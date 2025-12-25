Μια εμβληματική κατάταξη που προέκυψε από την ψήφο περισσότερων από 500 δημιουργών και επαγγελματιών του σινεμά, χαρτογραφώντας τις ταινίες που διαμόρφωσαν τον κινηματογράφο από το 2000 έως σήμερα

Ποιες είναι οι ταινίες που όχι απλώς ξεχώρισαν, αλλά σφράγισαν πραγματικά τον κινηματογράφο του 21ου αιώνα; Σε αυτό το ερώτημα επιχείρησαν να απαντήσουν οι New York Times μέσα από τη λίστα 100 Best Movies of the 21st Century, μια κατάταξη που δεν βασίστηκε σε εμπορικές επιτυχίες ή απλούς δείκτες δημοφιλίας, αλλά σε μια ευρεία και ουσιαστική διαδικασία ψηφοφορίας. Περισσότεροι από 500 άνθρωποι του κινηματογράφου, σκηνοθέτες, ηθοποιοί, σεναριογράφοι, παραγωγοί και άλλοι επαγγελματίες της βιομηχανίας, κλήθηκαν να καταθέσουν τις επιλογές τους, με στόχο να αποτυπωθεί τι άφησε πραγματικό αποτύπωμα στο σινεμά από το 2000 και μετά.

Το αποτέλεσμα είναι μια λίστα που λειτουργεί ταυτόχρονα ως χαρτογράφηση μιας εποχής και ως κινηματογραφικό χρονικό των τελευταίων δεκαετιών. Ταινίες που αναμετρήθηκαν με την πολιτική, την κοινωνική ανισότητα, την ταυτότητα, τη μνήμη και την τεχνολογία συνυπάρχουν με έργα που ανανέωσαν τα κινηματογραφικά είδη, επαναπροσδιόρισαν τη γλώσσα της εικόνας ή άνοιξαν νέους δρόμους στην αφήγηση. Από τον παγκόσμιο κινηματογράφο και τα ανεξάρτητα φιλμ μέχρι τις μεγάλες χολιγουντιανές παραγωγές, η λίστα αποτυπώνει την πολυφωνία και τις αντιφάσεις του σύγχρονου σινεμά. Περισσότερο από μια απλή κατάταξη, οι 100 καλύτερες ταινίες του 21ου αιώνα σύμφωνα με τους New York Times αποτελούν μια πρόσκληση για αναθεώρηση, επανανακάλυψη και συζήτηση. Είναι ένα πανόραμα έργων που όχι μόνο αγαπήθηκαν ή συζητήθηκαν, αλλά συνέβαλαν ουσιαστικά στο να διαμορφωθεί ο τρόπος με τον οποίο βλέπουμε, αφηγούμαστε και κατανοούμε τον κόσμο μέσα από τον κινηματογράφο.

1. Parasite (2019)

Σκηνοθεσία: Bong Joon Ho

Με τους: Song Kang-ho, Lee Sun-kyun, Cho Yeo-jeong

Η απληστία και η ταξική σύγκρουση απειλούν τη «συμβιωτική» σχέση μιας πλούσιας οικογένειας με μια φτωχή που παρεισφρέει στη ζωή της.

2. Mulholland Drive (2001)

Σκηνοθεσία: David Lynch

Με τους: Naomi Watts, Laura Harring, Justin Theroux

Μετά από ένα ατύχημα που αφήνει μια γυναίκα με αμνησία, μια επίδοξη ηθοποιός τη βοηθά να λύσουν ένα μυστήριο που μπλέκει όνειρο και πραγματικότητα.

3. There Will Be Blood (2007)

Σκηνοθεσία: Paul Thomas Anderson

Με τους: Daniel Day-Lewis, Paul Dano, Ciarán Hinds

Ένα σκοτεινό έπος για πετρέλαιο, θρησκεία και εμμονή, με έναν αδίστακτο επιχειρηματία στις απαρχές της αμερικανικής πετρελαϊκής φρενίτιδας.

4. In the Mood for Love (2000)

Σκηνοθεσία: Wong Kar-wai

Με τους: Maggie Cheung, Tony Leung Chiu-wai, Ping-Lam Siu

Δύο γείτονες, πληγωμένοι από τις απιστίες των συζύγων τους, χτίζουν μια εύθραυστη σχέση που παλεύει να μείνει «ανέγγιχτη».

5. Moonlight (2016)

Σκηνοθεσία: Barry Jenkins

Με τους: Mahershala Ali, Naomie Harris, Trevante Rhodes

Ένας νεαρός Αφροαμερικανός αναζητά ταυτότητα και αγάπη σε τρεις φάσεις ζωής, μέσα σε ένα περιβάλλον που τον δοκιμάζει διαρκώς.

6. No Country for Old Men (2007)

Σκηνοθεσία: Ethan Coen, Joel Coen

Με τους: Tommy Lee Jones, Javier Bardem, Josh Brolin

Ένας κυνηγός βρίσκει χρήματα από αποτυχημένη αγοραπωλησία ναρκωτικών και ανοίγει έναν κύκλο βίας που δεν σταματά.

7. Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004)

Σκηνοθεσία: Michel Gondry

Με τους: Jim Carrey, Kate Winslet, Tom Wilkinson

Ένα ζευγάρι σβήνει ο ένας τον άλλον από τη μνήμη του, αλλά η καρδιά αντιστέκεται ακόμα κι όταν το μυαλό διαγράφει.

8. Get Out (2017)

Σκηνοθεσία: Jordan Peele

Με τους: Daniel Kaluuya, Allison Williams, Bradley Whitford

Ένας νεαρός επισκέπτεται την οικογένεια της λευκής συντρόφου του και η «ευγένεια» του προαστίου μετατρέπεται σε εφιάλτη.

9. Spirited Away (2001)

Σκηνοθεσία: Hayao Miyazaki

Με τους: Miyu Irino, Rumi Hiiragi, Mari Natsuki

Ένα κορίτσι μπαίνει σε έναν κόσμο πνευμάτων και μαγείας, όπου οι άνθρωποι μεταμορφώνονται — και η ενηλικίωση γίνεται περιπέτεια επιβίωσης.

10. The Social Network (2010)

Σκηνοθεσία: David Fincher

Με τους: Jesse Eisenberg, Andrew Garfield, Justin Timberlake

Η γέννηση του Facebook ως ιστορία φιλοδοξίας, προδοσίας και δικαστικών συγκρούσεων πίσω από μια «επανάσταση» που άλλαξε την επικοινωνία.

11. Mad Max: Fury Road (2015)

Σκηνοθεσία: George Miller

Με τους: Tom Hardy, Charlize Theron, Nicholas Hoult

Σε μια έρημη δυστοπία, μια γυναίκα επαναστατεί απέναντι σε τύραννο, σε μια καταδίωξη-μαραθώνιο που είναι καθαρό αδρεναλινικό σινεμά.

12. The Zone of Interest (2023)

Σκηνοθεσία: Jonathan Glazer

Με τους: Christian Friedel, Sandra Hüller, Johann Karthaus

Η «κανονική» οικογενειακή ζωή δίπλα στο Άουσβιτς, σε μια ανατριχιαστική ματιά στη συνενοχή της καθημερινότητας.

13. Children of Men (2006)

Σκηνοθεσία: Alfonso Cuarón

Με τους: Julianne Moore, Clive Owen, Chiwetel Ejiofor

Σε έναν κόσμο όπου η ανθρωπότητα δεν μπορεί να τεκνοποιήσει, ένας άντρας καλείται να προστατεύσει ένα θαύμα που μπορεί να αλλάξει τα πάντα.

14. Inglourious Basterds (2009)

Σκηνοθεσία: Quentin Tarantino

Με τους: Brad Pitt, Diane Kruger, Eli Roth

Στη ναζιστική Γαλλία, δύο σχέδια εκδίκησης συγκλίνουν σε μια κινηματογραφική «σφαγή» της Ιστορίας.

15. City of God (2002)

Σκηνοθεσία: Fernando Meirelles, Kátia Lund

Με τους: Alexandre Rodrigues, Leandro Firmino, Matheus Nachtergaele

Στις φαβέλες του Ρίο, δύο παιδιά παίρνουν διαφορετικούς δρόμους: ο ένας προς τη φωτογραφία, ο άλλος προς την εγκληματική εξουσία.

16. Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)

Σκηνοθεσία: Ang Lee

Με τους: Chow Yun-Fat, Michelle Yeoh, Ziyi Zhang

Ένα κλεμμένο σπαθί ανοίγει έναν κόσμο τιμής, έρωτα και πολεμικών τεχνών, όπου η επιθυμία συγκρούεται με το καθήκον.

17.Brokeback Mountain (2005)

Σκηνοθεσία: Ang Lee

Με τους: Jake Gyllenhaal, Heath Ledger, Michelle Williams

Δύο άντρες ερωτεύονται, αλλά η κοινωνία και οι επιλογές ζωής τους μετατρέπουν την αγάπη σε μόνιμη πληγή.

18. Y tu mamá también (2001)

Σκηνοθεσία: Alfonso Cuarón

Με τους: Maribel Verdú, Gael García Bernal, Daniel Giménez Cacho

Δύο έφηβοι και μια μεγαλύτερη γυναίκα ταξιδεύουν στο Μεξικό και η διαδρομή γίνεται μάθημα επιθυμίας, ζωής και ενηλικίωσης.

19. Zodiac (2007)

Σκηνοθεσία: David Fincher

Με τους: Jake Gyllenhaal, Robert Downey Jr., Mark Ruffalo

Η εμμονή γύρω από τον Zodiac Killer μετατρέπεται σε πολυετές κυνήγι αλήθειας που διαβρώνει ζωές και βεβαιότητες.

20. The Wolf of Wall Street (2013)

Σκηνοθεσία: Martin Scorsese

Με τους: Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Robbie

Η άνοδος και η πτώση ενός χρηματιστή σε ένα όργιο απληστίας, εξαπάτησης και υπερβολής που μοιάζει απίστευτο — αλλά είναι αληθινό.

21. The Royal Tenenbaums (2001)

Σκηνοθεσία: Wes Anderson

Με τους: Gene Hackman, Gwyneth Paltrow, Anjelica Huston

Μια εκκεντρική, «χαλασμένη» οικογένεια ξανασμίγει και τα απωθημένα επιστρέφουν με χιούμορ, τρυφερότητα και μελαγχολία.

22. The Grand Budapest Hotel (2014)

Σκηνοθεσία: Wes Anderson

Με τους: Ralph Fiennes, F. Murray Abraham, Mathieu Amalric

Ένας θρυλικός θυρωρός και ένας μαθητευόμενος μπλέκουν σε μια ιστορία φιλίας, κληρονομιάς και διωγμών στην Ευρώπη πριν το σκοτάδι.

23. Boyhood (2014)

Σκηνοθεσία: Richard Linklater

Με τους: Ellar Coltrane, Patricia Arquette, Ethan Hawke

Η ζωή ενός αγοριού από την παιδική ηλικία ως την ενηλικίωση — γυρισμένη στον πραγματικό χρόνο, σαν να βλέπεις τα χρόνια να περνούν μπροστά σου.

24. Her (2013)

Σκηνοθεσία: Spike Jonze

Με τους: Joaquin Phoenix, Amy Adams, Scarlett Johansson

Στο κοντινό μέλλον, ένας μοναχικός άντρας ερωτεύεται ένα λειτουργικό σύστημα — και η αγάπη αποκτά ψηφιακή φωνή και ανθρώπινο βάρος.

25. Phantom Thread (2017)

Σκηνοθεσία: Paul Thomas Anderson

Με τους: Daniel Day-Lewis, Vicky Krieps, Lesley Manville

Η τελειομανία ενός διάσημου σχεδιαστή μόδας ανατρέπεται όταν μια γυναίκα μπαίνει στη ζωή του και μετατρέπει την έμπνευση σε παιχνίδι εξουσίας.

26. Anatomy of a Fall (2023)

Σκηνοθεσία: Justine Triet

Με τους: Sandra Hüller, Swann Arlaud, Milo Machado-Graner

Μετά τον θάνατο ενός άντρα, η σύζυγός του κατηγορείται για φόνο και ο γιος τους γίνεται το κέντρο ενός ηθικού και δικαστικού λαβύρινθου.

27. Adaptation. (2002)

Σκηνοθεσία: Spike Jonze

Με τους: Nicolas Cage, Meryl Streep, Chris Cooper

Ένας σεναριογράφος παλεύει να διασκευάσει ένα βιβλίο και καταρρέει δημιουργικά — σε μια ευφυή, αυτοαναφορική κωμωδία για το μπλοκάρισμα.

28. The Dark Knight (2008)

Σκηνοθεσία: Christopher Nolan

Με τους: Christian Bale, Heath Ledger, Aaron Eckhart

Ο Τζόκερ σπέρνει χάος στο Γκόθαμ και ο Μπάτμαν αναγκάζεται να διαλέξει ανάμεσα στη δικαιοσύνη και στο τίμημα της τάξης.

29. Arrival (2016)

Σκηνοθεσία: Denis Villeneuve

Με τους: Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker

Με την άφιξη εξωγήινων σκαφών, μια γλωσσολόγος προσπαθεί να «σπάσει» τον κώδικα επικοινωνίας πριν ο κόσμος οδηγηθεί σε πόλεμο.

30. Lost in Translation (2003)

Σκηνοθεσία: Sofia Coppola

Με τους: Bill Murray, Scarlett Johansson, Giovanni Ribisi

Δύο ξένοι στο Τόκιο, μόνοι ο καθένας με τον τρόπο του, συναντιούνται και μοιράζονται μια σιωπηλή οικειότητα που δεν εξηγείται εύκολα.

31. The Departed (2006)

Σκηνοθεσία: Martin Scorsese

Με τους: Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson

Ένας μυστικός αστυνομικός και ένας πληροφοριοδότης της μαφίας προσπαθούν να αποκαλύψουν ο ένας την ταυτότητα του άλλου στη Βοστώνη.

32. Bridesmaids (2011)

Σκηνοθεσία: Paul Feig

Με τους: Kristen Wiig, Maya Rudolph, Rose Byrne

Ο ανταγωνισμός ανάμεσα σε δύο γυναίκες για το ποια είναι η καλύτερη φίλη της νύφης ξεφεύγει κωμικά από κάθε έλεγχο.

33. A Separation (2011)

Σκηνοθεσία: Asghar Farhadi

Με τους: Payman Maadi, Leila Hatami, Sareh Bayat

Ένα ζευγάρι στο Ιράν έρχεται αντιμέτωπο με ένα ηθικό δίλημμα που πυροδοτεί μια αλυσιδωτή κοινωνική και προσωπική σύγκρουση.

34. WALL·E (2008)

Σκηνοθεσία: Andrew Stanton

Με τους: Ben Burtt, Elissa Knight, Jeff Garlin

Ένα ρομπότ καθαρισμού στη Γη ερωτεύεται και ξεκινά ένα ταξίδι που μπορεί να σώσει την ανθρωπότητα.

35. A Prophet (2009)

Σκηνοθεσία: Jacques Audiard

Με τους: Tahar Rahim, Niels Arestrup, Adel Bencherif

Ένας νεαρός κρατούμενος ανεβαίνει σταδιακά στην ιεραρχία της φυλακής, μεταμορφώνοντας την αδυναμία σε εξουσία.

36. A Serious Man (2009)

Σκηνοθεσία: Ethan Coen, Joel Coen

Με τους: Michael Stuhlbarg, Richard Kind, Sari Lennick

Ένας καθηγητής φυσικής βλέπει τη ζωή του να καταρρέει και αναζητά απαντήσεις σε έναν κόσμο χωρίς σαφή λογική.

37. Call Me by Your Name (2017)

Σκηνοθεσία: Luca Guadagnino

Με τους: Timothée Chalamet, Armie Hammer, Michael Stuhlbarg

Ένας καλοκαιρινός έρωτας στην Ιταλία που σημαδεύει ανεξίτηλα τη μετάβαση από την εφηβεία στην ενηλικίωση.

38. Portrait of a Lady on Fire (2019)

Σκηνοθεσία: Céline Sciamma

Με τους: Noémie Merlant, Adèle Haenel, Luàna Bajrami

Μια ζωγράφος και το μοντέλο της ερωτεύονται σε μια ιστορία βλέμματος, επιθυμίας και γυναικείας χειραφέτησης.

39. Lady Bird (2017)

Σκηνοθεσία: Greta Gerwig

Με τους: Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, Tracy Letts

Μια ανήσυχη έφηβη προσπαθεί να ξεφύγει από τη γενέτειρά της και τη δύσκολη σχέση με τη μητέρα της.

40. Yi Yi (2000)

Σκηνοθεσία: Edward Yang

Με τους: Nien-Jen Wu, Elaine Jin, Issei Ogata

Το πορτρέτο μιας οικογένειας στην Ταϊπέι, μέσα από μικρές καθημερινές στιγμές ζωής, απώλειας και ελπίδας.

41. Amélie (2001)

Τι είναι: Μια ονειροπόλα σερβιτόρα στο Παρίσι αποφασίζει να αλλάξει τις ζωές των άλλων και τη δική της.

42. The Master (2012)

Σκηνοθεσία: Paul Thomas Anderson

Με τους: Joaquin Phoenix, Philip Seymour Hoffman, Amy Adams

Η σχέση ενός χαρισματικού ηγέτη αίρεσης με έναν ψυχικά τραυματισμένο βετεράνο πολέμου.

43. Oldboy (2003)

Σκηνοθεσία: Park Chan-wook

Με τους: Choi Min-sik, Yoo Ji-tae, Kang Hye-jeong

Ένας άντρας αποφυλακίζεται μετά από 15 χρόνια αιχμαλωσίας και αναζητά εκδίκηση μέσα σε πέντε ημέρες.

44. Once Upon a Time… in Hollywood (2019)

Σκηνοθεσία: Quentin Tarantino

Με τους: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie

Το Χόλιγουντ του 1969, λίγο πριν αλλάξει για πάντα, μέσα από τα μάτια ενός ηθοποιού και του κασκαντέρ του.

54. Moneyball (2011)

Σκηνοθεσία: Bennett Miller

Με τους: Brad Pitt, Jonah Hill, Robin Wright

Η επανάσταση στο μπέιζμπολ μέσα από στατιστικά δεδομένα και την αμφισβήτηση της παραδοσιακής λογικής.

46. Roma (2018)

Σκηνοθεσία: Alfonso Cuarón

Με τους: Yalitza Aparicio, Marina de Tavira, Diego Cortina Autrey

Ένα τρυφερό, αυτοβιογραφικό πορτρέτο μιας οικογένειας στο Μεξικό της δεκαετίας του ’70.

47. Almost Famous (2000)

Σκηνοθεσία: Cameron Crowe

Με τους: Billy Crudup, Patrick Fugit, Kate Hudson

Ένας έφηβος ακολουθεί ένα ροκ συγκρότημα σε περιοδεία και γνωρίζει τη μαγεία αλλά και τη σκληρότητα της μουσικής σκηνής.

48. The Lives of Others (2006)

Σκηνοθεσία: Florian Henckel von Donnersmarck

Με τους: Ulrich Mühe, Martina Gedeck, Sebastian Koch

Ένας πράκτορας της Στάζι αρχίζει να αμφισβητεί το καθεστώς καθώς παρακολουθεί τη ζωή ενός καλλιτέχνη.

49. Before Sunset (2004)

Σκηνοθεσία: Richard Linklater

Με τους: Ethan Hawke, Julie Delpy, Vernon Dobtcheff

Εννέα χρόνια μετά, δύο άνθρωποι ξανασυναντιούνται στο Παρίσι και επανεξετάζουν όσα δεν έζησαν.

50. Up (2009)

Σκηνοθεσία: Pete Docter, Bob Peterson

Με τους: Edward Asner, Jordan Nagai, John Ratzenberger

Ένας ηλικιωμένος ξεκινά μια απίθανη περιπέτεια με το σπίτι του να πετά, ανακαλύπτοντας ξανά τη χαρά της ζωής.

51. 12 Years a Slave (2013)

Σκηνοθεσία: Steve McQueen

Με τους: Chiwetel Ejiofor, Michael Fassbender, Lupita Nyong’o

Η αληθινή ιστορία ενός ελεύθερου μαύρου άντρα που απαγάγεται και πουλιέται ως σκλάβος.

52. The Favourite (2018)

Σκηνοθεσία: Γιώργος Λάνθιμος

Με τους: Olivia Colman, Emma Stone, Rachel Weisz

Στην αυλή της βασίλισσας Άννας, τρεις γυναίκες συγκρούονται σε ένα παιχνίδι εξουσίας, ίντριγκας και ειρωνείας.

53. Borat (2006)

Σκηνοθεσία: Larry Charles

Με τους: Sacha Baron Cohen, Ken Davitian, Luenell

Ένας «δημοσιογράφος» από το Καζακστάν αποκαλύπτει τις αντιφάσεις της αμερικανικής κοινωνίας μέσα από ωμή σάτιρα.

54. Pan’s Labyrinth (2006)

Σκηνοθεσία: Guillermo del Toro

Με τους: Ivana Baquero, Ariadna Gil, Sergi López

Η φαντασία μιας μικρής κοπέλας συγκρούεται με τη φρίκη του φρανκισμού στην Ισπανία του 1944.

55. Inception (2010)

Σκηνοθεσία: Christopher Nolan

Με τους: Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Elliot Page

Ένας κλέφτης ιδεών εισχωρεί σε όνειρα για να φυτέψει μια σκέψη — με τον χρόνο και τη μνήμη να καταρρέουν.

56. Punch-Drunk Love (2002)

Σκηνοθεσία: Paul Thomas Anderson

Με τους: Adam Sandler, Emily Watson, Philip Seymour Hoffman

Ένας κοινωνικά αδέξιος άντρας βρίσκει απρόσμενη αγάπη και βία στην πιο αλλόκοτη ρομαντική ιστορία.

57. Best in Show (2000)

Σκηνοθεσία: Christopher Guest

Με τους: Eugene Levy, Catherine O’Hara, Fred Willard

Μια απολαυστική ματιά στον κόσμο των διαγωνισμών σκύλων και των εκκεντρικών ιδιοκτητών τους.

58. Uncut Gems (2019)

Σκηνοθεσία: Benny Safdie, Josh Safdie

Με τους: Adam Sandler, Julia Fox, Idina Menzel

Ένας εθισμένος στο ρίσκο κοσμηματοπώλης βυθίζεται σε έναν φαύλο κύκλο απληστίας και αυτοκαταστροφής.

59. Toni Erdmann (2016)

Σκηνοθεσία: Maren Ade

Με τους: Sandra Hüller, Peter Simonischek, Michael Wittenborn

Ένας πατέρας προσπαθεί με αλλόκοτο χιούμορ να ξαναχτίσει τη σχέση του με την εργασιομανή κόρη του.

60. Whiplash (2014)

Σκηνοθεσία: Damien Chazelle

Με τους: Miles Teller, J.K. Simmons, Melissa Benoist

Ένας νεαρός ντράμερ ωθείται στα άκρα από έναν αμείλικτο δάσκαλο στην αναζήτηση της τελειότητας.

61. Kill Bill: Vol. 1 (2003)

Σκηνοθεσία: Quentin Tarantino

Με τους: Uma Thurman, David Carradine, Daryl Hannah

Μια πρώην δολοφόνος ξυπνά από κώμα και ξεκινά μια αιματηρή αποστολή εκδίκησης ενάντια σε όσους την πρόδωσαν.

52. Memento (2000)

Σκηνοθεσία: Christopher Nolan

Με τους: Guy Pearce, Carrie-Anne Moss, Joe Pantoliano

Ένας άντρας με απώλεια βραχυπρόθεσμης μνήμης προσπαθεί να εξιχνιάσει τη δολοφονία της γυναίκας του.

63. Little Miss Sunshine (2006)

Σκηνοθεσία: Jonathan Dayton, Valerie Faris

Με τους: Steve Carell, Toni Collette, Greg Kinnear

Μια δυσλειτουργική οικογένεια ταξιδεύει για να στηρίξει το όνειρο της μικρής τους κόρης.

64. Gone Girl (2014)

Σκηνοθεσία: David Fincher

Με τους: Ben Affleck, Rosamund Pike, Neil Patrick Harris

Η εξαφάνιση μιας γυναίκας μετατρέπεται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι χειραγώγησης και δημόσιας εικόνας.

65. Oppenheimer (2023)

Σκηνοθεσία: Christopher Nolan

Με τους: Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon

Η ζωή του επιστήμονα που βρέθηκε στο κέντρο της δημιουργίας της ατομικής βόμβας και των ηθικών της συνεπειών.

66. Spotlight (2015)

Σκηνοθεσία: Tom McCarthy

Με τους: Mark Ruffalo, Michael Keaton, Rachel McAdams

Δημοσιογράφοι αποκαλύπτουν το εκτεταμένο σκάνδαλο κακοποίησης στην Καθολική Εκκλησία της Βοστώνης.

67. Tár (2022)

Σκηνοθεσία: Todd Field

Με τους: Cate Blanchett, Noémie Merlant, Nina Hoss

Η πτώση μιας διάσημης μαέστρου καθώς η εξουσία, η τέχνη και η ηθική συγκρούονται.

68. The Hurt Locker (2008)

Σκηνοθεσία: Kathryn Bigelow

Με τους: Jeremy Renner, Anthony Mackie, Brian Geraghty

Η καθημερινότητα μιας ομάδας εξουδετέρωσης βομβών στον πόλεμο του Ιράκ.

69. Under the Skin (2013)

Σκηνοθεσία: Jonathan Glazer

Με τους: Scarlett Johansson, Adam Pearson

Μια εξωγήινη οντότητα περιπλανιέται στη Σκωτία, προσελκύοντας άντρες σε μια υπαρξιακή παγίδα.

70. Let the Right One In (2008)

Σκηνοθεσία: Tomas Alfredson

Με τους: Kåre Hedebrant, Lina Leandersson, Per Ragnar

Η παράξενη φιλία ενός μοναχικού αγοριού με ένα κορίτσι-βαμπίρ.

71. Ocean’s Eleven (2001)

Σκηνοθεσία: Steven Soderbergh

Με τους: George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts

Μια ομάδα ειδικών σχεδιάζει τη ληστεία τριών καζίνο στο Λας Βέγκας ταυτόχρονα.

72.Carol (2015)

Σκηνοθεσία: Todd Haynes

Με τους: Cate Blanchett, Rooney Mara, Sarah Paulson

Ένας απαγορευμένος έρωτας ανάμεσα σε δύο γυναίκες στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του ’50.

73. Ratatouille (2007)

Σκηνοθεσία: Brad Bird, Jan Pinkava

Με τους: Patton Oswalt, Brad Garrett, Lou Romano

Ένας αρουραίος με ταλέντο στη μαγειρική ονειρεύεται να γίνει σεφ στο Παρίσι.

74. The Florida Project (2017)

Σκηνοθεσία: Sean Baker

Με τους: Brooklynn Prince, Bria Vinaite, Willem Dafoe

Ένα καλοκαίρι ανεμελιάς για παιδιά που ζουν στο περιθώριο, δίπλα στη «βιτρίνα» της Disney.

75.Amour (2012)

Σκηνοθεσία: Michael Haneke

Με τους: Jean-Louis Trintignant, Emmanuelle Riva

Ένα συγκλονιστικό πορτρέτο αγάπης, φθοράς και αξιοπρέπειας στο τέλος της ζωής.

76. O Brother, Where Art Thou? (2000)

Σκηνοθεσία: Joel Coen, Ethan Coen

Με τους: George Clooney, John Turturro, Tim Blake Nelson

Μια ελεύθερη, σατιρική μεταφορά της Οδύσσειας στον αμερικανικό Νότο.

77. Everything Everywhere All at Once (2022)

Σκηνοθεσία: Daniel Kwan, Daniel Scheinert

Με τους: Michelle Yeoh, Stephanie Hsu, Jamie Lee Curtis

Ένα καταιγιστικό πολυσύμπαν για την οικογένεια, την ταυτότητα και τις επιλογές ζωής.

78. Aftersun (2022)

Σκηνοθεσία: Charlotte Wells

Με τους: Paul Mescal, Frankie Corio

Οι αναμνήσεις μιας παιδικής διακοπής αποκαλύπτουν μια σιωπηλή μελαγχολία.

79. The Tree of Life (2011)

Σκηνοθεσία: Terrence Malick

Με τους: Brad Pitt, Sean Penn, Jessica Chastain

Μια ποιητική αναζήτηση για την οικογένεια, τη φύση και το νόημα της ύπαρξης.

80.Volver (2006)

Σκηνοθεσία: Pedro Almodóvar

Με τους: Penélope Cruz, Carmen Maura, Lola Dueñas

Γυναίκες, μυστικά και φαντάσματα επιστρέφουν σε ένα ισπανικό χωριό.

81. Black Swan (2010)

Σκηνοθεσία: Darren Aronofsky

Με τους: Natalie Portman, Mila Kunis, Vincent Cassel

Η ψυχολογική κατάρρευση μιας μπαλαρίνας στην αναζήτηση της τελειότητας.

82. Τhe Act of Killing (2012)

Σκηνοθεσία: Joshua Oppenheimer

Με τους: Anwar Congo, Herman Koto

Πρώην εκτελεστές στην Ινδονησία αναπαριστούν τα εγκλήματά τους σε ένα ανατριχιαστικό ντοκιμαντέρ.

83. Inside Llewyn Davis (2013)

Σκηνοθεσία: Joel Coen, Ethan Coen

Με τους: Oscar Isaac, Carey Mulligan, John Goodman

Μια εβδομάδα από τη ζωή ενός αποτυχημένου folk μουσικού στη Νέα Υόρκη του ’60.

84. Melancholia (2011)

Σκηνοθεσία: Lars von Trier

Με τους: Kirsten Dunst, Charlotte Gainsbourg, Kiefer Sutherland

Η κατάθλιψη και το τέλος του κόσμου συμπλέκονται σε μια αλληγορία.

85. Anchorman: The Legend of Ron Burgundy (2004)

Σκηνοθεσία: Adam McKay

Με τους: Will Ferrell, Christina Applegate, Steve Carell

Σάτιρα της τηλεοπτικής δημοσιογραφίας και της ανδρικής ματαιοδοξίας.

86. Past Lives (2023)

Σκηνοθεσία: Celine Song

Με τους: Greta Lee, Teo Yoo, John Magaro

Δύο παιδικοί φίλοι επανενώνονται και αναμετρώνται με το «τι θα μπορούσε να είχε συμβεί».

87. The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)

Σκηνοθεσία: Peter Jackson

Με τους: Elijah Wood, Ian McKellen, Viggo Mortensen

Η αρχή μιας επικής αποστολής για τη σωτηρία της Μέσης Γης.

88. The Gleaners & I (2000)

Σκηνοθεσία: Agnès Varda

Με τους: Agnès Varda

Ένα προσωπικό ντοκιμαντέρ για όσους συλλέγουν ό,τι η κοινωνία πετά.

89. Interstellar (2014)

Σκηνοθεσία: Christopher Nolan

Με τους: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain

Ένα διαστημικό ταξίδι για τη σωτηρία της ανθρωπότητας και τη δύναμη της αγάπης.

90. Frances Ha (2012)

Σκηνοθεσία: Noah Baumbach

Με τους: Greta Gerwig, Mickey Sumner, Adam Driver

Η περιπλάνηση μιας νεαρής γυναίκας στη Νέα Υόρκη, ανάμεσα στα όνειρα και την πραγματικότητα.

91. Fish Tank (2009)

Σκηνοθεσία: Andrea Arnold

Με τους: Katie Jarvis, Michael Fassbender

Η ενηλικίωση μιας έφηβης σε ένα σκληρό κοινωνικό περιβάλλον.

92. Gladiator (2000)

Σκηνοθεσία: Ridley Scott

Με τους: Russell Crowe, Joaquin Phoenix, Connie Nielsen

Ένας Ρωμαίος στρατηγός επιστρέφει ως μονομάχος για εκδίκηση.

93. Michael Clayton (2007)

Σκηνοθεσία: Tony Gilroy

Με τους: George Clooney, Tilda Swinton, Tom Wilkinson

Ένας «διορθωτής» σκανδάλων έρχεται αντιμέτωπος με τη συνείδησή του.

94. Minority Report (2002)

Σκηνοθεσία: Steven Spielberg

Με τους: Tom Cruise, Colin Farrell, Samantha Morton

Ένα μέλλον όπου τα εγκλήματα προλαμβάνονται — μέχρι να κατηγορηθείς εσύ.

95. The Worst Person in the World (2021)

Σκηνοθεσία: Joachim Trier

Με τους: Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie

Τέσσερα χρόνια από τη ζωή μιας γυναίκας που προσπαθεί να βρει τον εαυτό της.

96. Black Panther (2018)

Σκηνοθεσία: Ryan Coogler

Με τους: Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong’o

Ο βασιλιάς της Wakanda αναλαμβάνει την ευθύνη ενός κόσμου που αλλάζει.

97. Gravity (2013)

Σκηνοθεσία: Alfonso Cuarón

Με τους: Sandra Bullock, George Clooney

Επιβίωση στο απόλυτο κενό του διαστήματος μετά από ένα καταστροφικό ατύχημα.

98. Grizzly Man (2005)

Σκηνοθεσία: Werner Herzog

Με τους: Timothy Treadwell, Amie Huguenard

Η ζωή και ο θάνατος ενός ανθρώπου που επέλεξε να ζήσει ανάμεσα σε αρκούδες.

99. Memories of Murder (2003)

Σκηνοθεσία: Bong Joon Ho

Με τους: Song Kang-ho, Kim Sang-kyung

Δύο ντετέκτιβ ερευνούν μια σειρά ανεξιχνίαστων δολοφονιών στη Νότια Κορέα.

100. Superbad (2007)

Σκηνοθεσία: Greg Mottola

Με τους: Michael Cera, Jonah Hill, Christopher Mintz-Plasse

Δύο έφηβοι προσπαθούν να απολαύσουν το τελευταίο τους πάρτι πριν την ενηλικίωση.

