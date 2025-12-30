MadWalk 2025 highlights
Ιππότης ο Idris Elba και διάκριση για τη Cynthia Erivo με τη βούλα του βασιλιά Καρόλου

Ανακοινώθηκε ότι οι δύο καλλιτέχνες θα τιμηθούν με απόφαση του βασιλιά Καρόλου σε μεταγενέστερη τελετή στο Παλάτι
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Idris Elba και η Cynthia Erivo περιλαμβάνονται στη φετινή Λίστα Τιμών της Πρωτοχρονιάς του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως αυτή ανακοινώθηκε επισήμως με την έγκριση του βασιλιά Καρόλου.  Στο βρετανικό σύστημα τιμών προβλέπονται δύο διακριτά στάδια. Αρχικά, η κυβέρνηση και το Παλάτι δημοσιοποιούν παραμονές Πρωτοχρονιάς τη New Year Honours List με τα ονόματα όσων θα τιμηθούν. Η επίσημη τελετή απονομής ακολουθεί μήνες αργότερα σε ειδική εκδήλωση στο Παλάτι, όπου οι τιμώμενοι λαμβάνουν τον τίτλο τους από τον βασιλιά Κάρολο ή από άλλο ανώτερο μέλος της βασιλικής οικογένειας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Idris Elba θα αναγορευθεί σε ιππότη για τη συμβολή του στη στήριξη και την ενδυνάμωση των νέων. Ο βραβευμένος με Χρυσή Σφαίρα ηθοποιός, γνωστός από τις τηλεοπτικές σειρές «The Wire» και «Luther» και από κινηματογραφικές παραγωγές όπως το «Thor», έχει αναπτύξει έντονη κοινωνική δράση κατά της εγκληματικότητας με μαχαίρια στη Βρετανία. Την προηγούμενη χρονιά συμμετείχε σε ντοκιμαντέρ στο οποίο συζήτησε πιθανές λύσεις τόσο με τον βασιλιά Κάρολο όσο και με τον πρωθυπουργό Keir Starmer.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Ο Idris Elba επιστρέφει στον ρόλο του Luther σε νέα ταινία του Netflix

Η Cynthia Erivo ανακοινώθηκε ότι θα λάβει τον βαθμό Μέλος του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας για τη συνεισφορά της στη μουσική και το θέατρο. Η βραβευμένη με Tony και Grammy ηθοποιός και τραγουδίστρια, η οποία πρωταγωνίστησε πρόσφατα στις κινηματογραφικές μεταφορές του «Wicked», θεωρείται μία από τις πλέον καταξιωμένες Βρετανίδες ερμηνεύτριες της γενιάς της. Από το ντεμπούτο της στο Broadway με το «The Color Purple» πριν από περίπου 10 χρόνια, η διεθνής της πορεία καταγράφει σταθερή και εντυπωσιακή άνοδο.

Σε δήλωσή του για τη φετινή λίστα, ο πρωθυπουργός Keir Starmer ανέφερε ότι «η Λίστα Τιμών της Πρωτοχρονιάς αναδεικνύει το καλύτερο πρόσωπο της Βρετανίας, ανθρώπους που έθεσαν το κοινό καλό πάνω από τον εαυτό τους και ενίσχυσαν τις κοινότητες αλλάζοντας ζωές». Στο Ηνωμένο Βασίλειο, κάθε πολίτης έχει τη δυνατότητα να προτείνει κάποιον για τιμητική διάκριση. Οι προτάσεις αξιολογούνται από την κυβέρνηση και τους αρμόδιους υπουργούς και η τελική έγκριση ανήκει στον μονάρχη. Πρόσφατα, ο David Beckham αναγορεύθηκε επισήμως σε ιππότη για την προσφορά του στον αθλητισμό και το φιλανθρωπικό έργο του, σε τελετή που πραγματοποιήθηκε μετά την ανακοίνωση της αντίστοιχης λίστας.

Η αποδοχή μιας τιμής δεν είναι υποχρεωτική και στο παρελθόν αρκετές προσωπικότητες έχουν αρνηθεί ή επιστρέψει διακρίσεις. Ο David Bowie είχε απορρίψει το 2000 τον τίτλο Διοικητής του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, δηλώνοντας ότι δεν κατανοούσε τον σκοπό του, ενώ ο John Lennon είχε επιστρέψει το μετάλλιό του το 1969 σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη βρετανική πολιτική στη Νιγηρία και το Βιετνάμ. Πιο πρόσφατα, ο Alan Cumming παραιτήθηκε από τιμή που του είχε απονεμηθεί, εκφράζοντας τη διαφωνία του με τον ρόλο της μοναρχίας.

Συνολικά, 1.157 άτομα περιλαμβάνονται στη φετινή Λίστα Τιμών της Πρωτοχρονιάς. Ανάμεσά τους βρίσκονται μέλη της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών της Αγγλίας που κατέκτησε το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, με την προπονήτρια Sarina Wiegman να ανακοινώνεται ότι θα λάβει τιμητικό τίτλο Dame και την αρχηγό Leah Williamson να ανακοινώνεται ότι θα τιμηθεί ως Διοικητής του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Επίσης, οι Ολυμπιονίκες του καλλιτεχνικού πατινάζ Christopher Dean και Jayne Torvill περιλαμβάνονται στη λίστα για απονομή τίτλων ιππότη και Dame αντίστοιχα για την προσφορά τους στο άθλημα και στον εθελοντισμό.

Ο μεγαλύτερος σε ηλικία τιμώμενος της λίστας είναι ο John Hearn, 102 ετών, ο οποίος θα λάβει Μετάλλιο της Βρετανικής Αυτοκρατορίας για την προσφορά του στο τζούντο και στην τοπική κοινότητα της βορειοανατολικής Αγγλίας. Ο νεότερος είναι ο Toby Roberts, 20 ετών, που ανακοινώθηκε ότι θα τιμηθεί ως Μέλος του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας μετά την κατάκτηση χρυσού μεταλλίου στην αναρρίχηση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024.

Διάβασε επίσης: Αποκαλύφθηκε το κέρινο ομοίωμα του Idris Elba στο Μουσείο Madame Tussauds

