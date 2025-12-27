Καμία σχέση με το Bridgerton: Ο Regé-Jean Page επιστρέφει στο Netflix με τον πιο ανατρεπτικό ρόλο

Μετά τη μεγάλη απήχηση που είχε στον ρόλο του στο Bridgerton, που τον ανέδειξε σε παγκόσμιο είδωλο, αλλά και τη συμμετοχή του στο The Gray Man, ο Regé-Jean Page επιστρέφει στο Netflix με έναν χαρακτήρα που παρουσιάζει εντελώς διαφορετική πλευρά του ταλέντου του.

Συγκεκριμένα, στη νέα σειρά Hancock Park, που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε στάδιο παραγωγής, ο ηθοποιός ενσαρκώνει ένα μέλος της υψηλής κοινωνίας του Los Angeles, ενός κόσμου όπου η λάμψη κρύβει μυστικά, πίεση και κοινωνικές φιλοδοξίες που απειλούν να ταράξουν τη ζωή των πρωταγωνιστών. Ο Regé-Jean Page συμμετέχει και στην παραγωγή της σειράς μέσω της εταιρείας του, A Mighty Stranger, μαζί με την Emily Brown και τον Drew Comins (Yellowjackets), γεγονός που δείχνει ότι πρόκειται για ένα προσωπικό του εγχείρημα.

Τι είναι το Hancock Park;

Η σειρά είναι δημιούργημα του Matthew Barry (Industry, Chilling Adventures of Sabrina, The Guest) και περιγράφεται από το Netflix ως «erotic thriller», όχι όμως με τον παραδοσιακό τρόπο. Η υπόθεση επικεντρώνεται σε έναν γοητευτικό outsider, ο οποίος εισβάλλει στη ζωή μιας φαινομενικά τέλειας οικογένειας του Los Angeles, νοικιάζοντας τον ξενώνα στην αυλή τους. Καθώς ο χαρακτήρας του πλησιάζει τη λάμψη και τα μυστικά της οικογένειας, αρχίζει να αναταράσσει την προσεκτικά χτισμένη εικόνα της ελίτ γειτονιάς τους. Η σειρά εξερευνά θέματα όπως η επιθυμία, η εμμονή, η απάτη και η κατάρρευση της «τέλειας» ζωής, αποκαλύπτοντας την υποκρισία πίσω από την ακριβή ζωή στο LA.

Το καστ

Μέχρι στιγμής, το μόνο επίσημα γνωστό όνομα είναι ο Regé-Jean Page, ο οποίος ηγείται της σειράς. Το υπόλοιπο καστ αναμένεται να ανακοινωθεί σταδιακά κατά τη διάρκεια της παραγωγής. Το Netflix αφήνει να εννοηθεί ότι θα υπάρχουν και άλλα μεγάλα ονόματα, αλλά προς το παρόν κρατά τις λεπτομέρειες μυστικές. Η ημερομηνία κυκλοφορίας δεν έχει ακόμη καθοριστεί. Η σειρά βρίσκεται σε φάση παραγωγής και οι fans καλούνται να περιμένουν νέες ανακοινώσεις τους επόμενους μήνες.

