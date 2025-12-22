Young Sherlock: Στο φως το πρώτο teaser της σειράς του Guy Ritchie  

Τον ρόλο του νεαρού Sherlock Holmes υποδύεται ο Hero Fiennes Tiffin, με την πλοκή να τοποθετείται χρονικά στο 1870 και συγκεκριμένα στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης

Κυκλοφόρησε το πρώτο teaser trailer της σειράς «Young Sherlock», μέσα από την οποία ο Guy Ritchie επιχειρεί μια νέα προσέγγιση στον πιο εμβληματικό ντετέκτιβ της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Η σειρά εστιάζει στα νεανικά χρόνια του Sherlock Holmes και λειτουργεί ως ιστορία καταγωγής του χαρακτήρα που δημιούργησε ο Sir Arthur Conan Doyle. Τον ρόλο του νεαρού Sherlock Holmes υποδύεται ο Hero Fiennes Tiffin, με την πλοκή να τοποθετείται χρονικά στο 1870 και συγκεκριμένα στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Ο Sherlock Holmes παρουσιάζεται ως ένας ατίθασος και κοινωνικά απομονωμένος νεαρός, ο οποίος βρίσκεται μπλεγμένος σε μια υπόθεση δολοφονίας που απειλεί άμεσα την ελευθερία του και τον οδηγεί στην πρώτη του μεγάλη έρευνα.

Ο Guy Ritchie σκηνοθετεί τα 2 πρώτα επεισόδια της σειράς και συμμετέχει στην εκτελεστική παραγωγή. Ο Βρετανός δημιουργός έχει ήδη αφήσει το στίγμα του στον κινηματογραφικό μύθο του Sherlock Holmes με την ταινία «Sherlock Holmes» του 2009 και τη συνέχεια που ακολούθησε, με πρωταγωνιστή τον Robert Downey Jr. Στη νέα αυτή τηλεοπτική εκδοχή, ο Guy Ritchie επιχειρεί να φωτίσει τις ρίζες του χαρακτήρα πριν από τη μετεξέλιξή του στον διάσημο ένοικο της Baker Street.

Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή, ο Sherlock Holmes είναι ένας νεαρός χωρίς φίλτρα και κοινωνικούς φραγμούς, όταν μια σκοτεινή υπόθεση τον εμπλέκει σε μια διεθνή συνωμοσία που θα καθορίσει ολόκληρη τη μελλοντική του πορεία. Η δράση ξεκινά στην Οξφόρδη της δεκαετίας του 1870 και επεκτείνεται πέρα από τα σύνορα της Αγγλίας, αποκαλύπτοντας τις πρώιμες και συχνά χαοτικές εμπειρίες ενός χαρακτήρα που δεν έχει ακόμη διαμορφώσει την ψυχρή λογική και τη φήμη που τον καθιέρωσαν.

Η σειρά αποτελείται από 8 επεισόδια και δημιουργός της είναι ο Matthew Parkhill. Το καστ του «Young Sherlock» περιλαμβάνει επίσης τους Dónal Finn, Zine Tseng, Joseph Fiennes, Natascha McElhone, Max Irons και Colin Firth, συνθέτοντας ένα πολυεθνικό σύνολο με έντονη θεατρική και τηλεοπτική εμπειρία

Ο Sherlock Holmes συγκαταλέγεται στους πιο πολυμεταφερμένους λογοτεχνικούς ήρωες στην ιστορία της οθόνης, με ελάχιστους χαρακτήρες να μπορούν να συγκριθούν σε αριθμό διασκευών, πλην του Δράκουλα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 1985 ο Barry Levinson είχε παρουσιάσει την ταινία «Young Sherlock Holmes», μια από τις πρώτες απόπειρες εξερεύνησης των νεανικών χρόνων του ήρωα. Με το «Young Sherlock», το Prime Video και ο Guy Ritchie επιχειρούν να συνδυάσουν ιστορικό δράμα, μυστήριο και νεανική ενέργεια, επαναπροσδιορίζοντας έναν διαχρονικό ήρωα για μια νέα γενιά θεατών.

