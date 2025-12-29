Οι Pink Floyd στην κορυφή των βρετανικών charts 50 χρόνια μετά

Το άλμπουμ «Wish You Were Here» των Pink Floyd αναδείχθηκε το χριστουγεννιάτικο Νο 1 άλμπουμ στο Ηνωμένο Βασίλειο για το 2025, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική απήχηση ενός από τα σημαντικότερα έργα στην ιστορία της σύγχρονης μουσικής. Η επιτυχία αυτή σηματοδοτεί τη δεύτερη φορά μέσα στη χρονιά που το συγκρότημα κατακτά την κορυφή των βρετανικών charts, έπειτα από την επανέκδοση του ζωντανού άλμπουμ «Pink Floyd at Pompeii MCMLXXII». Η νέα άνοδος του «Wish You Were Here» συνδέεται με την κυκλοφορία μιας εκτεταμένης ψηφιακής και φυσικής επανέκδοσης του ιστορικού άλμπουμ του 1975. Η επανέκδοση περιλαμβάνει ακυκλοφόρητες εναλλακτικές εκδοχές και ντέμο τραγουδιών όπως το «Shine On You Crazy Diamond» και το ομότιτλο «Wish You Were Here», προσφέροντας στο κοινό μια βαθύτερη ματιά στη δημιουργική διαδικασία του συγκροτήματος. Με την επιστροφή τους στο Νο 1, οι Pink Floyd πέτυχαν ένα εξαιρετικά σπάνιο ρεκόρ. Καταγράφουν το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε ποτέ ανάμεσα στο πρώτο και στο πιο πρόσφατο άλμπουμ τους που έφτασε στην κορυφή, ξεπερνώντας τις 2.620 εβδομάδες ή περισσότερα από 50 χρόνια.

Το «Wish You Were Here» είχε βρεθεί στην πρώτη θέση κατά την αρχική του κυκλοφορία το 1975, ενώ το «The Dark Side of the Moon» του 1973 είχε σταματήσει τότε στη δεύτερη θέση. Με το νέο αυτό επίτευγμα, οι Pink Floyd ξεπέρασαν τους The Beatles και το άλμπουμ «Abbey Road», που μέχρι πρότινος κατείχαν το ρεκόρ με διάστημα 49 ετών και 252 ημερών ανάμεσα σε δύο κορυφές των charts. Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για το πρώτο τους χριστουγεννιάτικο Νο 1 άλμπουμ στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι Pink Floyd είχαν γνωρίσει αντίστοιχη επιτυχία στο παρελθόν σε επίπεδο single, καθώς το «Another Brick in the Wall» είχε κατακτήσει την κορυφή των χριστουγεννιάτικων charts το 1979.

Η χριστουγεννιάτικη κορυφή του «Wish You Were Here» επιβεβαιώνει ότι το έργο των Pink Floyd εξακολουθεί να λειτουργεί ως ζωντανό πολιτισμικό σημείο αναφοράς. Πενήντα χρόνια μετά την πρώτη του κυκλοφορία, το άλμπουμ παραμένει επίκαιρο, συγκινητικό και εμπορικά ισχυρό, αποδεικνύοντας ότι ορισμένα μουσικά έργα δεν ανήκουν σε μια εποχή αλλά στον χρόνο.

