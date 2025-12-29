MadWalk 2025 highlights
MadWalk 2025 highlights
Δεν κρατιούνται: Αυτά είναι τα 4 ζώδια που στέλνουν κατευθείαν «καλή χρόνια» στον πρώην τους

Δεν κρατιούνται: Αυτά είναι τα 4 ζώδια που στέλνουν κατευθείαν «καλή χρόνια» στον πρώην τους
Όταν ο νέος χρόνος χτυπάει την πόρτα, αυτοί οι 4 δεν διστάζουν να στείλουν μήνυμα στον πρώην
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Όλοι έχουμε έναν φίλο που, μόλις μπει ο νέος χρόνος, βρίσκει τον τρόπο να στείλει μήνυμα σε πρώην συντρόφους. Κι αν αναρωτιέσαι ποιοι είναι οι πιο τολμηροί ή απελευθερωμένοι όταν έρχεται αυτή η στιγμή, η αστρολογία έχει την απάντηση! Κάποια ζώδια απλά δεν μπορούν να συγκρατηθούν και στέλνουν κατευθείαν ένα «Καλή Χρονιά» στον πρώην τους, χωρίς δεύτερη σκέψη.

Ας δούμε ποια είναι αυτά:

Αυτά τα ζώδια θα είναι οι απόλυτοι πρωταγωνιστές του 2026
Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Τα 5 πιο άτυχα ζώδια για το 2026

Κριός

Ο Κριός είναι γνωστός για τον παρορμητισμό του. Δεν αφήνει τα συναισθήματα να σιγοκαίγονται μέσα του· όταν νιώθει ότι θέλει να κάνει μια κίνηση, το κάνει αμέσως. Έτσι, την πρώτη κιόλας μέρα του χρόνου, μπορεί να στείλει μήνυμα στον πρώην, είτε για να ευχηθεί, είτε για να προκαλέσει λίγη… αναστάτωση.

Χριστουγεννιάτικες επανασυνδέσεις: Τα 3 ζώδια που θα τα ξαναβρούν με τον πρώην τους
Pinterest.com

Δίδυμος

Ο Δίδυμος αγαπά τη συντροφικότητα και την επικοινωνία. Για εκείνους, ένα μήνυμα «Καλή Χρονιά» είναι απλώς ένας τρόπος να διατηρήσουν επαφή, χωρίς απαραίτητα να κρύβονται δεύτερες σκέψεις. Η επικοινωνία είναι το όπλο τους, και δεν φοβούνται να το χρησιμοποιήσουν.

Έρχονται ευκαιρίες και αλλαγές: Αυτά είναι τα 5 πιο τυχερά ζώδια του Δεκεμβρίου
Pinterest.com

Τοξότης

Ο Τοξότης είναι αισιόδοξος και ειλικρινής. Αν νιώθει ότι αξίζει να στείλει ευχές στον πρώην, δεν θα καθυστερήσει λεπτό. Αυτό το ζώδιο δεν κουβαλάει βαριές εκκρεμότητες και συχνά προτιμά να αφήνει καλές εντυπώσεις και «καθαρά χαρτιά», ακόμα κι αν η σχέση έχει τελειώσει.

Τα 4 ζώδια που έχουν την τάση να σαμποτάρουν την ίδια τους την σχέση
Pinterest.com

Ζυγός

Ο Ζυγός επιδιώκει την ισορροπία και μισεί τις αντιπαραθέσεις. Έτσι, αντί να μένει σε παρελθόν που τον βαραίνει, επιλέγει να στείλει ένα μήνυμα καλοσύνης και καλοπροαίρετης ευχής. Είναι το ζώδιο που μπορεί να φέρει χαμόγελα και στους δύο, ακόμα και μετά τον χωρισμό.

Αν ανήκεις σε κάποιο από αυτά τα ζώδια, μην εκπλαγείς αν βρεθείς να στέλνεις πρώτος το «Καλή Χρονιά» στον πρώην σου. Και αν βλέπεις κάποιον άλλον να το κάνει, τώρα ξέρεις ποιο ζώδιο κρύβεται πίσω από την τόλμη του!

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Τα 4 ζώδια που πάνε για «ένα ποτό» και καταλήγουν να ξεχνάνε το… όνομά τους

ζώδια
