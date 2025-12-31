Βαριούνται στο λεπτό: Αυτά είναι τα ζώδια που κάθε μήνα αλλάζουν τα μαλλιά τους

Η αγάπη για την αλλαγή δεν κρύβεται και ορισμένα ζώδια φαίνεται πως την έχουν στο DNA τους. Από το χρώμα έως το μήκος, αυτά τα πέντε ζώδια βαριούνται εύκολα τα μαλλιά τους και δεν διστάζουν να δοκιμάζουν συνεχώς νέα στυλ.

Κριός

Οι Κριοί αγαπούν τη δράση και τη δημιουργικότητα. Δεν μένουν ποτέ σταθεροί σε ένα look για πολύ. Κάθε μήνα μπορεί να τους δεις με διαφορετικό χρώμα, κοψίματα ή ακόμη και extreme αλλαγές, γιατί η βαρεμάρα τους οδηγεί σε συνεχή ανανέωση.

Δίδυμοι

Οι Δίδυμοι είναι φυσικοί πειραματιστές. Η διάθεσή τους αλλάζει συχνά και μαζί αλλάζουν και τα μαλλιά τους. Από έντονα χρώματα έως διαφορετικά μήκη και στυλ, τίποτα δεν μένει ίδιο για πολύ.

Τοξότης

Οι Τοξότες αγαπούν την ελευθερία και τη φρεσκάδα στη ζωή τους. Κάθε αλλαγή στα μαλλιά τους είναι και μια νέα περιπέτεια. Από φιμέ ξανθά έως playful καστανά, δεν φοβούνται να πειραματιστούν και να ανανεώνονται συχνά.

Υδροχόος

Οι Υδροχόοι θεωρούν τα μαλλιά τους μέσο έκφρασης της μοναδικότητάς τους. Αλλάζουν συνεχώς χρώματα και κουρέματα, γιατί κάθε νέα ιδέα πρέπει να δοκιμαστεί. Για αυτούς, η σταθερότητα στο στυλ είναι… βαρετή!

Ζυγός

Οι Ζυγοί αγαπούν την αρμονία και την ομορφιά, αλλά βαριούνται εύκολα τα ίδια χρώματα ή κουρέματα. Κάθε μήνα είναι πιθανό να τους δεις με νέα εμφάνιση, είτε για να νιώσουν διαφορετικά, είτε για να ακολουθήσουν τις τάσεις της μόδας.

Αν ανήκεις σε ένα από αυτά τα ζώδια, η αλλαγή στα μαλλιά είναι τρόπος ζωής! Η βαρεμάρα τους δεν είναι πρόβλημα, αλλά αφορμή για ασταμάτητη δημιουργικότητα και πειραματισμό με το στυλ.

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

