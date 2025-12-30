MadWalk 2025 highlights
Υπάρχει «χαμένο» επεισόδιο του Stranger Things; Τι υποστηρίζουν οι fans

Αντιδράσεις και θεωρίες συνωμοσίας από τους θαυμαστές του Stranger Things μετά το δεύτερο μέρος της πέμπτης σεζόν
Μαρία Χατζηγιάννη

Έντονη συζήτηση έχει ανοίξει ανάμεσα στους θαυμαστές του Stranger Things μετά την κυκλοφορία του δεύτερου μέρους της πέμπτης και τελευταίας σεζόν. Πολλοί θεατές εξέφρασαν την απογοήτευσή τους, υποστηρίζοντας ότι η πλοκή δεν εξελίσσεται με τον ρυθμό που περίμεναν και ότι η αφήγηση δείχνει αποσπασματική.

Η δυσαρέσκεια αυτή γέννησε και μια σειρά από φήμες, σύμφωνα με τις οποίες επεισόδια ή σκηνές έχουν αφαιρεθεί πριν την προβολή. Οι ισχυρισμοί αυτοί πήραν γρήγορα διαστάσεις, οδηγώντας ακόμη και στη δημιουργία διαδικτυακής καμπάνιας που ζητά τη δημοσιοποίηση «χαμένου» ή αδημοσίευτου υλικού από τη σειρά.

Διάβασε επίσης: Stranger Things 5-Volume 2: Το επεισόδιο που κατέγραψε τη χαμηλότερη βαθμολογία στην ιστορία της σειράς

Το δεύτερο μέρος της σεζόν έκανε πρεμιέρα στο Netflix τη δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων, λειτουργώντας ως προθάλαμος για το μεγάλο φινάλε, το οποίο έχει προγραμματιστεί να προβληθεί την Πρωτοχρονιά. Ωστόσο, αρκετοί φαν θεωρούν ότι τα επεισόδια αυτά δεν πρόσφεραν τις εξελίξεις που ανέμεναν, ενώ μία συγκεκριμένη σκηνή προκάλεσε σύγχυση γύρω από την τύχη ενός αγαπημένου ζευγαριού, αναγκάζοντας τους δημιουργούς να δώσουν διευκρινίσεις.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο ένα ανώνυμο κείμενο που υποστήριζε, χωρίς αποδείξεις, ότι το υλικό που προβλήθηκε έχει «πειραχτεί» ή περικοπεί. Η θεωρία αυτή οδήγησε χιλιάδες θεατές να υπογράψουν αίτημα, ζητώντας να δουν την υποτιθέμενη πλήρη εκδοχή των επεισοδίων.

Στις φήμες απάντησε δημόσια ο Ράντι Χέιβενς, ο ηθοποιός που υποδύεται τον καθηγητή Σκοτ Κλαρκ, μέσα από ανάρτησή του στο Instagram. Με αιχμηρό ύφος ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει κάποια «μυστική εκδοχή» της σειράς, καλώντας τον κόσμο να μην πιστεύει ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο.

Stranger Things

Παρόλα αυτά, η καμπάνια συνεχίζει να συγκεντρώνει υποστηρικτές. Ο άνθρωπος που τη δημιούργησε υποστηρίζει ότι, έπειτα από μια δεκαετία δουλειάς, το αποτέλεσμα δεν αντικατοπτρίζει το εύρος της ιστορίας και ότι πολλές σκηνές αγαπημένων χαρακτήρων φαίνεται να έχουν αφαιρεθεί. Αντίστοιχα, αρκετοί θαυμαστές εκφράζουν την άποψη πως το φινάλε δείχνει βιαστικό και «άψυχο», ζητώντας να δουν την ιστορία να ολοκληρώνεται όπως της αξίζει.

Υπενθυμίζεται πάντως ότι οι δημιουργοί της σειράς, Ματ και Ρος Ντάφερ, έχουν τονίσει επανειλημμένα πως στόχος τους δεν ήταν να σοκάρουν με ακραίες ανατροπές χαρακτήρων, αλλά να κλείσουν τον κύκλο της ιστορίας με συνέπεια. Το αν το φινάλε θα καταφέρει τελικά να συμφιλιώσει τους δυσαρεστημένους θεατές με τη σειρά, μένει να φανεί.

Διάβασε επίσης: Stranger Things 5: Ξαφνικός θάνατος μετά από ατύχημα σε σετ λίγο πριν την κυκλοφορία των τελευταίων επεισοδίων

