Ryan Coogler: Αποκαλύπτει το αρχικό όραμα για το «Black Panther 2» και υπόσχεται συνέχεια

Ο Ryan Coogler έδωσε νέες λεπτομέρειες για το αρχικό δημιουργικό όραμά του για το «Black Panther 2», αποκαλύπτοντας ότι είχε ολοκληρώσει ένα πλήρες σενάριο 180 σελίδων πριν από τον θάνατο του Chadwick Boseman τον Αύγουστο του 2020. Ο σκηνοθέτης μίλησε για πρώτη φορά με τόση σαφήνεια για εκείνη την εκδοχή της ταινίας σε πρόσφατη εμφάνισή του στο podcast «Happy Sad Confused» με παρουσιαστή τον Josh Horowitz. Ο Ryan Coogler εξήγησε ότι είχε ολοκληρώσει το σενάριο και είχε ζητήσει από τον Chadwick Boseman να το διαβάσει, όμως η κατάσταση της υγείας του ηθοποιού δεν το επέτρεψε. Όπως είπε «Το είχα τελειώσει και του ζήτησα να το διαβάσει, αλλά ήταν πολύ άρρωστος για να το κάνει».

Σύμφωνα με τον Ryan Coogler, η βασική δραματουργική ιδέα του αρχικού «Black Panther 2» περιστρεφόταν γύρω από μια τελετουργία που ονομαζόταν «Τελετουργία των 8». Όπως περιέγραψε «Όταν ένας πρίγκιπας γίνεται 8 ετών, πρέπει να περάσει 8 ημέρες στη φύση μαζί με τον πατέρα του. Για αυτές τις 8 ημέρες, ο γιος μπορεί να κάνει οποιαδήποτε ερώτηση και ο πατέρας είναι υποχρεωμένος να απαντήσει». Κατά τη διάρκεια αυτής της τελετουργικής δοκιμασίας, ο Namor εξαπέλυε επίθεση, αναγκάζοντας τον T’Challa να αντιμετωπίσει έναν εξαιρετικά επικίνδυνο αντίπαλο, έχοντας όμως τον 8χρονο γιο του διαρκώς στο πλευρό του, καθώς οποιοσδήποτε αποχωρισμός θα παραβίαζε μια τελετουργία που δεν είχε σπάσει ποτέ. Μιλώντας για το ίδιο το σενάριο, ο Ryan Coogler τόνισε τη συναισθηματική του επένδυση λέγοντας «Αγάπησα αυτό το σενάριο. Έβαλα πάρα πολλά σε εκείνη την εκδοχή της ταινίας, γιατί ένιωθα ότι είχα αρχίσει πραγματικά να γνωρίζω τον Chadwick Boseman. Στην πρώτη ταινία του είχα ζητήσει πολλά, αλλά συνειδητοποίησα ότι απλώς άγγιζα την επιφάνεια».

Ο Ryan Coogler παραδέχθηκε ότι η απώλεια του Chadwick Boseman τον σημάδεψε βαθιά, αλλά ταυτόχρονα εξήγησε ότι η αναγκαστική αναθεώρηση της συνέχειας του έδωσε τη δυνατότητα να δημιουργήσει το «Black Panther Wakanda Forever» ως μια ταινία με επίκεντρο τις γυναίκες της Wakanda.

Τέλος, ο Ryan Coogler επιβεβαίωσε ότι το «Black Panther 3» θα αποτελέσει το επόμενο κινηματογραφικό του εγχείρημα για τη Marvel Studios. Αναγνωρίζοντας τον σκεπτικισμό μέρους του κοινού, δήλωσε «Το κάνω με την καρδιά μου. Αυτή η ταινία είναι μέσα στην καρδιά μου. Καταλαβαίνω όσους αναρωτιούνται γιατί να γίνει άλλη μία, αλλά είναι δική μου ευθύνη ως σκηνοθέτη να δείξω το γιατί». Οι αποκαλύψεις του Ryan Coogler φωτίζουν μια εναλλακτική πορεία που δεν ακολουθήθηκε ποτέ, αλλά υπογραμμίζουν τη βαθιά καλλιτεχνική και ανθρώπινη σχέση που διαμόρφωσε το κινηματογραφικό σύμπαν του «Black Panther» και την κληρονομιά του Chadwick Boseman.

