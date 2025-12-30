Sold out η νυχτερινή Αθήνα για το ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς – Όλα τα μεγάλα σχήματα

MadWalk 2025 highlights
Μουσικά Νέα 30.12.2025

Η νυχτερινή Αθήνα ετοιμάζεται να υποδεχθεί τη νέα χρονιά με γεμάτες πίστες και sold out εμφανίσεις. Οι γιορτές φέρνουν αυξημένη ζήτηση και τα περισσότερα νυχτερινά κέντρα έχουν ήδη κλείσει όλες τις θέσεις τους. Οι τιμές παραμένουν περίπου στα περσινά επίπεδα, με μια μικρή αύξηση 55 έως 100 ευρώ ανά πελάτη, κάτι που αντικατοπτρίζει τη φετινή εορταστική περίοδο.

Το κοινό δείχνει ξανά μεγάλη προτίμηση στα νυχτερινά, επιλέγοντας από βαρύ και ελαφρολαϊκό, ποπ και έντεχνο μέχρι και παραδοσιακό τραγούδι.

Ρεβεγιόν με λαμπερά ονόματα

Στο Βοτανικό, ο Γιώργος Σαμπάνης και ο Νίκος Μακρόπουλος συνδυάζουν σύγχρονο ήχο με παραδοσιακό λαϊκό, ενώ στο Theama Athens, η Έλλη Κοκκίνου, ο Νίνο και ο Χρήστος Μενιδιάτης ετοιμάζουν ένα εντυπωσιακό πρόγραμμα για την αλλαγή του χρόνου. Ο Νίκος Βέρτης με τη LILA και την ορχήστρα του στο YTON θα προσφέρουν ζεστά, εορταστικά βράδια, ενώ ο Νίκος Οικονομόπουλος στο Fantasia παραμένει ένας από τους πιο σταθερούς «κράχτες» της νυχτερινής Αθήνας.

Στο Vog, ο Πέτρος Ιακωβίδης και η Ρία Ελληνίδου θα δώσουν μια δυνατή, ενεργητική παράσταση, ενώ στο Mezzo, η Πέγκυ Ζήνα μαζί με τον Αναστάσιο Ράμμο υπόσχονται αξέχαστες στιγμές. Η Καίτη Γαρμπή και ο Διονύσης Σχοινάς, μαζί με τον Δήμο Μπέκε, θα γεμίσουν το κοινό με διαχρονικές επιτυχίες, ενώ η Δέσποινα Βανδή και ο Κωνσταντίνος Αργυρός θα εμφανιστούν παραμονή και ανήμερα Πρωτοχρονιάς. Ο Λευτέρης Πανταζής με την Άντζελα Δημητρίου συνεχίζουν την επιτυχημένη συνεργασία τους, με sold out εμφανίσεις.

Από το 1995 στο 2025: Πώς η Δέσποινα Βανδή κατάφερε να παραμείνει νο.1 icon της χώρας
Η Νατάσα Θεοδωρίδου ενώνεται με τον Σάκη Ρουβά στο Έναστρον, προσφέροντας ένα πρόγραμμα που κινείται ανάμεσα στο λαϊκό και στο pop, με εντυπωσιακά σκηνικά. Στο ANODOS, οι Σταμάτης Γονίδης και Γιάννης Πλούταρχος θα κρατήσουν ψηλά τον ρυθμό για την αλλαγή του χρόνου, ενώ στο Cabaret, ο Νίκος Απέργης και η Josephine θα βρίσκονται στις πίστες παραμονή Πρωτοχρονιάς.

Σάκης Ρουβάς: Νέο viral «ατύχημα» στη σκηνή με τη Νατάσα Θεοδωρίδου
Η Άννα Βίσση για δέκατη συνεχόμενη χρονιά θα εμφανιστεί στο Hotel Ermou μαζί με τη μπάντα της, τον Νικόλα Ραπτάκη, την Νατάσα Μηνδρινού και τη DJ Myrofora. Ο Γιώργος Μαζωνάκης θα βρεθεί στην Ακτή Πειραιώς με τον ΑΠΟΝ, ενώ ο Αντώνης Ρέμος μαζί με τις Μέλισσες στο Nox Athens θα συμπληρώσουν τη γιορτινή σκηνή.

Στο Romeo, η Κατερίνα Λιόλιου και ο Νικηφόρος θα παρουσιάσουν ένα νεανικό, club-λαϊκό πρόγραμμα, ενώ ο Γιώργος Τσαλίκης, ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, οι ΟΝΕ και η Φανή Δρακοπούλου θα γιορτάσουν στο Omega Stage. Το Sanremo Live θα φιλοξενήσει τον Θέμη Αδαμαντίδη με τον Ζαφείρη Μελά, ενώ στο Tokyo Theater Athens θα εμφανιστεί η ανερχόμενη Ιουλία Καλλιμάνη. Τέλος, στο Can Can, οι Γιώργος Βελισσάρης, Χαρά Βέρα και Μάκης Δημάκης θα μεταφέρουν την ατμόσφαιρα των πανηγυριών στη νυχτερινή σκηνή της Αθήνας.

Η νύχτα της Πρωτοχρονιάς στην Αθήνα αναμένεται λαμπερή, γεμάτη ενέργεια και μουσική για όλα τα γούστα, αποδεικνύοντας ότι η πρωτεύουσα συνεχίζει να ζει στο ρυθμό των μεγάλων εμφανίσεων.

