους: Gene Hackman, Gwyneth Paltrow, Anjelica Huston
Μια εκκεντρική, «χαλασμένη» οικογένεια ξανασμίγει και τα απωθημένα επιστρέφουν με χιούμορ, τρυφερότητα και μελαγχολία.
22. The Grand Budapest Hotel (2014)
Σκηνοθεσία: Wes Anderson
Με τους: Ralph Fiennes, F. Murray Abraham, Mathieu Amalric
Ένας θρυλικός θυρωρός και ένας μαθητευόμενος μπλέκουν σε μια ιστορία φιλίας, κληρονομιάς και διωγμών στην Ευρώπη πριν το σκοτάδι.
23. Boyhood (2014)
Σκηνοθεσία: Richard Linklater
Με τους: Ellar Coltrane, Patricia Arquette, Ethan Hawke
Η ζωή ενός αγοριού από την παιδική ηλικία ως την ενηλικίωση — γυρισμένη στον πραγματικό χρόνο, σαν να βλέπεις τα χρόνια να περνούν μπροστά σου.
24. Her (2013)
Σκηνοθεσία: Spike Jonze
Με τους: Joaquin Phoenix, Amy Adams, Scarlett Johansson
Στο κοντινό μέλλον, ένας μοναχικός άντρας ερωτεύεται ένα λειτουργικό σύστημα — και η αγάπη αποκτά ψηφιακή φωνή και ανθρώπινο βάρος.
25. Phantom Thread (2017)
Σκηνοθεσία: Paul Thomas Anderson
Με τους: Daniel Day-Lewis, Vicky Krieps, Lesley Manville
Η τελειομανία ενός διάσημου σχεδιαστή μόδας ανατρέπεται όταν μια γυναίκα μπαίνει στη ζωή του και μετατρέπει την έμπνευση σε παιχνίδι εξουσίας.
26. Anatomy of a Fall (2023)
Σκηνοθεσία: Justine Triet
Με τους: Sandra Hüller, Swann Arlaud, Milo Machado-Graner
Μετά τον θάνατο ενός άντρα, η σύζυγός του κατηγορείται για φόνο και ο γιος τους γίνεται το κέντρο ενός ηθικού και δικαστικού λαβύρινθου.
27. Adaptation. (2002)
Σκηνοθεσία: Spike Jonze
Με τους: Nicolas Cage, Meryl Streep, Chris Cooper
Ένας σεναριογράφος παλεύει να διασκευάσει ένα βιβλίο και καταρρέει δημιουργικά — σε μια ευφυή, αυτοαναφορική κωμωδία για το μπλοκάρισμα.
28. The Dark Knight (2008)
Σκηνοθεσία: Christopher Nolan
Με τους: Christian Bale, Heath Ledger, Aaron Eckhart
Ο Τζόκερ σπέρνει χάος στο Γκόθαμ και ο Μπάτμαν αναγκάζεται να διαλέξει ανάμεσα στη δικαιοσύνη και στο τίμημα της τάξης.
29. Arrival (2016)
Σκηνοθεσία: Denis Villeneuve
Με τους: Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker
Με την άφιξη εξωγήινων σκαφών, μια γλωσσολόγος προσπαθεί να «σπάσει» τον κώδικα επικοινωνίας πριν ο κόσμος οδηγηθεί σε πόλεμο.
30. Lost in Translation (2003)
Σκηνοθεσία: Sofia Coppola
Με τους: Bill Murray, Scarlett Johansson, Giovanni Ribisi
Δύο ξένοι στο Τόκιο, μόνοι ο καθένας με τον τρόπο του, συναντιούνται και μοιράζονται μια σιωπηλή οικειότητα που δεν εξηγείται εύκολα.
31. The Departed (2006)
Σκηνοθεσία: Martin Scorsese
Με τους: Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson
Ένας μυστικός αστυνομικός και ένας πληροφοριοδότης της μαφίας προσπαθούν να αποκαλύψουν ο ένας την ταυτότητα του άλλου στη Βοστώνη.
32. Bridesmaids (2011)
Σκηνοθεσία: Paul Feig
Με τους: Kristen Wiig, Maya Rudolph, Rose Byrne
Ο ανταγωνισμός ανάμεσα σε δύο γυναίκες για το ποια είναι η καλύτερη φίλη της νύφης ξεφεύγει κωμικά από κάθε έλεγχο.
33. A Separation (2011)
Σκηνοθεσία: Asghar Farhadi
Με τους: Payman Maadi, Leila Hatami, Sareh Bayat
Ένα ζευγάρι στο Ιράν έρχεται αντιμέτωπο με ένα ηθικό δίλημμα που πυροδοτεί μια αλυσιδωτή κοινωνική και προσωπική σύγκρουση.
34. WALL·E (2008)
Σκηνοθεσία: Andrew Stanton
Με τους: Ben Burtt, Elissa Knight, Jeff Garlin
Ένα ρομπότ καθαρισμού στη Γη ερωτεύεται και ξεκινά ένα ταξίδι που μπορεί να σώσει την ανθρωπότητα.
35. A Prophet (2009)
Σκηνοθεσία: Jacques Audiard
Με τους: Tahar Rahim, Niels Arestrup, Adel Bencherif
Ένας νεαρός κρατούμενος ανεβαίνει σταδιακά στην ιεραρχία της φυλακής, μεταμορφώνοντας την αδυναμία σε εξουσία.
36. A Serious Man (2009)
Σκηνοθεσία: Ethan Coen, Joel Coen
Με τους: Michael Stuhlbarg, Richard Kind, Sari Lennick
Ένας καθηγητής φυσικής βλέπει τη ζωή του να καταρρέει και αναζητά απαντήσεις σε έναν κόσμο χωρίς σαφή λογική.
37. Call Me by Your Name (2017)
Σκηνοθεσία: Luca Guadagnino
Με τους: Timothée Chalamet, Armie Hammer, Michael Stuhlbarg
Ένας καλοκαιρινός έρωτας στην Ιταλία που σημαδεύει ανεξίτηλα τη μετάβαση από την εφηβεία στην ενηλικίωση.
38. Portrait of a Lady on Fire (2019)
Σκηνοθεσία: Céline Sciamma
Με τους: Noémie Merlant, Adèle Haenel, Luàna Bajrami
Μια ζωγράφος και το μοντέλο της ερωτεύονται σε μια ιστορία βλέμματος, επιθυμίας και γυναικείας χειραφέτησης.
39. Lady Bird (2017)
Σκηνοθεσία: Greta Gerwig
Με τους: Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, Tracy Letts
Μια ανήσυχη έφηβη προσπαθεί να ξεφύγει από τη γενέτειρά της και τη δύσκολη σχέση με τη μητέρα της.
40. Yi Yi (2000)
Σκηνοθεσία: Edward Yang
Με τους: Nien-Jen Wu, Elaine Jin, Issei Ogata
Το πορτρέτο μιας οικογένειας στην Ταϊπέι, μέσα από μικρές καθημερινές στιγμές ζωής, απώλειας και ελπίδας.
41. Amélie (2001)
Τι είναι: Μια ονειροπόλα σερβιτόρα στο Παρίσι αποφασίζει να αλλάξει τις ζωές των άλλων και τη δική της.
42. The Master (2012)
Σκηνοθεσία: Paul Thomas Anderson
Με τους: Joaquin Phoenix, Philip Seymour Hoffman, Amy Adams
Η σχέση ενός χαρισματικού ηγέτη αίρεσης με έναν ψυχικά τραυματισμένο βετεράνο πολέμου.
43. Oldboy (2003)
Σκηνοθεσία: Park Chan-wook
Με τους: Choi Min-sik, Yoo Ji-tae, Kang Hye-jeong
Ένας άντρας αποφυλακίζεται μετά από 15 χρόνια αιχμαλωσίας και αναζητά εκδίκηση μέσα σε πέντε ημέρες.
44. Once Upon a Time… in Hollywood (2019)
Σκηνοθεσία: Quentin Tarantino
Με τους: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie
Το Χόλιγουντ του 1969, λίγο πριν αλλάξει για πάντα, μέσα από τα μάτια ενός ηθοποιού και του κασκαντέρ του.
54. Moneyball (2011)
Σκηνοθεσία: Bennett Miller
Με τους: Brad Pitt, Jonah Hill, Robin Wright
Η επανάσταση στο μπέιζμπολ μέσα από στατιστικά δεδομένα και την αμφισβήτηση της παραδοσιακής λογικής.
46. Roma (2018)
Σκηνοθεσία: Alfonso Cuarón
Με τους: Yalitza Aparicio, Marina de Tavira, Diego Cortina Autrey
Ένα τρυφερό, αυτοβιογραφικό πορτρέτο μιας οικογένειας στο Μεξικό της δεκαετίας του ’70.
47. Almost Famous (2000)
Σκηνοθεσία: Cameron Crowe
Με τους: Billy Crudup, Patrick Fugit, Kate Hudson
Ένας έφηβος ακολουθεί ένα ροκ συγκρότημα σε περιοδεία και γνωρίζει τη μαγεία αλλά και τη σκληρότητα της μουσικής σκηνής.
48. The Lives of Others (2006)
Σκηνοθεσία: Florian Henckel von Donnersmarck
Με τους: Ulrich Mühe, Martina Gedeck, Sebastian Koch
Ένας πράκτορας της Στάζι αρχίζει να αμφισβητεί το καθεστώς καθώς παρακολουθεί τη ζωή ενός καλλιτέχνη.
49. Before Sunset (2004)
Σκηνοθεσία: Richard Linklater
Με τους: Ethan Hawke, Julie Delpy, Vernon Dobtcheff
Εννέα χρόνια μετά, δύο άνθρωποι ξανασυναντιούνται στο Παρίσι και επανεξετάζουν όσα δεν έζησαν.
50. Up (2009)
Σκηνοθεσία: Pete Docter, Bob Peterson
Με τους: Edward Asner, Jordan Nagai, John Ratzenberger
Ένας ηλικιωμένος ξεκινά μια απίθανη περιπέτεια με το σπίτι του να πετά, ανακαλύπτοντας ξανά τη χαρά της ζωής.
51. 12 Years a Slave (2013)
Σκηνοθεσία: Steve McQueen
Με τους: Chiwetel Ejiofor, Michael Fassbender, Lupita Nyong’o
Η αληθινή ιστορία ενός ελεύθερου μαύρου άντρα που απαγάγεται και πουλιέται ως σκλάβος.
52. The Favourite (2018)
Σκηνοθεσία: Γιώργος Λάνθιμος
Με τους: Olivia Colman, Emma Stone, Rachel Weisz
Στην αυλή της βασίλισσας Άννας, τρεις γυναίκες συγκρούονται σε ένα παιχνίδι εξουσίας, ίντριγκας και ειρωνείας.
53. Borat (2006)
Σκηνοθεσία: Larry Charles
Με τους: Sacha Baron Cohen, Ken Davitian, Luenell
Ένας «δημοσιογράφος» από το Καζακστάν αποκαλύπτει τις αντιφάσεις της αμερικανικής κοινωνίας μέσα από ωμή σάτιρα.
54. Pan’s Labyrinth (2006)
Σκηνοθεσία: Guillermo del Toro
Με τους: Ivana Baquero, Ariadna Gil, Sergi López
Η φαντασία μιας μικρής κοπέλας συγκρούεται με τη φρίκη του φρανκισμού στην Ισπανία του 1944.
55. Inception (2010)
Σκηνοθεσία: Christopher Nolan
Με τους: Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Elliot Page
Ένας κλέφτης ιδεών εισχωρεί σε όνειρα για να φυτέψει μια σκέψη — με τον χρόνο και τη μνήμη να καταρρέουν.
56. Punch-Drunk Love (2002)
Σκηνοθεσία: Paul Thomas Anderson
Με τους: Adam Sandler, Emily Watson, Philip Seymour Hoffman
Ένας κοινωνικά αδέξιος άντρας βρίσκει απρόσμενη αγάπη και βία στην πιο αλλόκοτη ρομαντική ιστορία.
57. Best in Show (2000)
Σκηνοθεσία: Christopher Guest
Με τους: Eugene Levy, Catherine O’Hara, Fred Willard
Μια απολαυστική ματιά στον κόσμο των διαγωνισμών σκύλων και των εκκεντρικών ιδιοκτητών τους.
58. Uncut Gems (2019)
Σκηνοθεσία: Benny Safdie, Josh Safdie
Με τους: Adam Sandler, Julia Fox, Idina Menzel
Ένας εθισμένος στο ρίσκο κοσμηματοπώλης βυθίζεται σε έναν φαύλο κύκλο απληστίας και αυτοκαταστροφής.
59. Toni Erdmann (2016)
Σκηνοθεσία: Maren Ade
Με τους: Sandra Hüller, Peter Simonischek, Michael Wittenborn
Ένας πατέρας προσπαθεί με αλλόκοτο χιούμορ να ξαναχτίσει τη σχέση του με την εργασιομανή κόρη του.
60. Whiplash (2014)
Σκηνοθεσία: Damien Chazelle
Με τους: Miles Teller, J.K. Simmons, Melissa Benoist
Ένας νεαρός ντράμερ ωθείται στα άκρα από έναν αμείλικτο δάσκαλο στην αναζήτηση της τελειότητας.
61. Kill Bill: Vol. 1 (2003)
Σκηνοθεσία: Quentin Tarantino
Με τους: Uma Thurman, David Carradine, Daryl Hannah
Μια πρώην δολοφόνος ξυπνά από κώμα και ξεκινά μια αιματηρή αποστολή εκδίκησης ενάντια σε όσους την πρόδωσαν.
52. Memento (2000)
Σκηνοθεσία: Christopher Nolan
Με τους: Guy Pearce, Carrie-Anne Moss, Joe Pantoliano
Ένας άντρας με απώλεια βραχυπρόθεσμης μνήμης προσπαθεί να εξιχνιάσει τη δολοφονία της γυναίκας του.
63. Little Miss Sunshine (2006)
Σκηνοθεσία: Jonathan Dayton, Valerie Faris
Με τους: Steve Carell, Toni Collette, Greg Kinnear
Μια δυσλειτουργική οικογένεια ταξιδεύει για να στηρίξει το όνειρο της μικρής τους κόρης.
64. Gone Girl (2014)
Σκηνοθεσία: David Fincher
Με τους: Ben Affleck, Rosamund Pike, Neil Patrick Harris
Η εξαφάνιση μιας γυναίκας μετατρέπεται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι χειραγώγησης και δημόσιας εικόνας.
65. Oppenheimer (2023)
Σκηνοθεσία: Christopher Nolan
Με τους: Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon
Η ζωή του επιστήμονα που βρέθηκε στο κέντρο της δημιουργίας της ατομικής βόμβας και των ηθικών της συνεπειών.
66. Spotlight (2015)
Σκηνοθεσία: Tom McCarthy
Με τους: Mark Ruffalo, Michael Keaton, Rachel McAdams
Δημοσιογράφοι αποκαλύπτουν το εκτεταμένο σκάνδαλο κακοποίησης στην Καθολική Εκκλησία της Βοστώνης.
67. Tár (2022)
Σκηνοθεσία: Todd Field
Με τους: Cate Blanchett, Noémie Merlant, Nina Hoss
Η πτώση μιας διάσημης μαέστρου καθώς η εξουσία, η τέχνη και η ηθική συγκρούονται.
68. The Hurt Locker (2008)
Σκηνοθεσία: Kathryn Bigelow
Με τους: Jeremy Renner, Anthony Mackie, Brian Geraghty
Η καθημερινότητα μιας ομάδας εξουδετέρωσης βομβών στον πόλεμο του Ιράκ.
69. Under the Skin (2013)
Σκηνοθεσία: Jonathan Glazer
Με τους: Scarlett Johansson, Adam Pearson
Μια εξωγήινη οντότητα περιπλανιέται στη Σκωτία, προσελκύοντας άντρες σε μια υπαρξιακή παγίδα.
70. Let the Right One In (2008)
Σκηνοθεσία: Tomas Alfredson
Με τους: Kåre Hedebrant, Lina Leandersson, Per Ragnar
Η παράξενη φιλία ενός μοναχικού αγοριού με ένα κορίτσι-βαμπίρ.
71. Ocean’s Eleven (2001)
Σκηνοθεσία: Steven Soderbergh
Με τους: George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts
Μια ομάδα ειδικών σχεδιάζει τη ληστεία τριών καζίνο στο Λας Βέγκας ταυτόχρονα.
72.Carol (2015)
Σκηνοθεσία: Todd Haynes
Με τους: Cate Blanchett, Rooney Mara, Sarah Paulson
Ένας απαγορευμένος έρωτας ανάμεσα σε δύο γυναίκες στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του ’50.
73. Ratatouille (2007)
Σκηνοθεσία: Brad Bird, Jan Pinkava
Με τους: Patton Oswalt, Brad Garrett, Lou Romano
Ένας αρουραίος με ταλέντο στη μαγειρική ονειρεύεται να γίνει σεφ στο Παρίσι.
74. The Florida Project (2017)
Σκηνοθεσία: Sean Baker
Με τους: Brooklynn Prince, Bria Vinaite, Willem Dafoe
Ένα καλοκαίρι ανεμελιάς για παιδιά που ζουν στο περιθώριο, δίπλα στη «βιτρίνα» της Disney.
75.Amour (2012)
Σκηνοθεσία: Michael Haneke
Με τους: Jean-Louis Trintignant, Emmanuelle Riva
Ένα συγκλονιστικό πορτρέτο αγάπης, φθοράς και αξιοπρέπειας στο τέλος της ζωής.
76. O Brother, Where Art Thou? (2000)
Σκηνοθεσία: Joel Coen, Ethan Coen
Με τους: George Clooney, John Turturro, Tim Blake Nelson
Μια ελεύθερη, σατιρική μεταφορά της Οδύσσειας στον αμερικανικό Νότο.
77. Everything Everywhere All at Once (2022)
Σκηνοθεσία: Daniel Kwan, Daniel Scheinert
Με τους: Michelle Yeoh, Stephanie Hsu, Jamie Lee Curtis
Ένα καταιγιστικό πολυσύμπαν για την οικογένεια, την ταυτότητα και τις επιλογές ζωής.
78. Aftersun (2022)
Σκηνοθεσία: Charlotte Wells
Με τους: Paul Mescal, Frankie Corio
Οι αναμνήσεις μιας παιδικής διακοπής αποκαλύπτουν μια σιωπηλή μελαγχολία.
79. The Tree of Life (2011)
Σκηνοθεσία: Terrence Malick
Με τους: Brad Pitt, Sean Penn, Jessica Chastain
Μια ποιητική αναζήτηση για την οικογένεια, τη φύση και το νόημα της ύπαρξης.
80.Volver (2006)
Σκηνοθεσία: Pedro Almodóvar
Με τους: Penélope Cruz, Carmen Maura, Lola Dueñas
Γυναίκες, μυστικά και φαντάσματα επιστρέφουν σε ένα ισπανικό χωριό.
81. Black Swan (2010)
Σκηνοθεσία: Darren Aronofsky
Με τους: Natalie Portman, Mila Kunis, Vincent Cassel
Η ψυχολογική κατάρρευση μιας μπαλαρίνας στην αναζήτηση της τελειότητας.
82. Τhe Act of Killing (2012)
Σκηνοθεσία: Joshua Oppenheimer
Με τους: Anwar Congo, Herman Koto
Πρώην εκτελεστές στην Ινδονησία αναπαριστούν τα εγκλήματά τους σε ένα ανατριχιαστικό ντοκιμαντέρ.
83. Inside Llewyn Davis (2013)
Σκηνοθεσία: Joel Coen, Ethan Coen
Με τους: Oscar Isaac, Carey Mulligan, John Goodman
Μια εβδομάδα από τη ζωή ενός αποτυχημένου folk μουσικού στη Νέα Υόρκη του ’60.
84. Melancholia (2011)
Σκηνοθεσία: Lars von Trier
Με τους: Kirsten Dunst, Charlotte Gainsbourg, Kiefer Sutherland
Η κατάθλιψη και το τέλος του κόσμου συμπλέκονται σε μια αλληγορία.
85. Anchorman: The Legend of Ron Burgundy (2004)
Σκηνοθεσία: Adam McKay
Με τους: Will Ferrell, Christina Applegate, Steve Carell
Σάτιρα της τηλεοπτικής δημοσιογραφίας και της ανδρικής ματαιοδοξίας.
86. Past Lives (2023)
Σκηνοθεσία: Celine Song
Με τους: Greta Lee, Teo Yoo, John Magaro
Δύο παιδικοί φίλοι επανενώνονται και αναμετρώνται με το «τι θα μπορούσε να είχε συμβεί».
87. The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Σκηνοθεσία: Peter Jackson
Με τους: Elijah Wood, Ian McKellen, Viggo Mortensen
Η αρχή μιας επικής αποστολής για τη σωτηρία της Μέσης Γης.
88. The Gleaners & I (2000)
Σκηνοθεσία: Agnès Varda
Με τους: Agnès Varda
Ένα προσωπικό ντοκιμαντέρ για όσους συλλέγουν ό,τι η κοινωνία πετά.
89. Interstellar (2014)
Σκηνοθεσία: Christopher Nolan
Με τους: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain
Ένα διαστημικό ταξίδι για τη σωτηρία της ανθρωπότητας και τη δύναμη της αγάπης.
90. Frances Ha (2012)
Σκηνοθεσία: Noah Baumbach
Με τους: Greta Gerwig, Mickey Sumner, Adam Driver
Η περιπλάνηση μιας νεαρής γυναίκας στη Νέα Υόρκη, ανάμεσα στα όνειρα και την πραγματικότητα.
91. Fish Tank (2009)
Σκηνοθεσία: Andrea Arnold
Με τους: Katie Jarvis, Michael Fassbender
Η ενηλικίωση μιας έφηβης σε ένα σκληρό κοινωνικό περιβάλλον.
92. Gladiator (2000)
Σκηνοθεσία: Ridley Scott
Με τους: Russell Crowe, Joaquin Phoenix, Connie Nielsen
Ένας Ρωμαίος στρατηγός επιστρέφει ως μονομάχος για εκδίκηση.
93. Michael Clayton (2007)
Σκηνοθεσία: Tony Gilroy
Με τους: George Clooney, Tilda Swinton, Tom Wilkinson
Ένας «διορθωτής» σκανδάλων έρχεται αντιμέτωπος με τη συνείδησή του.
94. Minority Report (2002)
Σκηνοθεσία: Steven Spielberg
Με τους: Tom Cruise, Colin Farrell, Samantha Morton
Ένα μέλλον όπου τα εγκλήματα προλαμβάνονται — μέχρι να κατηγορηθείς εσύ.
95. The Worst Person in the World (2021)
Σκηνοθεσία: Joachim Trier
Με τους: Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie
Τέσσερα χρόνια από τη ζωή μιας γυναίκας που προσπαθεί να βρει τον εαυτό της.
96. Black Panther (2018)
Σκηνοθεσία: Ryan Coogler
Με τους: Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong’o
Ο βασιλιάς της Wakanda αναλαμβάνει την ευθύνη ενός κόσμου που αλλάζει.
97. Gravity (2013)
Σκηνοθεσία: Alfonso Cuarón
Με τους: Sandra Bullock, George Clooney
Επιβίωση στο απόλυτο κενό του διαστήματος μετά από ένα καταστροφικό ατύχημα.
98. Grizzly Man (2005)
Σκηνοθεσία: Werner Herzog
Με τους: Timothy Treadwell, Amie Huguenard
Η ζωή και ο θάνατος ενός ανθρώπου που επέλεξε να ζήσει ανάμεσα σε αρκούδες.
99. Memories of Murder (2003)
Σκηνοθεσία: Bong Joon Ho
Με τους: Song Kang-ho, Kim Sang-kyung
Δύο ντετέκτιβ ερευνούν μια σειρά ανεξιχνίαστων δολοφονιών στη Νότια Κορέα.
100. Superbad (2007)
Σκηνοθεσία: Greg Mottola
Με τους: Michael Cera, Jonah Hill, Christopher Mintz-Plasse
Δύο έφηβοι προσπαθούν να απολαύσουν το τελευταίο τους πάρτι πριν την ενηλικίωση.
