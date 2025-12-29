Future Heritage: Third Annual Summit of Open House Europe Comes to Athens

Το συνέδριο συνδιοργανώνεται με το Open House Slovenia και το Open House Thessaloniki και θα συγκεντρώσει εκπροσώπους από 28 πόλεις του δικτύου Open House, σε ένα δυναμικό διήμερο πρόγραμμα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Το πρόγραμμα του συνεδρίου θα διερευνήσει το πώς το δομημένο περιβάλλον που διαμορφώνουμε σήμερα μπορεί να αποτελέσει την κληρονομιά του αύριο.

Το θέμα του συνεδρίου είναι Future Heritage, και εξετάζει πώς οι ιδέες, οι χώροι και οι πρακτικές που διαμορφώνουμε στο παρόν μπορούν να αποτελέσουν την κληρονομιά του μέλλοντος, καθώς και πώς η αρχιτεκτονική μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός πιο συμπεριληπτικού, ανθεκτικού και διασυνδεδεμένου ευρωπαϊκού μέλλοντος. Ποιες ιστορίες επιλέγουμε να μεταφέρουμε στο μέλλον; Πώς ισορροπούμε ανάμεσα στη διατήρηση και την καινοτομία; Και με ποιους τρόπους η συλλογική συμμετοχή μπορεί να επηρεάσει τους χώρους που κληρονομούμε; Το πρόγραμμα ξεκινά το βράδυ της Παρασκευής 9 Ιανουαρίου με τα εγκαίνια της τρίτης έκθεσης Open House Europe – Visual Stories. Η έκθεση παρουσιάζει μια επιλεγμένη συλλογή ερμηνειών και προβληματισμών γύρω από το θέμα Future Heritage, όπως κατατέθηκαν από επισκέπτες των OPEN HOUSE σε 16 πόλεις της Ευρώπης.

Ακόμα, τo συνέδριο πραγματοποιείται υπό την αιγίδα και με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων.

Η έναρξη του συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί με το χαιρετισμό του Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, και στη συνέχεια με μια σειρά παρουσιάσεων με τίτλο Embracing Future Heritage, από διακεκριμένους Έλληνες αρχιτέκτονες και designers, μεταξύ των οποίων οι PILA studio, Ελευθερία Ντεκώ και K-Studio.

Η δεύτερη ημέρα, Σάββατο 10 Ιανουαρίου, περιλαμβάνει τρία πάνελ συζητήσεων και μία διάλεξη. Η πρωινή συνεδρία, με τίτλο Heritage as a Building Material, θα διερευνήσει τι σημαίνει να αντιμετωπίζεται η κληρονομιά ως πόρος για τη σύγχρονη αρχιτεκτονική πρακτική και κατά πόσο οι ιστορικές αφηγήσεις και τα υλικά μπορούν να οδηγήσουν σε πιο ουσιαστική, τόποκεντρική αρχιτεκτονική. Στο πάνελ συμμετέχουν οι Σλοβένοι αρχιτέκτονες Rok Žnidaršič, συνιδρυτής του Medprostor, και Maruša Zorec, ιδρύτρια του Arrea Architecture, καθώς και οι Έλληνες αρχιτέκτονες Διονύσης Σοτοβίκης ιδρυτής του αρχιτεκτονικού και δημιουργικού εργαστήριου, Workshop και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής, και εκπρόσωπος του γραφείου XZA Architects. Τον συντονισμό θα έχει ο Σταύρος Μαρτίνος, Architecture and Design Editor του περιοδικού ek.

Το μεσημέρι, η συζήτηση με το δεύτερο πάνελ, στρέφεται στην πολιτική και την ηθική διάσταση Shaping Future Tendencies and Values in Architecture. Εστιάζοντας στην πολιτική της κληρονομιάς, το πάνελ εξετάζει τις βασικές δυνάμεις και αξίες που επηρεάζουν το μέλλον της αρχιτεκτονικής στην Ευρώπη. Με συντονιστή τον Έλληνα πολιτικό επιστήμονα Στάθη Ν. Καλύβα, η συζήτηση θέτει ερωτήματα όπως: ποιες αξίες πρέπει να διατηρήσουμε, να επανεφεύρουμε ή να αφήσουμε πίσω; Συμμετέχουν οι Matevž Čelik, αρχιτέκτονας και επικεφαλής της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής πλατφόρμας LINA, Jonas Janke, αρχιτέκτονας και συνιδρυτής του γραφείου b+ και μέλος της ομάδας πρωτοβουλίας της καμπάνιας HouseEurope!, Sergei Bazaryia, υπεύθυνος προγράμματος των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς, και Jutta Kastner, policy officer στη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το τελευταίο πάνελ, Acting Locally, Sharing Globally, επικεντρώνεται στον αντίκτυπο και τις δυνατότητες του ίδιου του μοντέλου Open House. Οι ομιλητές θα συζητήσουν πώς η συνεργασία μεταξύ των OPEN HOUSE ενισχύει την καινοτομία και τη διάχυση της γνώσης γύρω από την αρχιτεκτονική. Το πάνελ θα παρουσιάσει την πιο πρόσφατη έρευνα του Open House Europe και θα συμπεριλάβει απόψεις διεθνών εκπροσώπων σχετικά με το πώς η συνεργασία ενδυναμώνει τις παγκόσμιες συνδέσεις. Συμμετέχουν οι Tadas Šarūnas, Λιθουανός κοινωνιολόγος που ολοκληρώνει την έρευνα αποτίμησης του έργου, Martynas Germanavičius, Project Lead του Open House Europe, Tania Davidge, Executive Director και Chief Curator του Open House Melbourne και ιδρύτρια του Open House Australia, καθώς και ο Robert Newcombe, Βρετανός αρχιτεκτονικός σχεδιαστής και συνιδρυτής του Open House Santiago. Τον συντονισμό θα έχει η Manijeh Verghese, CEO του Open City, του οργανισμού που ίδρυσε το μοντέλο Open House και το δίκτυο Open House Worldwide.

Το συνέδριο θα ολοκληρωθεί το βράδυ με την διάλεξη του Theodore Spyropoulos, αρχιτέκτονα και εκπαιδευτικού, Διευθυντή του Architectural Association Design Research Laboratory στο Λονδίνο, συνιδρυτή του Minimaforms και Resident Artist στο Somerset House.

Πληροφορίες Εκδήλωσης

Ημερομηνίες: 9–10 Ιανουαρίου 2026

Χώρος: Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Λεωφ. Βασ. Σοφίας & οδός Κόκκαλη 1 (Αίθουσα Νίκος Σκαλκώτας)

Πρόσβαση: Σταθμός Μετρό «Μέγαρο Μουσικής» (έξοδος Βασ. Σοφίας / Πάρκο Ελευθερίας)

Είσοδος: Ελεύθερη

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το openhouseeurope.org.

Πρόγραμμα Εκδήλωσης

Παρασκευή 9 Ιανουαρίου – Βραδιά Έναρξης

18:30 – Εγκαίνια έκθεσης Open House Europe Visual Stories

19:00 – Χαιρετισμός του Δημάρχου

19.15 – Σειρά παρουσιάσεων: Embracing Future Heritage

Σάββατο 10 Ιανουαρίου

10:00 – Παρουσιάσεις και συζήτηση πάνελ: Heritage as a Building Material

12:15 – Συζήτηση πάνελ: Shaping Future Tendencies and Values in Architecture

15:30 – Συζήτηση πάνελ: Acting Locally, Sharing Globally: The Impact of Open House Across Regions

17:00 – Καταληκτική διάλεξη από τον Theodore Spyropoulos

Notes to Editor:

Το Open House Europe είναι ένα έργο συνεργασίας που αναδεικνύει μια πολυεπίπεδη προσέγγιση της ποιοτικής αρχιτεκτονικής και συνδέει φεστιβάλ Open House σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο, ενισχύοντας τη συνεργασία και την ανταλλαγή γνώσης. Οι εταίροι του έργου διοργανώνουν φεστιβάλ στις πόλεις Αθήνα, Βαρκελώνη, Μπιλμπάο, Μπρνο, Δουβλίνο, Έσσεν, Λισαβόνα, Μιλάνο, Πράγα, Ρώμη, Στοκχόλμη, Σλοβενία, Ταλίν, Θεσσαλονίκη, Βαλένθια και Βίλνιους.

Για τους εταίρους του Open House Europe και τους προσκεκλημένους από το ευρύτερο διεθνές δίκτυο Open House Worldwide, το συνέδριο περιλαμβάνει ένα εκτενές εσωτερικό πρόγραμμα. Μέσα από συζητήσεις, παρουσιάσεις και συνεργατικές συνεδρίες, διευκολύνεται η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και ενισχύεται η καινοτομία στα τοπικά φεστιβάλ Open House. Το εσωτερικό αυτό πρόγραμμα υπογραμμίζει τον ρόλο του συνεδρίου ως πλατφόρμας ουσιαστικής συνεργασίας και διάχυσης γνώσης, ενδυναμώνοντας περαιτέρω τις συνδέσεις εντός του έργου Open House Europe και πέραν αυτού.

