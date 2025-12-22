Τα 4 ζώδια που πάνε για «ένα ποτό» και καταλήγουν να ξεχνάνε το... όνομά τους

MadWalk 2025 Mega
Γιατί κάποιοι δεν ξέρουν τι σημαίνει... «τελευταίο»
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Όλοι έχουμε εκείνον τον φίλο που λέει «πάμε για ένα χαλαρό ποτάκι» και καταλήγει να βλέπει την ανατολή του ήλιου χωρίς φωνή, χωρίς μνήμη και με αποδείξεις στο κινητό που δεν θυμάται πότε τραβήχτηκαν. Κάποια ζώδια, απλώς, το έχουν… στο αίμα τους. Δεν φταίει το ποτό. Φταίει η διάθεση, η παρέα και η αδυναμία τους να πουν «όχι άλλο».

Αυτά είναι τα 4 ζώδια που ξεκινούν για ένα ποτό και καταλήγουν να μη θυμούνται καν πώς τους λένε.

Τοξότης

Ο βασιλιάς του «πάμε κι όπου βγει». Ο Τοξότης δεν βγαίνει για ποτό, βγαίνει για εμπειρία ζωής. Το πρώτο είναι για ζέσταμα, το δεύτερο για την παρέα, το τρίτο γιατί «το ζούμε» και κάπου εκεί έχει ήδη πει «ναι» σε after που δεν θυμάται ποιος πρότεινε. Το πρωί ξυπνάει με ιστορίες που ακούει πρώτη φορά.

Λέων

Ο Λέων δεν πίνει απλώς, κάνει εμφάνιση. Πάει για ένα ποτό, αλλά πώς να φύγει όταν το μαγαζί τον κοιτάει; Όσο ανεβαίνει το κέφι, ανεβαίνει και η αυτοπεποίθηση, τα shots γίνονται υποχρέωση και το «τελευταίο» επαναλαμβάνεται επικίνδυνα. Την επόμενη μέρα θυμάται μόνο ότι… ήταν τέλειος.

Δίδυμοι

Οι Δίδυμοι βγαίνουν χαλαρά και ξαφνικά βρίσκονται σε τρία διαφορετικά τραπέζια, μιλάνε με αγνώστους και πίνουν ποτά που δεν παρήγγειλαν ποτέ. Το πρόβλημα δεν είναι πόσο πίνουν, αλλά πόσες φορές ξεχνούν ότι ήδη έχουν πιει. Η μνήμη χάνεται κάπου ανάμεσα στο γέλιο και την επόμενη συζήτηση.

Ιχθύες

Οι Ιχθύες δεν πίνουν για να μεθύσουν, πίνουν για να νιώσουν. Και όταν νιώθουν… το πράγμα ξεφεύγει. Το ένα ποτό γίνεται δύο, μετά «άλλο ένα για τη φάση» και κάπου εκεί αρχίζουν οι βαθιές συζητήσεις, τα συναισθηματικά soundtracks και η πλήρης απώλεια προσανατολισμού. Το όνομα; Λεπτομέρεια.

Αν ανήκεις σε ένα από αυτά τα ζώδια, μην λες ποτέ «πάμε για ένα». Πες «πάμε και βλέπουμε». Και κράτα σημειώσεις. Για παν ενδεχόμενο…

