Το φόρεμα με παγιέτα είναι η αγαπημένη sparkling τάση των it-girls – 5 σχέδια για να διαλέξεις

Το φόρεμα με παγιέτα παραμένει το απόλυτο γιορτινό κομμάτι, συνδυάζοντας effortless λάμψη και κομψότητα για εμφανίσεις που κλέβουν την παράσταση

Το φόρεμα με παγιέτα είναι το απόλυτο κομμάτι για τις γιορτινές εμφανίσεις, που συνδυάζει λάμψη και άνεση χωρίς κόπο. Φορώντας το, το styling γίνεται αβίαστο. Δεν χρειάζεσαι ιδιαίτερα αξεσουάρ ή περίπλοκα layering tricks, το ίδιο το φόρεμα τραβάει όλα τα βλέμματα.

Τα it-girls το επιλέγουν ξανά και ξανά για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της σεζόν, αφήνοντας συχνά τα μαλλιά μαζεμένα ώστε η προσοχή να μένει στο φόρεμα. Κάποιες προτιμούν μεταλλικές αποχρώσεις όπως το ασημί, άλλες επενδύουν σε χρυσές λεπτομέρειες πάνω σε nude βάση, ενώ μερικές, όπως η Hailey Bieber, προτιμούν το διαχρονικό μαύρο φόρεμα με sparkling εφαρμογές και κοσμητικό λογότυπο στην πλάτη.

Οι τάσεις που ξεχώρισαν στις πασαρέλες Φθινόπωρο-Χειμώνας 2025/2026 είναι πολλές και ποικίλες. Υπάρχουν semi-transparent σχέδια που αφήνουν να φανούν οι γραμμές της σιλουέτας, μίνιμαλ cuts σε lingerie style, sculptural φορέματα που αγκαλιάζουν τις καμπύλες σαν να είναι ραμμένα επάνω στο σώμα, αλλά και elegant winter models με μαλακή γραμμή και μακριά μανίκια, ιδανικά ακόμη και για χαμηλές θερμοκρασίες ή mountain looks.

Αν ψάχνεις το ιδανικό φόρεμα με παγιέτα για τις γιορτινές σου εξόδους, συμπεριλαμβανομένου και του ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς, μπορείς να επενδύσεις σε mini ή midi, με μακριά ή κοντά μανίκια, μίνιμαλ ή γεμάτα λαμπερές λεπτομέρειες. Το μόνο που χρειάζεται είναι να επιλέξεις αυτό που ταιριάζει καλύτερα στο στιλ σου και να αφήσεις τη λάμψη του να κλέψει την παράσταση.

Sugarfree

Pink Woman

Access fashion

Helmi

Lynne

