Fitness 23.12.2025

Τα 4 συνηθισμένα λάθη που κάνουν οι αρχάριοι στη γυμναστική και πώς να τα αποφύγεις

Απέφυγε τους τραυματισμούς με σωστά διαλείμματα και τεχνική
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο κόσμος της γυμναστικής μοιάζει πολύ με τη ζωή: γεμάτος δοκιμασίες, λάθη και συνεχείς προκλήσεις. Το να βρεις το πρόγραμμα που πραγματικά «δουλεύει» για σένα απαιτεί χρόνο, πειραματισμό και σωστή καθοδήγηση. Χωρίς αυτά, είναι πολύ πιθανό είτε να μην βλέπεις αποτελέσματα είτε, ακόμα χειρότερα, να καταλήξεις με τραυματισμούς.

Για να αποφύγεις τα πιο συνηθισμένα λάθη στο γυμναστήριο, ειδικά αν είσαι αρχάριος, άκου τις συμβουλές του Ebenezer Samuel, fitness director στο αμερικανικό Men’s Health.

Pinterest.com

1ο Λάθος: Γυμνάζεις μόνο μία μυϊκή ομάδα κάθε φορά

Το γνωστό bro split, δηλαδή να γυμνάζεις π.χ. μόνο τα χέρια μια μέρα, μόνο το στήθος την επόμενη και ούτω καθεξής, δεν είναι η πιο αποτελεσματική στρατηγική για να χτίσεις μυϊκή μάζα και δύναμη.

Αντί γι’ αυτό, φτιάξε ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα:

  • Ημέρα 1: πλάτη και δικέφαλοι
  • Ημέρα 2: στήθος, ώμοι και τρικέφαλοι
  • Ημέρα 3: πόδια

Στη συνέχεια, κάνε ένα ρεπό και επανέλαβε τη σειρά. Με αυτόν τον τρόπο, οι μύες σου δουλεύουν ισορροπημένα και η πρόοδος έρχεται γρηγορότερα.

Pinterest.com

2ο Λάθος: Αλλάζεις συνέχεια τις ασκήσεις

Οι αρχάριοι συχνά πιστεύουν ότι η ποικιλία είναι το παν, αλλά στην πραγματικότητα η συνεχής αλλαγή ασκήσεων εμποδίζει τη βελτίωση. Αν κάνεις πιέσεις πάγκου τη Δευτέρα, ξανακάνε την ίδια άσκηση την Πέμπτη. Η συνέπεια βοηθάει το σώμα να δυναμώσει σωστά και βελτιώνει την τεχνική σου. Αν αλλάζεις συνεχώς ασκήσεις, δεν θα δεις πρόοδο.

Pinterest.com

3ο Λάθος: Δεν έχεις σαφή στόχο

Κάθε προπόνηση πρέπει να έχει συγκεκριμένο στόχο. Αν θέλεις να χτίσεις μυϊκή μάζα, τα σετ σου πρέπει να κυμαίνονται στις 6–12 επαναλήψεις. Ωστόσο, ο Ebenezer Samuel προτείνει να κάνεις 2–3 επαναλήψεις σε μία από τις ασκήσεις κάθε μέρα, ώστε να δουλέψεις με μεγαλύτερα βάρη και να αυξήσεις τόσο τη δύναμη όσο και την εκρηκτικότητά σου.

Pinterest.com

4ο Λάθος: Δεν δίνεις στο σώμα σου χρόνο να ξεκουραστεί

Η ξεκούραση είναι κλειδί για πρόοδο και ασφάλεια. Αν σηκώνεις μεγάλα βάρη, τα διαλείμματα μεταξύ των σετ πρέπει να διαρκούν 1,5–2 λεπτά. Αυτό επιτρέπει στους μύες να ανακάμψουν και σου δίνει τη δυνατότητα να πιέσεις τα όρια σου σε κάθε άσκηση, προωθώντας την ανάπτυξη μυϊκής μάζας και δύναμης.

άσκηση
Pinterest.com

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

