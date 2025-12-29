Δύο πανομοιότυπα έργα του Banksy εμφανίστηκαν στο Λονδίνο

Η τοιχογραφία με τα παιδιά που κοιτούν τον ουρανό επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για την αστεγία και τη συλλογική αδιαφορία

Δύο πανομοιότυπες τοιχογραφίες του Banksy έκαναν την εμφάνισή τους στο Λονδίνο, προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον αλλά και προβληματισμό για το μήνυμα που επιχειρεί να μεταδώσει ο πιο μυστηριώδης καλλιτέχνης της σύγχρονης street art. Το πρώτο έργο εντοπίστηκε στο Queen’s Mews στο Bayswater, στο δυτικό Λονδίνο, ενώ ένα δεύτερο, ίδιο σε σύνθεση και αισθητική, εμφανίστηκε λίγες ημέρες νωρίτερα έξω από τον πύργο Centre Point, κοντά στην Tottenham Court Road, στο κέντρο της πόλης. Ο Banksy επιβεβαίωσε επισήμως μόνο το έργο του Bayswater, δημοσιεύοντας σχετική φωτογραφία στον λογαριασμό του στο Instagram. Παρότι δεν υπήρξε επίσημη ανακοίνωση για το έργο στο Centre Point, το BBC αναφέρει ότι πρόκειται επίσης για δημιουργία του ίδιου καλλιτέχνη, κάτι που ενισχύεται από τη μορφολογική ταύτιση των δύο τοιχογραφιών.

Η εικόνα είναι ασπρόμαυρη και απεικονίζει δύο παιδιά ξαπλωμένα ανάσκελα στο έδαφος, ντυμένα με χειμωνιάτικα ρούχα, γαλότσες και σκουφιά. Το ένα παιδί δείχνει προς τον ουρανό, ενώ το δεύτερο παρακολουθεί, δημιουργώντας μια αίσθηση προσμονής αλλά και αθωότητας. Η στάση τους παραπέμπει σε παιχνίδι ή παρατήρηση των άστρων, ωστόσο το περιβάλλον και η τοποθέτηση του έργου προσδίδουν μια σαφώς πιο σκοτεινή διάσταση.

Η επιλογή του συγκεκριμένου χρόνου δεν είναι τυχαία. Οι περισσότεροι άνθρωποι διασκεδάζουν την περίοδο των γιορτών, όμως υπάρχουν πολλά παιδιά που δεν περνούν καλά τα Χριστούγεννα. Επίσης, μέσα στην ευφορία των γιορτών οι άνθρωποι περνούν δίπλα από άστεγους και δεν τους βλέπουν. Κάποιοι λένε ότι η συγκεκριμένη τοιχογραφία αποτελεί ξεκάθαρη δήλωση για την αστεγία καθώς η περιοχή του Centre Point έχει ιστορικά συνδεθεί με κοινωνικούς αγώνες για τη στέγαση. Το κτίριο ανεγέρθηκε το 1963 ως χώρος γραφείων, παρέμεινε όμως κενός για περισσότερα από 10 χρόνια. Αποτέλεσε σύμβολο κοινωνικής ανισότητας, οδηγώντας τον ιερέα Ken Leech να ιδρύσει τη φιλανθρωπική οργάνωση Centrepoint, χαρακτηρίζοντας τον πύργο «προσβολή για τους άστεγους». Σήμερα, το ίδιο κτίριο έχει μετατραπεί σε πολυτελή διαμερίσματα πολλών εκατομμυρίων λιρών.

Επιπροσθέτως, το παιδί που απεικονίζεται στη νέα τοιχογραφία μοιάζει έντονα με χαρακτήρα από παλαιότερο έργο του Banksy στο Port Talbot το 2018, με τίτλο «Season’s Greetings». Πρόκειται για σπάνια επανάχρηση χαρακτήρα από τον καλλιτέχνη, κάτι που ενισχύει την αίσθηση συνέχειας και επιμονής στο ίδιο κοινωνικό σχόλιο.

Ο Banksy δεν έχει προβεί σε καμία δημόσια δήλωση για το νόημα ή την επιλογή των τοποθεσιών, παραμένοντας πιστός στη συνήθη πρακτική της σιωπής του. Ωστόσο, η χρονική συγκυρία και το περιεχόμενο των έργων εντάσσονται σε μια ευρύτερη πορεία πολιτικών και κοινωνικών παρεμβάσεων, όπως η τοιχογραφία του Σεπτεμβρίου στο Λονδίνο με έναν διαδηλωτή στο έδαφος και έναν δικαστή να υψώνει σφυρί, αλλά και η σειρά έργων με ζώα που εμφανίστηκαν σε διάφορα σημεία της πόλης μέσα στο 2024.

Τα δύο νέα έργα λειτουργούν ως υπενθύμιση ότι η τέχνη του δρόμου μπορεί να παραμένει σιωπηλή αλλά να μιλά με ένταση, θέτοντας ερωτήματα για την κοινωνική ευθύνη, τη μνήμη και τη στάση μας απέναντι στους πιο ευάλωτους. Σε μια πόλη που κινείται γρήγορα και συχνά κοιτά μπροστά, τα παιδιά του Banksy δείχνουν ψηλά, καλώντας τον θεατή να σταματήσει, να παρατηρήσει και να αναλογιστεί τι επιλέγει να βλέπει και τι να αγνοεί.

