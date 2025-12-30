Θρίαμβος για το The Voice – Έπιασε κορυφή με εντυπωσιακά νούμερα τηλεθέασης

Άνετη πρωτιά για το The Voice στο δυναμικό και στο γενικό σύνολο

Ο μεγάλος τελικός του The Voice προβλήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 29/12, κλείνοντας για την τωρινή σεζόν τον κύκλο του δημοφιλούς μουσικού talent show. Στόχος του ΣΚΑΪ ήταν ξεκάθαρος: η κορυφή στους πίνακες τηλεθέασης. Και το πέτυχε χωρίς δυσκολία.

Με παρουσιαστή τον Γιώργο Καπουτζίδη, το The Voice παρουσίασε έναν εντυπωσιακό και προσεγμένο τελικό, κερδίζοντας το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού, ενώ την ίδια στιγμή δεν είχε ουσιαστικό ανταγωνισμό απέναντί του.

Διάβασε επίσης: Survivor 2026: Η πρώτη τριάδα των Survivors της Αθήνας αποκαλύπτεται

Πώς όμως κινήθηκαν τα νούμερα τηλεθέασης του τελικού που προβλήθηκε τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου στον ΣΚΑΪ;

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Nielsen, το μουσικό talent show με coaches την Έλενα Παπαρίζου, τον Γιώργο Μαζωνάκη, τον Πάνο Μουζουράκη και τον Χρήστο Μάστορα σημείωσε μέσο όρο 23,3% στο δυναμικό κοινό και 30,4% στο γενικό σύνολο.

Αξίζει να σημειωθεί πως σε επιμέρους τέταρτα, το The Voice άγγιξε ακόμη υψηλότερα ποσοστά, φτάνοντας μέχρι και το 32,8% στο δυναμικό κοινό και το 43,8% στο γενικό σύνολο, επιβεβαιώνοντας την απόλυτη κυριαρχία του στη ζώνη προβολής του.

Να υπενθυμίσουμε πως ο τελικός ανέδειξε ως φιναλίστ τον Χριστόδουλο Μυλωνά και τον Κωνσταντίνο Κωμοδρόμο. Τελικά νικητής, έπειτα από την ψήφο του κοινού, ήταν ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος, που ανήκε στην ομάδα της Έλενας Παπαρίζου.

Διάβασε επίσης: Eurovision – Sing for Greece: Γνωρίστε τις 28 υποψήφιες συμμετοχές

Δες κι αυτό..