Νέα «μπηχτή» της Nicola Peltz προς την οικογένεια Beckham

Η ένταση στις σχέσεις της οικογένειας Beckham φαίνεται πως παραμένει άλυτη, με τη Nicola Peltz να ρίχνει, για ακόμη μία φορά, έμμεσες αιχμές μέσα από τα social media. Αφορμή αυτή τη φορά στάθηκε η απουσία του συζύγου της, Brooklyn Beckham, από τον γάμο της στενής του φίλης, Holly Ramsay, κόρης του διάσημου σεφ Gordon Ramsay.

Παρότι ο Brooklyn θεωρείται εδώ και χρόνια σχεδόν «μέλος» της οικογένειας Ramsay, η απουσία του από την τελετή δεν προκάλεσε ιδιαίτερη έκπληξη. Η αποστασιοποίησή του από τους γονείς και τα αδέλφια του έχει γίνει πλέον εμφανής, ειδικά μετά τη ρήξη που δημιουργήθηκε όταν δεν παρευρέθηκε στα 50ά γενέθλια του πατέρα του, David Beckham. Έκτοτε, οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές φαίνεται να έχουν παγώσει.

Την εικόνα της αποξένωσης ενίσχυσαν και πρόσφατες δηλώσεις του αδελφού του, Cruz, ο οποίος άφησε να εννοηθεί ότι ο Brooklyn έχει μπλοκάρει την οικογένειά του στα social media, έπειτα από φήμες πως είχαν προηγηθεί unfollow.

Την ώρα που ο David και η Victoria Beckham, μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά τους, βρέθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο για να γιορτάσουν τον γάμο της Holly Ramsay με τον Ολυμπιονίκη κολυμβητή Adam Peaty, ο Brooklyn επέλεξε να μείνει στο Λος Άντζελες. Μάλιστα, ανάρτησε ένα αινιγματικό post με αναφορά στον Grinch, δίνοντας τροφή για σχόλια σχετικά με το πώς βιώνει τις οικογενειακές εξελίξεις.

Λίγες ώρες αργότερα, η Nicola Peltz προχώρησε σε μια ανάρτηση που πολλοί ερμήνευσαν ως ξεκάθαρη μπηχτή. Δημοσίευσε ένα απόσπασμα της Brigitte Bardot, το οποίο αναφερόταν στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι φέρονται ο ένας στον άλλον, εκφράζοντας απογοήτευση και επιλέγοντας, όπως ανέφερε το απόφθεγμα, την αγάπη προς τα ζώα αντί για τις ανθρώπινες σχέσεις.

Δεν ήταν, όμως, η πρώτη φορά που η ηθοποιός άφησε υπονοούμενα. Λίγο νωρίτερα είχε ανεβάσει μια selfie με τη φράση «Λατρεύω να είμαι σπίτι», την ώρα που εκείνη και ο Brooklyn παρέμεναν στις ΗΠΑ, μακριά από τον γάμο της Holly Ramsay.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Brooklyn είχε κανονικά προσκληθεί στην τελετή, γεγονός που υπογραμμίζει ακόμη περισσότερο την επιλογή του να απέχει. Άλλωστε, οι οικογένειες Beckham και Ramsay διατηρούν στενή φιλία εδώ και δεκαετίες, από τότε που οι δρόμοι τους συναντήθηκαν στις αρχές των 00s.

