MadWalk 2025 highlights
MadWalk 2025 highlights
Μουσικά Νέα 30.12.2025

Δισεκατομμυριούχος η Beyoncé μετά την επιτυχημένη περιοδεία «Cowboy Carter»

beyonce_lefta
Με τις περιοδείες «Cowboy Carter» και «Renaissance» να αποφέρουν εκατοντάδες εκατομμύρια, η Beyoncé εντάσσεται στο κλαμπ των δισεκατομμυριούχων,
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Beyoncé δεν σπάει μόνο ρεκόρ στη σκηνή, αλλά και στον κόσμο των οικονομικών. Όπως αποκαλύπτει το Forbes, η διάσημη τραγουδίστρια συγκαταλέγεται πλέον στους δισεκατομμυριούχους, γράφοντας ιστορία ως μία από τις ελάχιστες γυναίκες της μουσικής που έχουν καταφέρει κάτι τέτοιο.

Το άλμα αυτό δεν έγινε από τη μια στιγμή στην άλλη. Οι τελευταίες της περιοδείες έπαιξαν καθοριστικό ρόλο, με την πρόσφατη «Cowboy Carter» να εξελίσσεται σε χρυσοφόρο εγχείρημα. Τα στάδια γέμισαν σε κάθε της εμφάνιση, ενώ τα έσοδα από εισιτήρια και επίσημα προϊόντα ξεπέρασαν κάθε προσδοκία. Λίγα χρόνια νωρίτερα, η περιοδεία «Renaissance» είχε ήδη αποδείξει ότι η Beyoncé διαθέτει την εμπορική δυναμική που ελάχιστοι καλλιτέχνες στον κόσμο μπορούν να διεκδικήσουν.

https://www.instagram.com/beyonce/

Διάβασε επίσης: Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams και Anna Wintour θα συμπροεδρεύσουν στο Met Gala 2026

Αν και το όνομά της συνδέεται πλέον και με επιχειρηματικές κινήσεις στον χώρο της μόδας, της ομορφιάς και των premium ποτών, η μουσική παραμένει η βασική πηγή πλούτου της. Τα δικαιώματα των τραγουδιών της, σε συνδυασμό με τις παγκόσμιες περιοδείες υψηλής παραγωγής, αποτελούν τον πυρήνα της οικονομικής της επιτυχίας.

Κομβικό ρόλο σε αυτή την πορεία παίζει και ο απόλυτος έλεγχος που διατηρεί στο καλλιτεχνικό της έργο. Μέσα από τη δική της εταιρεία παραγωγής, η Beyoncé έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο σε κάθε δημιουργική και επιχειρηματική απόφαση, από τη μουσική μέχρι τις οπτικοακουστικές παραγωγές.

https://www.instagram.com/beyonce/

Η είσοδός της στο κλαμπ των δισεκατομμυριούχων τη φέρνει στο πλευρό καλλιτεχνών όπως ο Jay-Z, η Rihanna, ο Bruce Springsteen και η Taylor Swift, επιβεβαιώνοντας ότι η κορυφή της μουσικής βιομηχανίας μπορεί να μεταφραστεί και σε οικονομική αυτοκρατορία.

Σε μια περίοδο όπου ο αριθμός των δισεκατομμυριούχων παγκοσμίως συνεχίζει να αυξάνεται, η Beyoncé ξεχωρίζει όχι μόνο για τα νούμερα, αλλά για τον τρόπο με τον οποίο μετέτρεψε το καλλιτεχνικό της όραμα σε ένα από τα πιο ισχυρά προσωπικά brands στον κόσμο της ψυχαγωγίας.

Διάβασε επίσης: Η πρόσφατη εμφάνιση της Blue Ivy που έκανε τους fans να μιλήσουν για τη Beyoncé junior

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Beyonce δισεκατομμυριούχοι μουσική
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Υπάρχει «χαμένο» επεισόδιο του Stranger Things; Τι υποστηρίζουν οι fans

Υπάρχει «χαμένο» επεισόδιο του Stranger Things; Τι υποστηρίζουν οι fans

30.12.2025
Επόμενο
Εορταστικό ωράριο καταστημάτων: Πώς θα κινείται η αγορά τις τελευταίες μέρες του 2025

Εορταστικό ωράριο καταστημάτων: Πώς θα κινείται η αγορά τις τελευταίες μέρες του 2025

30.12.2025

Δες επίσης

O Kanye West ανακοίνωσε την κυκλοφορία νέου album
Μουσικά Νέα

O Kanye West ανακοίνωσε την κυκλοφορία νέου album

30.12.2025
Γενέθλια για την Μαρίνα Σάττι – Το λαμπερό και ξέφρενο πάρτι που διοργάνωσε (φωτογραφίες)
Μουσικά Νέα

Γενέθλια για την Μαρίνα Σάττι – Το λαμπερό και ξέφρενο πάρτι που διοργάνωσε (φωτογραφίες)

30.12.2025
Eurovision 2026: Αυτά είναι τα 3 τραγούδια-φαβορί για την Ελλάδα
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Αυτά είναι τα 3 τραγούδια-φαβορί για την Ελλάδα

30.12.2025
Sold out η νυχτερινή Αθήνα για το ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς – Όλα τα μεγάλα σχήματα
Μουσικά Νέα

Sold out η νυχτερινή Αθήνα για το ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς – Όλα τα μεγάλα σχήματα

30.12.2025
Eurovision – Sing for Greece: Γνωρίστε τις 28 υποψήφιες συμμετοχές
TV

Eurovision – Sing for Greece: Γνωρίστε τις 28 υποψήφιες συμμετοχές

29.12.2025
Σάκης Ρουβάς: Νέο viral «ατύχημα» στη σκηνή με τη Νατάσα Θεοδωρίδου
Μουσικά Νέα

Σάκης Ρουβάς: Νέο viral «ατύχημα» στη σκηνή με τη Νατάσα Θεοδωρίδου

29.12.2025
Άννα Βίσση: Ο εγγονός της τραγουδά το «Σε περίπτωση που» και εκείνη «λιώνει» – Δες το video
Μουσικά Νέα

Άννα Βίσση: Ο εγγονός της τραγουδά το «Σε περίπτωση που» και εκείνη «λιώνει» – Δες το video

29.12.2025
«Ξαναπέθανε» ο Sin Boy; Η ανάρτηση που προκάλεσε σύγχυση
Μουσικά Νέα

«Ξαναπέθανε» ο Sin Boy; Η ανάρτηση που προκάλεσε σύγχυση

29.12.2025
Αντώνης Ρέμος: Η on air έκπληξη στον Νίκο Αλιάγα και η αντίδρασή του (video)
Μουσικά Νέα

Αντώνης Ρέμος: Η on air έκπληξη στον Νίκο Αλιάγα και η αντίδρασή του (video)

29.12.2025
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

«Top 10» τηλεθέασης: Πρώτο το «Το Σόι σου» την εβδομάδα 15 – 21 Δεκεμβρίου 2025

«Top 10» τηλεθέασης: Πρώτο το «Το Σόι σου» την εβδομάδα 15 – 21 Δεκεμβρίου 2025

Πιο κοντά στην απόκτηση του ομίλου Gedi στην Ιταλία ο Θ. Κυριακού

Πιο κοντά στην απόκτηση του ομίλου Gedi στην Ιταλία ο Θ. Κυριακού

Ο ΔΕΔΔΗΕ και η… μαύρη τρύπα των έξυπνων μετρητών

Ο ΔΕΔΔΗΕ και η… μαύρη τρύπα των έξυπνων μετρητών

Η Πειραιώς επιλέγει το… δικαίωμα στη σιωπή για το κατάντημα της Snappi

Η Πειραιώς επιλέγει το… δικαίωμα στη σιωπή για το κατάντημα της Snappi

Η τριμερής Ελλάδος, Κύπρου, Ισραήλ, νέα προοπτική για την αναχαίτιση του Τουρκικού επεκτατισμού

Η τριμερής Ελλάδος, Κύπρου, Ισραήλ, νέα προοπτική για την αναχαίτιση του Τουρκικού επεκτατισμού