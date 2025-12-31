MadWalk 2025 highlights
MadWalk 2025 highlights
Ζώδια 31.12.2025

Βαριούνται στο λεπτό: Αυτά είναι τα ζώδια που κάθε μήνα αλλάζουν τα μαλλιά τους

Βαριούνται στο λεπτό: Αυτά είναι τα ζώδια που κάθε μήνα αλλάζουν τα μαλλιά τους
Πάντα σε αναζήτηση αλλαγής και ανανέωσης
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η αγάπη για την αλλαγή δεν κρύβεται και ορισμένα ζώδια φαίνεται πως την έχουν στο DNA τους. Από το χρώμα έως το μήκος, αυτά τα πέντε ζώδια βαριούνται εύκολα τα μαλλιά τους και δεν διστάζουν να δοκιμάζουν συνεχώς νέα στυλ.

Κριός

Οι Κριοί αγαπούν τη δράση και τη δημιουργικότητα. Δεν μένουν ποτέ σταθεροί σε ένα look για πολύ. Κάθε μήνα μπορεί να τους δεις με διαφορετικό χρώμα, κοψίματα ή ακόμη και extreme αλλαγές, γιατί η βαρεμάρα τους οδηγεί σε συνεχή ανανέωση.

Βαριούνται στο λεπτό: Αυτά είναι τα ζώδια που κάθε μήνα αλλάζουν τα μαλλιά τους
Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Τα 5 ζώδια που είναι πιθανότερο να ξεκινήσουν έναν καβγά στο εορταστικό τραπέζι

Δίδυμοι

Οι Δίδυμοι είναι φυσικοί πειραματιστές. Η διάθεσή τους αλλάζει συχνά και μαζί αλλάζουν και τα μαλλιά τους. Από έντονα χρώματα έως διαφορετικά μήκη και στυλ, τίποτα δεν μένει ίδιο για πολύ.

Τοξότης

Οι Τοξότες αγαπούν την ελευθερία και τη φρεσκάδα στη ζωή τους. Κάθε αλλαγή στα μαλλιά τους είναι και μια νέα περιπέτεια. Από φιμέ ξανθά έως playful καστανά, δεν φοβούνται να πειραματιστούν και να ανανεώνονται συχνά.

Βαριούνται στο λεπτό: Αυτά είναι τα ζώδια που κάθε μήνα αλλάζουν τα μαλλιά τους
Pinterest.com

Υδροχόος

Οι Υδροχόοι θεωρούν τα μαλλιά τους μέσο έκφρασης της μοναδικότητάς τους. Αλλάζουν συνεχώς χρώματα και κουρέματα, γιατί κάθε νέα ιδέα πρέπει να δοκιμαστεί. Για αυτούς, η σταθερότητα στο στυλ είναι… βαρετή!

Βαριούνται στο λεπτό: Αυτά είναι τα ζώδια που κάθε μήνα αλλάζουν τα μαλλιά τους
Pinterest.com

Ζυγός

Οι Ζυγοί αγαπούν την αρμονία και την ομορφιά, αλλά βαριούνται εύκολα τα ίδια χρώματα ή κουρέματα. Κάθε μήνα είναι πιθανό να τους δεις με νέα εμφάνιση, είτε για να νιώσουν διαφορετικά, είτε για να ακολουθήσουν τις τάσεις της μόδας.

Αν ανήκεις σε ένα από αυτά τα ζώδια, η αλλαγή στα μαλλιά είναι τρόπος ζωής! Η βαρεμάρα τους δεν είναι πρόβλημα, αλλά αφορμή για ασταμάτητη δημιουργικότητα και πειραματισμό με το στυλ.

Βαριούνται στο λεπτό: Αυτά είναι τα ζώδια που κάθε μήνα αλλάζουν τα μαλλιά τους
Pinterest.com

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Δεν κρατιούνται: Αυτά είναι τα 4 ζώδια που στέλνουν κατευθείαν «καλή χρόνια» στον πρώην τους

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
αλλαγές ζώδια μαλλιά
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ryan Coogler: Αποκαλύπτει το αρχικό όραμα για το «Black Panther 2» και υπόσχεται συνέχεια

Ryan Coogler: Αποκαλύπτει το αρχικό όραμα για το «Black Panther 2» και υπόσχεται συνέχεια

31.12.2025
Επόμενο
Ο Kanye West διαψεύδει τη viral λίστα στόχων που του αποδίδεται

Ο Kanye West διαψεύδει τη viral λίστα στόχων που του αποδίδεται

31.12.2025

Δες επίσης

Οil pulling: Το trend του TikTok για πιο το πιο λαμπερό χαμόγελο με φυσικό τρόπο
Beauty

Οil pulling: Το trend του TikTok για πιο το πιο λαμπερό χαμόγελο με φυσικό τρόπο

31.12.2025
V-neck shoes: Η τάση που θα απογειώσει τα look σου το 2026
Fashion

V-neck shoes: Η τάση που θα απογειώσει τα look σου το 2026

31.12.2025
Το συστατικό που πρέπει να προσθέσεις στον καφέ για να μειώσεις τις λιγούρες
Life

Το συστατικό που πρέπει να προσθέσεις στον καφέ για να μειώσεις τις λιγούρες

30.12.2025
Τα 5 θέματα που συζητούν τα πιο ευτυχισμένα ζευγάρια (και γιατί λειτουργούν)
Life

Τα 5 θέματα που συζητούν τα πιο ευτυχισμένα ζευγάρια (και γιατί λειτουργούν)

30.12.2025
Τι αποκαλύπτει για την προσωπικότητά σου το αν στρώνεις ή όχι το κρεβάτι σου κάθε πρωί
Life

Τι αποκαλύπτει για την προσωπικότητά σου το αν στρώνεις ή όχι το κρεβάτι σου κάθε πρωί

30.12.2025
Καμαμπέρ ψητό μέσα σε ψωμί για το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι
Food

Καμαμπέρ ψητό μέσα σε ψωμί για το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι

30.12.2025
Προπόνηση 12-3-30: Η νέα τάση στο TikTok που καίει περισσότερο λίπος από το τρέξιμο
Fitness

Προπόνηση 12-3-30: Η νέα τάση στο TikTok που καίει περισσότερο λίπος από το τρέξιμο

30.12.2025
Η Ευγενία Σαμαρά φόρεσε τις μπαλαρίνες της σεζόν – Το look που αξίζει να δοκιμάσεις
Fashion

Η Ευγενία Σαμαρά φόρεσε τις μπαλαρίνες της σεζόν – Το look που αξίζει να δοκιμάσεις

30.12.2025
Έτσι θα βάλεις το σπίτι σου σε party mood για την Πρωτοχρονιά
Life

Έτσι θα βάλεις το σπίτι σου σε party mood για την Πρωτοχρονιά

30.12.2025
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

«Top 10» τηλεθέασης: Πρώτο το «Το Σόι σου» την εβδομάδα 15 – 21 Δεκεμβρίου 2025

«Top 10» τηλεθέασης: Πρώτο το «Το Σόι σου» την εβδομάδα 15 – 21 Δεκεμβρίου 2025

Πιο κοντά στην απόκτηση του ομίλου Gedi στην Ιταλία ο Θ. Κυριακού

Πιο κοντά στην απόκτηση του ομίλου Gedi στην Ιταλία ο Θ. Κυριακού

Ο ΔΕΔΔΗΕ και η… μαύρη τρύπα των έξυπνων μετρητών

Ο ΔΕΔΔΗΕ και η… μαύρη τρύπα των έξυπνων μετρητών

Η Πειραιώς επιλέγει το… δικαίωμα στη σιωπή για το κατάντημα της Snappi

Η Πειραιώς επιλέγει το… δικαίωμα στη σιωπή για το κατάντημα της Snappi

Στο τραπέζι οι πρόωρες εκλογές

Στο τραπέζι οι πρόωρες εκλογές