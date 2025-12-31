MadWalk 2025 highlights
MadWalk 2025 highlights
Αφιερώματα 31.12.2025

25 εικόνες που «στιγμάτησαν» το 2025 μας

Από τις μεγάλες πίστες του Λονδίνου μέχρι τα πλατό της ελληνικής τηλεόρασης και τα κόκκινα χαλιά του Hollywood
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Καθώς οι τελευταίες ώρες του 2025 εκπνέουν, κοιτάζουμε πίσω σε μια χρονιά που θα μπορούσε εύκολα να χαρακτηριστεί ως η πιο «πυκνή» σε γεγονότα της τελευταίας δεκαετίας. Το 2025 δεν ήταν απλώς μια διαδοχή από ημερολογιακές σελίδες, αλλά ένας καταιγισμός από εικόνες, συναισθήματα και ανατροπές που μας κράτησαν σε μια διαρκή κατάσταση «viral». Από τα λαμπερά κόκκινα χαλιά του Hollywood μέχρι τις οικείες γωνιές της ελληνικής showbiz και τα μεγάλα αθλητικά σκάμματα, η χρονιά αυτή είχε τα πάντα: χαρές που μας ένωσαν, χωρισμούς που μας σόκαραν, επιστροφές που δεν περιμέναμε και επιτυχίες που μας έκαναν να νιώσουμε εθνικά υπερήφανοι.

Ήταν η χρονιά που η νοσταλγία συνάντησε το μέλλον και που το gossip έγινε η κοινή μας γλώσσα στα social media. Ας θυμηθούμε, λοιπόν, τις 25 εικόνες-στιγμές που έγιναν η αφορμή για να συζητάμε με τις ώρες στις παρέες μας και να σκρολάρουμε ασταμάτητα στις οθόνες μας.

Διάβασε επίσης: Οι celebrities που έγιναν viral το 2025 για τους λάθος λόγους!

1. Η δικαίωση της Klavdia: Η βράβευση από την ΕΡΤ

Μετά την εξαιρετική της πορεία στη Eurovision 2025, όπου κατέκτησε την 6η θέση, η Κλαυδία τιμήθηκε από την ΕΡΤ σε μια συγκινητική τελετή. Η νεαρή ερμηνεύτρια με την κρυστάλλινη φωνή κατάφερε να επαναφέρει την Ελλάδα στην πρώτη δεκάδα, αποδεικνύοντας ότι το ταλέντο και η αυθεντικότητα είναι η συνταγή της επιτυχίας.

2. Το «θαύμα» της Κατερίνας Καινούργιου

Η είδηση που συγκίνησε το πανελλήνιο: Η Κατερίνα Καινούργιου ανακοίνωσε την πρώτη της εγκυμοσύνη. Μετά από μια δημόσια και θαρραλέα εξομολόγηση για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, η παρουσιάστρια μοιράστηκε τη χαρά της, με τις ευχές από επώνυμους και θαυμαστές να κατακλύζουν τα social media.

Κατερίνα Καινούργιου έγκυος
https://www.instagram.com/katken85/

3. Κωνσταντίνος Αργυρός: Έλληνας «Βασιλιάς» στο Royal Albert Hall

Μια ιστορική στιγμή για την ελληνική μουσική. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έγινε ο πρώτος λαϊκός καλλιτέχνης της γενιάς του που εμφανίστηκε στο εμβληματικό Royal Albert Hall του Λονδίνου, γνωρίζοντας την αποθέωση από Έλληνες και ξένους σε μια sold-out βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.

4. Οριστικοί τίτλοι τέλους για τους «Bennifer»

Το 2025 ήταν η χρονιά που το παραμύθι της Jennifer Lopez και του Ben Affleck έσβησε οριστικά. Μετά από μήνες εικασιών, το διαζύγιο βγήκε επίσημα, με το Hollywood να παρακολουθεί στενά τις χωριστές πλέον ζωές τους και την JLo να επικεντρώνεται στο μεγάλο της comeback.

Η Lopez και ο Affleck το 2004. ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

5. Το viral «Kiss Cam» των Coldplay

Στη διάρκεια της παγκόσμιας περιοδείας τους, η Kiss Cam των Coldplay κατέγραψε μια στιγμή που έγινε αμέσως viral: ένα παράνομο ζευγάρι που, αντί για φιλί, χάρισε στο κοινό μια απρόσμενη σκηνή που προκάλεσε γέλιο και εκατομμύρια views στο TikTok. Ο λόγος για την Κρίστιν Κάμποτ, η οποία ήταν αγκαλιά με τον παντρεμένο Άντι Μπάιρον, το αφεντικό της.

6. Η «μανία» των Labubu

Αν είδατε παντού μικρά, χνουδωτά τερατάκια με μεγάλα δόντια, είναι γιατί το 2025 ήταν η χρονιά των Labubu. Το viral art toy έγινε το απόλυτο αξεσουάρ, με celebrities και influencers να τα κρεμάνε στις τσάντες τους, δημιουργώντας μια παγκόσμια καταναλωτική υστερία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

7. Taylor Swift και Travis Kelce: Ο αρραβώνας του αιώνα

Μετά από έναν χρόνο έντονης δημοσιότητας, η Taylor Swift και ο Travis Kelce επισημοποίησαν τη σχέση τους. Ο αρραβώνας τους έγινε το νούμερο ένα θέμα συζήτησης παγκοσμίως, με τους Swifties να αναλύουν κάθε λεπτομέρεια του δαχτυλιδιού.

Taylor Swift
https://www.instagram.com/taylorswift/?hl=el

8. Ο Bad Bunny «ρίχνει» το internet με την Calvin Klein

Ο Πορτορικανός star έγινε το πρόσωπο της νέας καμπάνιας της Calvin Klein. Οι ασπρόμαυρες, αισθησιακές φωτογραφίες του προκάλεσαν φρενίτιδα, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ως το απόλυτο modern sex symbol.

bad_bunny
https://www.instagram.com/calvinklein/

9. Kendrick Lamar: Ο θρίαμβος του Super Bowl

Ο Kendrick Lamar κυριάρχησε στο ημίχρονο του Super Bowl. Εκτός από τη μουσική, viral έγινε η εμφάνισή του με παντελόνι καμπάνα, οι χορευτικές του κινήσεις και η ενέργεια που «πάγωσε» τον χρόνο στο στάδιο.

10. Katy Perry: Προσγείωση από το διάστημα και νέα αρχή

Η Katy Perry εντυπωσίασε προσγειώνοντας το show της κυριολεκτικά «από το διάστημα», φιλήνοντας το πάτωμα με την άφιξή της. Παράλληλα, η επισημοποίηση της σχέσης της με τον πρώην Πρωθυπουργό της Αυστραλίας, Justin Trudeau έκαναν τους πάντες να μιλούν για το πιο απρόσμενο πολιτικό-καλλιτεχνικό ειδύλλιο.

www.instagram.com/katyperry

11. Anthony Hopkins: Η ιδιαίτερη προώθηση του νέου skincare προϊόντος της Kim Kardashian

Ο Anthony Hopkins έκανε μια από τις πιο απρόσμενες εμφανίσεις της χρονιάς, συμμετέχοντας με χιουμοριστική διάθεση στην προώθηση του νέου skincare προϊόντος της Kim Kardashian: του Seamless Sculpt Face Wrap, από τη σειρά Skims.

12. Stranger Things 5: Το τέλος μιας εποχής

Η κυκλοφορία της 5ης και τελευταίας σεζόν του Stranger Things προκάλεσε παγκόσμια συγκίνηση. Οι fans είναι έτοιμοι να αποχαιρετήσουν την παρέα του Hawkins σε ένα φινάλε που αναμένεται να σπάσει κάθε ρεκόρ τηλεθέασης στο Netflix.

www.imdb.com

13. Μίλτος Τεντόγλου: Ξανά Χρυσός!

Ο «ιπτάμενος» Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε ακόμα ένα χρυσό μετάλλιο, αποδεικνύοντας ότι δεν έχει αντίπαλο. Η cool αντίδρασή του μετά το άλμα έγινε για άλλη μια φορά το αγαπημένο meme της Ελλάδας.

14. Η μεγάλη επιστροφή: «Το Σόι Σου» είναι πάλι εδώ

Μετά από χρόνια απαιτήσεων από το κοινό, η αγαπημένη σειρά «Το Σόι Σου» επέστρεψε με νέα επεισόδια. Οι οικογένειες Χαμπέα και Τριανταφύλλου ενώθηκαν ξανά, χαρίζοντας μας νέες στιγμές γέλιου.

Το Σόι σου

15. Reunion «Στο Παρά Πέντε»

Η πεντάδα που αγαπήσαμε όσο καμία άλλη συναντήθηκε ξανά! Το reunion των πρωταγωνιστών του «Παρά Πέντε» προκάλεσε νοσταλγία και χιλιάδες likes, με τους fans να ελπίζουν σε κάτι παραπάνω από μια απλή φωτογραφία.

Το «Παρά Πέντε» επέστρεψε 20 χρόνια μετά και «γκρέμισε» το X - Το Reunion που συγκίνησε όλη την Ελλάδα

MEGA: Το Παρά Πέντε επιστρέφει 20 χρόνια μετά - Όλα όσα θα δούμε απόψε στο πιο νοσταλγικό Reunion
https://www.instagram.com/stopara5_20xronia/?hl=el

16. MadWalk: Τιμή στη φωτογράφο Calliope

Στη λαμπερή βραδιά του MadWalk 2025, η εμβληματική φωτογράφος Calliope βραβεύτηκε για τη συνολική της προσφορά στη μόδα και την τέχνη, σε μια στιγμή απόλυτης αισθητικής.

calliope_madwalk

17. Jonathan Bailey: Ο πιο σέξι άνδρας του 2025

Ο πρωταγωνιστής του Bridgerton, Jonathan Bailey, ψηφίστηκε ως ο πιο σέξι άνδρας της χρονιάς. Η γοητεία και το στυλ του τον έφεραν στην κορυφή κάθε διεθνούς λίστας.

Jonathan Bailey
https://www.instagram.com/jbayleaf/

18. Victoria’s Secret Show: Η ολική επαναφορά

Το θρυλικό show επέστρεψε πιο ανανεωμένο από ποτέ, με έμφαση στη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη, χωρίς να χάνει τη λάμψη και τα φτερά που το καθιέρωσαν παγκοσμίως.

vs
https://www.victoriassecret.com/

19. Emma Stone: Το τολμηρό look για τον Λάνθιμο

Η Emma Stone σόκαρε τους πάντες εμφανιζόμενη με ξυρισμένο κεφάλι. Η αλλαγή έγινε για τις ανάγκες της νέας ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου, «Bugonia», επιβεβαιώνοντας τη στενή καλλιτεχνική τους σχέση.

Πηγή: Universal Pictures

20. Ο Mick Jagger στην Κρήτη

Ο θρύλος των Rolling Stones επέλεξε την Κρήτη για τις διακοπές του. Οι φωτογραφίες του να απολαμβάνει την κρητική φιλοξενία έγιναν viral, διαφημίζοντας την Ελλάδα σε όλο τον κόσμο.

21. Beyonce: Η «Βασίλισσα» των Grammys

Η Beyonce πρόσθεσε ακόμα ένα χρυσό αγαλματίδιο στη συλλογή της, αυτή τη φορά για το First Album Of The Year Award For ‘COWBOY CARTER’ συνεχίζοντας να σπάει ρεκόρ και να ορίζει τη σύγχρονη μουσική βιομηχανία.

22. Big Time Rush και Erreway για πρώτη φορά στην Αθήνα

Δύο βραδιά-όνειρο για τους fans της teenage νοσταλγίας. Η συναυλίες των Big Time Rush και των Erreway στην Αθήνα προκάλεσε παροξυσμό, με χιλιάδες άτομα να τραγουδούν τα hits που σημάδεψαν μια ολόκληρη γενιά.

https://www.instagram.com/errewaytour2025/
Big Time Rush στο ΟΑΚΑ: Η συναυλία που κατέκλυσε TikTok και Instagram
https://www.instagram.com/bigtimerush/

23. Το τελευταίο «αντίο» του Ozzy Osbourne

Ο θρύλος της heavy metal, Ozzy Osbourne, έδωσε την τελευταία του συναυλία πριν φύγει από τη ζωή. Μια ιστορική και φορτισμένη στιγμή για την παγκόσμια μουσική σκηνή.

https://www.instagram.com/rosshalfin

24. Selena Gomez και Benny Blanco: Just Married!

Η Selena Gomez και ο Benny Blanco ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας. Παρά τις αρχικές αμφιβολίες κάποιων fans, το ζευγάρι έδειξε πιο ευτυχισμένο από ποτέ στις φωτογραφίες του γάμου τους.

https://www.instagram.com/selenagomez/

25. Ο γάμος του Jeff Bezos

Ο δισεκατομμυριούχος Jeff Bezos παντρεύτηκε τη Lauren Sanchez σε μια τελετή που επαναπροσδιόρισε την έννοια της πολυτέλειας, με καλεσμένους την οικονομική και καλλιτεχνική ελίτ του πλανήτη.

https://www.instagram.com/laurensanchezbezos/

Κοιτάζοντας αυτό το μωσαϊκό γεγονότων, συνειδητοποιούμε ότι το 2025 ήταν μια χρονιά βαθιάς αλλαγής και έντονης εξωστρέφειας. Από τη μία, η ελληνική δημιουργικότητα και το πείσμα κατέκτησαν στάδια και διεθνείς σκηνές – από το Λονδίνο έως τη Eurovision – και από την άλλη, το Hollywood συνέχισε να μας τροφοδοτεί με δράματα και λάμψη που μας έκαναν να δραπετεύουμε από την καθημερινότητα. Οι άνθρωποι που θαυμάσαμε φέτος μας υπενθύμισαν ότι η επιτυχία απαιτεί ρίσκο (όπως το ξυρισμένο κεφάλι της Emma Stone) και ότι η προσωπική ευτυχία είναι η μεγαλύτερη νίκη (όπως το «θαύμα» της Κατερίνας Καινούργιου). Αποχαιρετάμε το 2025 με μια γλυκόπικρη γεύση για όσους έφυγαν, όπως ο Ozzy, αλλά με τεράστια ανυπομονησία για όσα θα φέρει το 2026. Αν το 2025 ήταν η χρονιά των μεγάλων αποκαλύψεων, το μέλλον προβλέπεται ακόμα πιο συναρπαστικό.

Καλή χρονιά σε όλους, με περισσότερες στιγμές που αξίζει να γίνουν viral!

Διάβασε επίσης: Γάμοι 2025: Τα λαμπερά ζευγάρια που είπαν «I Do» και ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας φέτος

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
2025 ανασκόπηση ανασκόπηση 2025 εικόνες
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Αυτοί είναι οι celebrities που έχουν το δικό τους ιδιωτικό νησί

Αυτοί είναι οι celebrities που έχουν το δικό τους ιδιωτικό νησί

31.12.2025
Επόμενο
People Pleaser Alert: Τα 4 ζώδια που δεν λένε «όχι» σε τίποτα και σε κανέναν

People Pleaser Alert: Τα 4 ζώδια που δεν λένε «όχι» σε τίποτα και σε κανέναν

31.12.2025

Δες επίσης

Πατρίτσια Μίλικ Περιστέρη: Παντρεύτηκε λίγο πριν φέρει στον κόσμο το πρώτο της παιδί
Celeb News

Πατρίτσια Μίλικ Περιστέρη: Παντρεύτηκε λίγο πριν φέρει στον κόσμο το πρώτο της παιδί

31.12.2025
Γενέθλια για τον Πάνο Ιωαννίδη – Έκλεισε τα 50 και έστειλε το δικό του ιδιαίτερο μήνυμα
Celeb News

Γενέθλια για τον Πάνο Ιωαννίδη – Έκλεισε τα 50 και έστειλε το δικό του ιδιαίτερο μήνυμα

31.12.2025
Kate–William: Λένε αντίο στο 2025 με σπάνια, ανέκδοτα στιγμιότυπα
Celeb News

Kate–William: Λένε αντίο στο 2025 με σπάνια, ανέκδοτα στιγμιότυπα

31.12.2025
Ελένη Φουρέιρα: Οι κοινές φωτογραφίες με τον Αλμπέρτο Μποτία από βραδινή τους έξοδο
Celeb News

Ελένη Φουρέιρα: Οι κοινές φωτογραφίες με τον Αλμπέρτο Μποτία από βραδινή τους έξοδο

31.12.2025
Τίτλοι τέλους για Mel Gibson και Rosalind Ross – Χώρισαν μετά από 9 χρόνια
Celeb News

Τίτλοι τέλους για Mel Gibson και Rosalind Ross – Χώρισαν μετά από 9 χρόνια

31.12.2025
Αυτοί είναι οι celebrities που έχουν το δικό τους ιδιωτικό νησί
Celeb News

Αυτοί είναι οι celebrities που έχουν το δικό τους ιδιωτικό νησί

31.12.2025
Ο Kanye West διαψεύδει τη viral λίστα στόχων που του αποδίδεται
Celeb News

Ο Kanye West διαψεύδει τη viral λίστα στόχων που του αποδίδεται

31.12.2025
Πέθανε η εγγονή του JFK, Tatiana Schlossberg σε ηλικία 35 ετών
Celeb News

Πέθανε η εγγονή του JFK, Tatiana Schlossberg σε ηλικία 35 ετών

30.12.2025
Οι γιοι του Sean «Diddy» Combs ετοιμάζουν ντοκιμαντέρ για τη δίκη του πατέρα τους
Celeb News

Οι γιοι του Sean «Diddy» Combs ετοιμάζουν ντοκιμαντέρ για τη δίκη του πατέρα τους

30.12.2025
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

«Top 10» τηλεθέασης: Πρώτο το «Το Σόι σου» την εβδομάδα 15 – 21 Δεκεμβρίου 2025

«Top 10» τηλεθέασης: Πρώτο το «Το Σόι σου» την εβδομάδα 15 – 21 Δεκεμβρίου 2025

Πιο κοντά στην απόκτηση του ομίλου Gedi στην Ιταλία ο Θ. Κυριακού

Πιο κοντά στην απόκτηση του ομίλου Gedi στην Ιταλία ο Θ. Κυριακού