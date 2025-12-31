Αυτοί είναι οι celebrities που έχουν το δικό τους ιδιωτικό νησί

Οι celebrities που ακολούθησαν τα βήματα του Ωνάση και δημιούργησαν τον προσωπικό τους παράδεισο σε ιδιωτικά νησιά

Ο κόσμος της πολυτέλειας δεν γνωρίζει όρια, και οι διάσημοι που θα δεις παρακάτω φαίνεται ότι έχουν βρει την απόλυτη μορφή ελευθερίας: το δικό τους ιδιωτικό νησί. Από τη δεκαετία του 1970, όταν ο Αριστοτέλης Ωνάσης έκανε διάσημο το concept του ιδιωτικού παράδεισου, πολλοί σταρ έχουν ακολουθήσει τα βήματά του, επενδύοντας σε απομονωμένα κομμάτια γης όπου μπορούν να χαλαρώσουν, να δημιουργήσουν ή απλώς να απολαύσουν την ηρεμία μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ένα ιδιωτικό νησί είναι, για τους celebrities, η απόλυτη ένδειξη πολυτέλειας και ελευθερίας. Είναι ο προσωπικός τους χώρος, εκεί όπου αποφασίζουν πώς θα περάσουν τον χρόνο τους, αν θα δουλέψουν ή θα χαλαρώσουν, και πώς θα απολαύσουν την ιδιωτικότητα που η ζωή στο Hollywood σπανίως προσφέρει. Ακολουθούν μερικά από τα πιο γνωστά ονόματα που διαθέτουν νησί αποκλειστικά δικό τους και τα μυστικά των εξωτικών ή μη καταφυγίων τους.

Διάβασε επίσης: Ιππότης ο Idris Elba και διάκριση για τη Cynthia Erivo με τη βούλα του βασιλιά Καρόλου

Steven Spielberg

Ο θρυλικός σκηνοθέτης διαθέτει δύο ιδιωτικά νησιά σε ένα ηφαιστειογενές σύμπλεγμα στη Madeira της Πορτογαλίας. Ακατοίκητα, προσφέρουν απολύτως ιδιωτικό χώρο και μια μοναδική αίσθηση απομόνωσης, ιδανική για κάποιον που θέλει να ξεφύγει από τη δημοσιότητα.

George – Amal Clooney

Το ζευγάρι έχει στην κατοχή του ένα ιδιωτικό νησί στον ποταμό Τάμεση, κοντά στο Λονδίνο. Εκεί ανακαινίσαν ένα αρχοντικό του 17ου αιώνα, μετατρέποντάς το σε έναν ήσυχο και κομψό παράδεισο, όχι μακριά από την καρδιά της πόλης.

Ricky Martin

Το 2008 ο τραγουδιστής αγόρασε το Ilha do Maia, 19,7 στρεμμάτων, έξω από τη Βραζιλία. Η έπαυλη σε πορτογαλικό αποικιακό στιλ, οι τοίχοι με κανόνια και οι πύργοι, συνθέτουν ένα σκηνικό βγαλμένο από ταινία, που συνδυάζει ιστορία και εξωτισμό.

Lenny Kravitz

Ο διάσημος μουσικός έχει αποκτήσει ένα μικρό νησί στις Μπαχάμες, όπου έχει στήσει ακόμη και στούντιο ηχογράφησης. Το ενδιαφέρον είναι ότι για τη διαμονή του προτιμά ένα απλό τροχόσπιτο, δείχνοντας πως η ουσία είναι ο προσωπικός χώρος και η δημιουργικότητα, όχι η πολυτέλεια.

Leonardo DiCaprio

Ο ηθοποιός επένδυσε στο νησί Blackadore Caye το 2005 με στόχο να δημιουργήσει ένα οικολογικό θέρετρο. Η υλοποίηση όμως των σχεδίων του έχει καθυστερήσει αρκετά, αφήνοντας το νησί να διατηρεί τον χαρακτήρα του ανεξερεύνητου παραδείσου.

Mel Gibson

Το Mago στα Fiji, ηφαιστιογενές νησί 22 τ.χλμ., αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά νησιά στον Νότιο Ειρηνικό. Ο Mel Gibson το απέκτησε το 2005 και από τότε παραμένει ένα από τα πιο εντυπωσιακά καταφύγια για έναν σταρ με γούστο στην απομόνωση.

Διάβασε επίσης: Άκρως γενναιόδωρα τα φιλοδωρήματα που μοίρασε η Taylor Swift

Δες κι αυτό…