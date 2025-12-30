MadWalk 2025 highlights
MadWalk 2025 highlights
Μουσικά Νέα 30.12.2025

Eurovision 2026: Αυτά είναι τα 3 τραγούδια-φαβορί για την Ελλάδα

Eurovision 2026: Αυτά είναι τα 3 τραγούδια-φαβορί για την Ελλάδα
Αυτά είναι τα 3 μεγάλα φαβορί για να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στη Eurovision 2026
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Την Κυριακή 4 Ιανουαρίου, στις 19:00, μέσα από την ειδική εκπομπή της ΕΡΤ για την Eurovision 2026 με τίτλο Sing for Greece 2026 – Οι φιναλίστ, θα ανακοινωθούν οι 28 καλλιτέχνες που θα διεκδικήσουν το εισιτήριο για τη Βιέννη, ενώ το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ακούσει για πρώτη φορά τα τραγούδια τους.

Σύμφωνα μάλιστα με το ΕΘΝΟΣ, άτομο που έχει ακούσει όλα τα τραγούδια που κατατέθηκαν στην ΕΡΤ για τον εθνικό τελικό υποστηρίζει πως τρεις συγκεκριμένες προτάσεις έχουν ήδη ξεχωρίσει και θεωρούνται τα επικρατέστερα φαβορί για την εκπροσώπηση της Ελλάδας.

eurovision 2026

Διάβασε επίσης: Eurovision – Sing for Greece: Γνωρίστε τις 28 υποψήφιες συμμετοχές

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τα τραγούδια που φαίνεται να έχουν κερδίσει τις εντυπώσεις φέρουν τους τίτλους:

  • Οδός Ερμού
  • Unbreakable
  • On the dark side of the moon

Eurovision 2026: Χωρίς σταματημό οι αποχωρήσεις - Η 5η χώρα που αποσύρεται λόγω Ισραήλ

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα ονόματα των δημιουργών ή των ερμηνευτών τους. Φυσικά, μένει να φανεί αν το συγκεκριμένο ρεπορτάζ θα επιβεβαιωθεί και αν τα τρία αυτά τραγούδια θα είναι τελικά εκείνα που θα ξεχωρίσουν στο πλαίσιο του Sing for Greece 2026. Η διαδικασία επιλογής των 28 τραγουδιών έχει ήδη ολοκληρωθεί και οι πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας δεν επηρεάζουν σε καμία περίπτωση την εξέλιξη του διαγωνισμού.

Eurovision: Αλλάζει το όριο ηλικίας - Από το 2027 μόνο διαγωνιζόμενοι άνω των 18

Υπενθυμίζεται ότι ο εθνικός τελικός Sing for Greece 2026 προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στις 3, 5 και 7 Φεβρουαρίου.

Διάβασε επίσης: Good Job Nicky: «Πάω μόνο για την πρωτιά στον εθνικό τελικό της Eurovision»

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Eurovision Eurovision 2026 ΕΛΛΑΔΑ ΕΡΤ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του «The Voice of Greece»

Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του «The Voice of Greece»

30.12.2025
Επόμενο
Θρίαμβος για το The Voice – Έπιασε κορυφή με εντυπωσιακά νούμερα τηλεθέασης

Θρίαμβος για το The Voice – Έπιασε κορυφή με εντυπωσιακά νούμερα τηλεθέασης

30.12.2025

Δες επίσης

Δισεκατομμυριούχος η Beyoncé μετά την επιτυχημένη περιοδεία «Cowboy Carter»
Μουσικά Νέα

Δισεκατομμυριούχος η Beyoncé μετά την επιτυχημένη περιοδεία «Cowboy Carter»

30.12.2025
Sold out η νυχτερινή Αθήνα για το ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς – Όλα τα μεγάλα σχήματα
Μουσικά Νέα

Sold out η νυχτερινή Αθήνα για το ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς – Όλα τα μεγάλα σχήματα

30.12.2025
Eurovision – Sing for Greece: Γνωρίστε τις 28 υποψήφιες συμμετοχές
TV

Eurovision – Sing for Greece: Γνωρίστε τις 28 υποψήφιες συμμετοχές

29.12.2025
Σάκης Ρουβάς: Νέο viral «ατύχημα» στη σκηνή με τη Νατάσα Θεοδωρίδου
Μουσικά Νέα

Σάκης Ρουβάς: Νέο viral «ατύχημα» στη σκηνή με τη Νατάσα Θεοδωρίδου

29.12.2025
Άννα Βίσση: Ο εγγονός της τραγουδά το «Σε περίπτωση που» και εκείνη «λιώνει» – Δες το video
Μουσικά Νέα

Άννα Βίσση: Ο εγγονός της τραγουδά το «Σε περίπτωση που» και εκείνη «λιώνει» – Δες το video

29.12.2025
«Ξαναπέθανε» ο Sin Boy; Η ανάρτηση που προκάλεσε σύγχυση
Μουσικά Νέα

«Ξαναπέθανε» ο Sin Boy; Η ανάρτηση που προκάλεσε σύγχυση

29.12.2025
Αντώνης Ρέμος: Η on air έκπληξη στον Νίκο Αλιάγα και η αντίδρασή του (video)
Μουσικά Νέα

Αντώνης Ρέμος: Η on air έκπληξη στον Νίκο Αλιάγα και η αντίδρασή του (video)

29.12.2025
Ξεχωριστά γενέθλια για την Χάρις Αλεξίου – Έκλεισε τα 75 τραγουδώντας στην Χαλκίδα (video)
Μουσικά Νέα

Ξεχωριστά γενέθλια για την Χάρις Αλεξίου – Έκλεισε τα 75 τραγουδώντας στην Χαλκίδα (video)

29.12.2025
Γιώργος Μαζωνάκης: Το μήνυμα που έστειλε μέσα από το Instagram – «Ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιο»
Μουσικά Νέα

Γιώργος Μαζωνάκης: Το μήνυμα που έστειλε μέσα από το Instagram – «Ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιο»

29.12.2025
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

«Top 10» τηλεθέασης: Πρώτο το «Το Σόι σου» την εβδομάδα 15 – 21 Δεκεμβρίου 2025

«Top 10» τηλεθέασης: Πρώτο το «Το Σόι σου» την εβδομάδα 15 – 21 Δεκεμβρίου 2025

Πιο κοντά στην απόκτηση του ομίλου Gedi στην Ιταλία ο Θ. Κυριακού

Πιο κοντά στην απόκτηση του ομίλου Gedi στην Ιταλία ο Θ. Κυριακού

Ο ΔΕΔΔΗΕ και η… μαύρη τρύπα των έξυπνων μετρητών

Ο ΔΕΔΔΗΕ και η… μαύρη τρύπα των έξυπνων μετρητών

Η Πειραιώς επιλέγει το… δικαίωμα στη σιωπή για το κατάντημα της Snappi

Η Πειραιώς επιλέγει το… δικαίωμα στη σιωπή για το κατάντημα της Snappi

Η τριμερής Ελλάδος, Κύπρου, Ισραήλ, νέα προοπτική για την αναχαίτιση του Τουρκικού επεκτατισμού

Η τριμερής Ελλάδος, Κύπρου, Ισραήλ, νέα προοπτική για την αναχαίτιση του Τουρκικού επεκτατισμού