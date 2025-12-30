Eurovision 2026: Αυτά είναι τα 3 τραγούδια-φαβορί για την Ελλάδα

Αυτά είναι τα 3 μεγάλα φαβορί για να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στη Eurovision 2026

Την Κυριακή 4 Ιανουαρίου, στις 19:00, μέσα από την ειδική εκπομπή της ΕΡΤ για την Eurovision 2026 με τίτλο Sing for Greece 2026 – Οι φιναλίστ, θα ανακοινωθούν οι 28 καλλιτέχνες που θα διεκδικήσουν το εισιτήριο για τη Βιέννη, ενώ το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ακούσει για πρώτη φορά τα τραγούδια τους.

Σύμφωνα μάλιστα με το ΕΘΝΟΣ, άτομο που έχει ακούσει όλα τα τραγούδια που κατατέθηκαν στην ΕΡΤ για τον εθνικό τελικό υποστηρίζει πως τρεις συγκεκριμένες προτάσεις έχουν ήδη ξεχωρίσει και θεωρούνται τα επικρατέστερα φαβορί για την εκπροσώπηση της Ελλάδας.

Διάβασε επίσης: Eurovision – Sing for Greece: Γνωρίστε τις 28 υποψήφιες συμμετοχές

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τα τραγούδια που φαίνεται να έχουν κερδίσει τις εντυπώσεις φέρουν τους τίτλους:

Οδός Ερμού

Unbreakable

On the dark side of the moon

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα ονόματα των δημιουργών ή των ερμηνευτών τους. Φυσικά, μένει να φανεί αν το συγκεκριμένο ρεπορτάζ θα επιβεβαιωθεί και αν τα τρία αυτά τραγούδια θα είναι τελικά εκείνα που θα ξεχωρίσουν στο πλαίσιο του Sing for Greece 2026. Η διαδικασία επιλογής των 28 τραγουδιών έχει ήδη ολοκληρωθεί και οι πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας δεν επηρεάζουν σε καμία περίπτωση την εξέλιξη του διαγωνισμού.

Υπενθυμίζεται ότι ο εθνικός τελικός Sing for Greece 2026 προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στις 3, 5 και 7 Φεβρουαρίου.

Διάβασε επίσης: Good Job Nicky: «Πάω μόνο για την πρωτιά στον εθνικό τελικό της Eurovision»

Δες κι αυτό…