TV 30.12.2025

Survivor 2026: Οι 3 νέοι παίκτες από την ομάδα των Αθηναίων

Ήρθε η ώρα να μάθουμε περισσότερα για αυτούς
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

To Survivor κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 11 Ιανουαρίου στις 21.00 και στην ομάδα των Αθηναίων εντάσσονται τρεις ακόμα Survivors! Ήρθε η ώρα να μάθουμε περισσότερα για αυτούς:

Γιώργος Καραϊσαλίδης, 27 ετών, Χαλάνδρι

Διαθέτει έντονη ενέργεια, πειθαρχία και παθιάζεται με ό,τι κάνει. Σπούδασε Αρχιτεκτονική Εσωτερικού Χώρου στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Τα τελευταία 7 χρόνια δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον χώρο του modeling, με συμμετοχές σε φωτογραφίσεις, διαφημιστικά projects για social media και επιδείξεις μόδας. Έχει ασχοληθεί σε επίπεδο πρωταθλητισμού με το καράτε, κατακτώντας πλήθος μεταλλίων, ανάμεσά τους 4 πανελλήνια και 1 παγκόσμιο. Έχει ιδιαίτερη αγάπη για τα αυτοκίνητα και τις μηχανές, του αρέσει η ταχύτητα και η αίσθηση ελευθερίας που δίνουν. Αυτά τα στοιχεία προσπαθεί να περάσει μέσα από τα video που δημιουργεί στις βόλτες του.

Βασιλική Μουντή, 24 χρονών, Μαρούσι

Με βασικά χαρακτηριστικά το πείσμα, την ευθύτητα και τον δυναμισμό η συγκεκριμένη Survivor δεν φοβάται τη σύγκρουση. Εργάζεται ως γυμνάστρια και φυσικοθεραπεύτρια αναλαμβάνοντας personal training. Η ζωή της περιστρέφεται γύρω από την πειθαρχία, τη δύναμη και τα όρια του σώματος. Η σχέση της με τον αθλητισμό την έχει μάθει να μη σταματάει, να αντέχει και να διατηρεί τον έλεγχο. Ο ανταγωνισμός δεν είναι άγνωστη λέξη για εκείνη και αυτό που μπορεί να τη δυσκολέψει είναι οι άνθρωποι χωρίς ουσία.

Ελισάβετ Σεκερτζή, 30 ετών, Σπάτα

Δυναμική παρουσία που ξέρει τι θέλει και δεν φοβάται να το διεκδικήσει, αυτό το χαρακτηριστικό της συχνά κάνει τους άλλους να τη βλέπουν ανταγωνιστικά. Σπούδασε τεχνίτρια νυχιών και διατηρεί δύο κέντρα αισθητικής. Η τριβή με τους ανθρώπους, μέσα από το επάγγελμά της, την έχει μάθει να διαχειρίζεται διαφορετικούς χαρακτήρες και απαιτήσεις. Φροντίζει για την καλή φυσική της κατάσταση κάνοντας προπονήσεις crossfit και όργανα. Η καταγωγή της είναι από την Αρμενία και δηλώνει περήφανη για αυτή.

