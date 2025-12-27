MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Beauty 27.12.2025

Το πολύχρωμο μακιγιάζ ματιών είναι η πιο feel-good τάση για τις γιορτές

matia_madwalk_2025
Το πολύχρωμο μακιγιάζ στα μάτια επιστρέφει για τις γιορτές φέρνοντας έντονα χρώματα και παιχνιδιάρικη λάμψη που αναδεικνύουν το βλέμμα σου
Μαρία Χατζηγιάννη

Αυτές τις γιορτές τα μάτια σου θα κλέψουν τις εντυπώσεις. Η τάση που θα πρωταγωνιστήσει είναι το πολύχρωμο, φωτεινό και παιχνιδιάρικο μακιγιάζ. Σκιές, eyeliner και μολύβια σε καλούν να αφήσεις στην άκρη τη σοβαρότητα και να πειραματιστείς με χρώματα, λάμψεις και λεπτομέρειες που κάνουν κάθε γιορτινή σου εμφάνιση μοναδική.

Για αρκετό καιρό μπορεί να κρατούσες αποστάσεις από τα έντονα χρώματα, είτε επειδή φοράς γυαλιά είτε γιατί τα συνδέεις με παλιότερες, πιο απαιτητικές τάσεις. Τώρα όμως η διάθεση αλλάζει. Το μακιγιάζ στα μάτια γίνεται τρόπος να προσθέσεις χαρά, λάμψη και παιχνιδιάρικο χαρακτήρα στις γιορτές χωρίς άγχος και χωρίς κανόνες.

Διάβασε επίσης: Η μεταξωτή μαξιλαροθήκη το εύκολο μυστικό ομορφιάς για δέρμα και μαλλιά που λειτουργεί όσο κοιμάσαι

Η γιορτινή τάση που φωτίζει το βλέμμα σου

Στις πασαρέλες και στα social media βλέπεις φωτεινές πινελιές στις εσωτερικές γωνίες των ματιών, λευκές ή μεταλλικές αντανακλάσεις και βλεφαρίδες σε ζωντανά χρώματα που θυμίζουν τα φωτάκια των Χριστουγέννων. Ακόμα και ο συνδυασμός διαφορετικών αποχρώσεων στις βλεφαρίδες δείχνει πόσο δημιουργικό μπορεί να γίνει το μακιγιάζ χωρίς να χάνει την κομψότητά του

Η επιστροφή του χρώματος αυτή τη σεζόν δεν είναι τυχαία. Θέλεις περισσότερη χαρά και λάμψη στην εικόνα σου, αφήνοντας πίσω τα αυστηρά ή πολύ διακριτικά μακιγιάζ των προηγούμενων χρόνων. Το αποτέλεσμα είναι ισορροπημένο, παιχνιδιάρικο και απόλυτα γιορτινό, συνδέοντας τα μάτια σου με τα μαλλιά, τα ρούχα και τη διάθεσή σου για τις γιορτές.

matia_madwalk_2025_2
Photo:Χρήστος Κατσίκης

Πώς να εντάξεις χρώμα και λάμψη για τις γιορτές

Δεν χρειάζεται να εφαρμόσεις έντονα looks για να συμμετάχεις στη γιορτινή τάση. Μια φωτεινή σκιά στην εσωτερική γωνία των ματιών σου, λίγη λάμψη κάτω από το φρύδι ή χρωματιστό eyeliner μπορούν να αναβαθμίσουν κάθε γιορτινή σου εμφάνιση.

Μπορείς επίσης να εμπνευστείς από τα χρώματα του ντυσίματός σου ή από τις χριστουγεννιάτικες λεπτομέρειες στα αξεσουάρ. Ένα μικρό χρωματιστό στοιχείο μπορεί να κάνει ολόκληρο το look σου να δείχνει δεμένο, λαμπερό και απόλυτα γιορτινό ακόμα κι αν παραμένει παιχνιδιάρικο και φρέσκο.

Διάβασε επίσης: Cheetah nails: Η χειμερινή τάση που έχει κατακτήσει την καρδιά της Hailey Bieber

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
beauty MAD Christmas Χριστούγεννα Χριστούγεννα 2025
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Καμία σχέση με το Bridgerton: Ο Regé-Jean Page επιστρέφει στο Netflix με τον πιο ανατρεπτικό ρόλο

Καμία σχέση με το Bridgerton: Ο Regé-Jean Page επιστρέφει στο Netflix με τον πιο ανατρεπτικό ρόλο

27.12.2025
Επόμενο
Το φόρεμα με παγιέτα είναι η αγαπημένη sparkling τάση των it-girls – 5 σχέδια για να διαλέξεις

Το φόρεμα με παγιέτα είναι η αγαπημένη sparkling τάση των it-girls – 5 σχέδια για να διαλέξεις

27.12.2025

Δες επίσης

Τι μουσική να βάλεις για να απογειώσεις το ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς
Life

Τι μουσική να βάλεις για να απογειώσεις το ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς

27.12.2025
Το φόρεμα με παγιέτα είναι η αγαπημένη sparkling τάση των it-girls – 5 σχέδια για να διαλέξεις
Fashion

Το φόρεμα με παγιέτα είναι η αγαπημένη sparkling τάση των it-girls – 5 σχέδια για να διαλέξεις

27.12.2025
Τα 3 ζώδια που θα κάνουν το μεγαλύτερο ταξίδι της ζωής τους μέσα στο 2026
Life

Τα 3 ζώδια που θα κάνουν το μεγαλύτερο ταξίδι της ζωής τους μέσα στο 2026

26.12.2025
5 ιδέες για vegan χριστουγεννιάτικα γλυκά που θα εντυπωσιάσουν τους καλεσμένους σου
Life

5 ιδέες για vegan χριστουγεννιάτικα γλυκά που θα εντυπωσιάσουν τους καλεσμένους σου

26.12.2025
Ο ταξιδιωτικός χάρτης του 2025: Οι νέες τάσεις και οι καινούριοι προορισμοί
Life

Ο ταξιδιωτικός χάρτης του 2025: Οι νέες τάσεις και οι καινούριοι προορισμοί

26.12.2025
Αυτά είναι τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια που «μισούν» τα φυτά σου
Life

Αυτά είναι τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια που «μισούν» τα φυτά σου

26.12.2025
Πώς να αξιοποιήσεις τη γαλοπούλα που περίσσεψε
Life

Πώς να αξιοποιήσεις τη γαλοπούλα που περίσσεψε

26.12.2025
Το κόκκινο φόρεμα θα βάλει «φωτιά» στα φετινά εορταστικά τραπέζια
Fashion

Το κόκκινο φόρεμα θα βάλει «φωτιά» στα φετινά εορταστικά τραπέζια

26.12.2025
Ο απόλυτος οδηγός για να εφαρμόσεις την σκιά ματιών στα πιο iconic festive makeup looks
Beauty

Ο απόλυτος οδηγός για να εφαρμόσεις την σκιά ματιών στα πιο iconic festive makeup looks

26.12.2025
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

Συμφωνία Netflix – Tanweer για την παραγωγή ταινιών στην Ελλάδα

Συμφωνία Netflix – Tanweer για την παραγωγή ταινιών στην Ελλάδα

Συναγερμός πριν από τρία χρόνια για παρεμβολές σε «Ελευθέριος Βενιζέλος» και αεροδρόμιο Τατοΐου-Και νέο σχέδιο αδειοδότησης των ραδιοφωνικών σταθμών

Συναγερμός πριν από τρία χρόνια για παρεμβολές σε «Ελευθέριος Βενιζέλος» και αεροδρόμιο Τατοΐου-Και νέο σχέδιο αδειοδότησης των ραδιοφωνικών σταθμών

Αναβιώνει η βεντέτα: Μητσοτάκης και Καραμανλής, δύο ξένοι στην ίδια παράταξη

Αναβιώνει η βεντέτα: Μητσοτάκης και Καραμανλής, δύο ξένοι στην ίδια παράταξη

Έρχεται καταιγίδα για τα νοικοκυριά

Έρχεται καταιγίδα για τα νοικοκυριά

Το νέο δόγμα ασφαλείας του Τραμπ περιθωριοποιεί την ΕΕ και θέτει νέες προκλήσεις για την Ελλάδα και την Κύπρο

Το νέο δόγμα ασφαλείας του Τραμπ περιθωριοποιεί την ΕΕ και θέτει νέες προκλήσεις για την Ελλάδα και την Κύπρο