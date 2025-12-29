Red velvet βασιλόπιτα: Η συνταγή που θα απογειώσει το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι

Η φετινή Πρωτοχρονιά αξίζει μια γιορτινή και λαμπερή υποδοχή, και τι καλύτερο από μια εντυπωσιακή βασιλόπιτα που θα κλέψει τις εντυπώσεις στο τραπέζι σου; Φέτος, υποδεχόμαστε το 2026 με μια μοναδική συνταγή red velvet, αρωματισμένη με μαστίχα και τζίντζερ, που συνδυάζει παράδοση, κομψότητα και ένα παιχνιδιάρικο κόκκινο χρώμα, το απόλυτο σύμβολο γιορτής.

Η παρασκευή της είναι πιο εύκολη από ό,τι φαντάζεσαι και το αποτέλεσμα θα σε ανταμείψει με μια αφράτη, αρωματική και εντυπωσιακή πίτα που θα γίνει το κέντρο της γιορτινής σου κουζίνας. Ακολουθεί η αναλυτική συνταγή, για να ξεκινήσεις το νέο έτος με στυλ, γεύση και λίγη μαγεία.\

Διάβασε επίσης: Light, εύκολοι και με λίγα υλικά – Αυτή είναι η viral συνταγή για λουκουμάδες που αγαπά η Gen Z

Υλικά για τη βασιλόπιτα:

320 γρ. ζάχαρη

220 γρ. βούτυρο αγελαδινό, λιωμένο

80 γρ. ελαιόλαδο (προτιμότερο ελαφρύ, π.χ. Λέσβου) ή ηλιέλαιο

6 αυγά

240 γρ. γιαούρτι πλήρες

120 ml φρέσκο γάλα, πλήρες

520 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

20 γρ. κακάο

25 γρ. μπέικιν πάουντερ

1 κουτ. γλυκού τζίντζερ σε σκόνη

3 κρυσταλλάκια μαστίχας, κοπανισμένα σε σκόνη

2 κουτ. σούπας κόκκινο χρώμα ζαχαροπλαστικής σε υγρή μορφή

Υλικά για το γλάσο:

300 γρ. λευκή κουβερτούρα, τεμαχισμένη

30 γρ. ηλιέλαιο

60 γρ. μαύρη σοκολάτα (προαιρετικά, για να γράψεις το 2024)

Διαδικασία:

Προθέρμανε τον φούρνο στους 180°C με αέρα.

Βουτύρωσε ένα ταψί διαμέτρου 28 εκ. και στρώσε λαδόκολλα στον πάτο.

Σε μεγάλο μπολ, ανακάτεψε ζάχαρη, λιωμένο βούτυρο και λάδι με σύρμα.

Πρόσθεσε τα αυγά δύο-δύο, ανακατεύοντας συνεχώς.

Ρίξε γιαούρτι και γάλα και ανακάτεψε καλά.

Κοσκίνισε το αλεύρι, το κακάο και το μπέικιν πάουντερ και πρόσθεσε τη μαστίχα με το τζίντζερ.

Ανακάτεψε μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα και πρόσθεσε το κόκκινο χρώμα ζαχαροπλαστικής.

Αδειάζεις το μείγμα στο ταψί, προσθέτεις το φλουρί και ψήνεις για περίπου 45 λεπτά.

Αφήνεις να κρυώσει ελαφρώς και ξεφορμάρεις τη βασιλόπιτα, αφήνοντας να κρυώσει πλήρως πάνω σε σχάρα.

Για το γλάσο:

Λιώνεις τη λευκή σοκολάτα με το ηλιέλαιο σε μπεν μαρί, ανακατεύοντας συνεχώς.

Αποσύρεις από τη φωτιά, αφήνεις να πέσει λίγο η θερμοκρασία και περιχύνεις τη βασιλόπιτα.

Αφήνεις το γλάσο να σταθεροποιηθεί.

Προαιρετικά, γράφεις το 2024 με λιωμένη μαύρη σοκολάτα χρησιμοποιώντας κορνέ.

Διάβασε επίσης: Δεν είναι μόνο η σοκολάτα: 8 πρωτότυπες ιδέες για να δώσεις gourmet γεύση στα μελομακάρονα

Δες κι αυτό…