MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Fashion 27.12.2025

Το φόρεμα με παγιέτα είναι η αγαπημένη sparkling τάση των it-girls – 5 σχέδια για να διαλέξεις

vittoria_ceretti
Το φόρεμα με παγιέτα παραμένει το απόλυτο γιορτινό κομμάτι, συνδυάζοντας effortless λάμψη και κομψότητα για εμφανίσεις που κλέβουν την παράσταση
Μαρία Χατζηγιάννη

Το φόρεμα με παγιέτα είναι το απόλυτο κομμάτι για τις γιορτινές εμφανίσεις, που συνδυάζει λάμψη και άνεση χωρίς κόπο. Φορώντας το, το styling γίνεται αβίαστο. Δεν χρειάζεσαι ιδιαίτερα αξεσουάρ ή περίπλοκα layering tricks, το ίδιο το φόρεμα τραβάει όλα τα βλέμματα.

Τα it-girls το επιλέγουν ξανά και ξανά για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της σεζόν, αφήνοντας συχνά τα μαλλιά μαζεμένα ώστε η προσοχή να μένει στο φόρεμα. Κάποιες προτιμούν μεταλλικές αποχρώσεις όπως το ασημί, άλλες επενδύουν σε χρυσές λεπτομέρειες πάνω σε nude βάση, ενώ μερικές, όπως η Hailey Bieber, προτιμούν το διαχρονικό μαύρο φόρεμα με sparkling εφαρμογές και κοσμητικό λογότυπο στην πλάτη.

elsa_hosk
https://www.instagram.com/hoskelsa/

Διάβασε επίσης: Το red-on-red outfit της Τόνιας Σωτηροπούλου θα σε βάλει αμέσως στο πιο festive mood

Οι τάσεις που ξεχώρισαν στις πασαρέλες Φθινόπωρο-Χειμώνας 2025/2026 είναι πολλές και ποικίλες. Υπάρχουν semi-transparent σχέδια που αφήνουν να φανούν οι γραμμές της σιλουέτας, μίνιμαλ cuts σε lingerie style, sculptural φορέματα που αγκαλιάζουν τις καμπύλες σαν να είναι ραμμένα επάνω στο σώμα, αλλά και elegant winter models με μαλακή γραμμή και μακριά μανίκια, ιδανικά ακόμη και για χαμηλές θερμοκρασίες ή mountain looks.

hailey_bieber
https://www.instagram.com/haileybieber/

Αν ψάχνεις το ιδανικό φόρεμα με παγιέτα για τις γιορτινές σου εξόδους, συμπεριλαμβανομένου και του ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς, μπορείς να επενδύσεις σε mini ή midi, με μακριά ή κοντά μανίκια, μίνιμαλ ή γεμάτα λαμπερές λεπτομέρειες. Το μόνο που χρειάζεται είναι να επιλέξεις αυτό που ταιριάζει καλύτερα στο στιλ σου και να αφήσεις τη λάμψη του να κλέψει την παράσταση.

Sugarfree

sugarfree

Pink Woman

Access fashion

access_fashion

Helmi

Lynne

 

Διάβασε επίσης: Αν έπρεπε να φοράς μόνο ένα φόρεμα αυτές τις γιορτές, ας είναι αυτό

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Fashion MAD Christmas Χριστούγεννα Χριστούγεννα 2025
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Το πολύχρωμο μακιγιάζ ματιών είναι η πιο feel-good τάση για τις γιορτές

Το πολύχρωμο μακιγιάζ ματιών είναι η πιο feel-good τάση για τις γιορτές

27.12.2025
Επόμενο
Τι μουσική να βάλεις για να απογειώσεις το ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς

Τι μουσική να βάλεις για να απογειώσεις το ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς

27.12.2025

Δες επίσης

Τι μουσική να βάλεις για να απογειώσεις το ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς
Life

Τι μουσική να βάλεις για να απογειώσεις το ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς

27.12.2025
Το πολύχρωμο μακιγιάζ ματιών είναι η πιο feel-good τάση για τις γιορτές
Beauty

Το πολύχρωμο μακιγιάζ ματιών είναι η πιο feel-good τάση για τις γιορτές

27.12.2025
Τα 3 ζώδια που θα κάνουν το μεγαλύτερο ταξίδι της ζωής τους μέσα στο 2026
Life

Τα 3 ζώδια που θα κάνουν το μεγαλύτερο ταξίδι της ζωής τους μέσα στο 2026

26.12.2025
5 ιδέες για vegan χριστουγεννιάτικα γλυκά που θα εντυπωσιάσουν τους καλεσμένους σου
Life

5 ιδέες για vegan χριστουγεννιάτικα γλυκά που θα εντυπωσιάσουν τους καλεσμένους σου

26.12.2025
Ο ταξιδιωτικός χάρτης του 2025: Οι νέες τάσεις και οι καινούριοι προορισμοί
Life

Ο ταξιδιωτικός χάρτης του 2025: Οι νέες τάσεις και οι καινούριοι προορισμοί

26.12.2025
Αυτά είναι τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια που «μισούν» τα φυτά σου
Life

Αυτά είναι τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια που «μισούν» τα φυτά σου

26.12.2025
Πώς να αξιοποιήσεις τη γαλοπούλα που περίσσεψε
Life

Πώς να αξιοποιήσεις τη γαλοπούλα που περίσσεψε

26.12.2025
Το κόκκινο φόρεμα θα βάλει «φωτιά» στα φετινά εορταστικά τραπέζια
Fashion

Το κόκκινο φόρεμα θα βάλει «φωτιά» στα φετινά εορταστικά τραπέζια

26.12.2025
Ο απόλυτος οδηγός για να εφαρμόσεις την σκιά ματιών στα πιο iconic festive makeup looks
Beauty

Ο απόλυτος οδηγός για να εφαρμόσεις την σκιά ματιών στα πιο iconic festive makeup looks

26.12.2025
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

Συμφωνία Netflix – Tanweer για την παραγωγή ταινιών στην Ελλάδα

Συμφωνία Netflix – Tanweer για την παραγωγή ταινιών στην Ελλάδα

Συναγερμός πριν από τρία χρόνια για παρεμβολές σε «Ελευθέριος Βενιζέλος» και αεροδρόμιο Τατοΐου-Και νέο σχέδιο αδειοδότησης των ραδιοφωνικών σταθμών

Συναγερμός πριν από τρία χρόνια για παρεμβολές σε «Ελευθέριος Βενιζέλος» και αεροδρόμιο Τατοΐου-Και νέο σχέδιο αδειοδότησης των ραδιοφωνικών σταθμών

Αναβιώνει η βεντέτα: Μητσοτάκης και Καραμανλής, δύο ξένοι στην ίδια παράταξη

Αναβιώνει η βεντέτα: Μητσοτάκης και Καραμανλής, δύο ξένοι στην ίδια παράταξη

Έρχεται καταιγίδα για τα νοικοκυριά

Έρχεται καταιγίδα για τα νοικοκυριά

Το νέο δόγμα ασφαλείας του Τραμπ περιθωριοποιεί την ΕΕ και θέτει νέες προκλήσεις για την Ελλάδα και την Κύπρο

Το νέο δόγμα ασφαλείας του Τραμπ περιθωριοποιεί την ΕΕ και θέτει νέες προκλήσεις για την Ελλάδα και την Κύπρο