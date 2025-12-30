Γλυκές στιγμές στο Instagram για τον Enrique Iglesias και την Anna Kournikova με τα 4 παιδιά τους

Ο Enrique Iglesias και η Anna Kournikova δημοσίευσαν για πρώτη φορά μια γλυκιά φωτογραφία με τα τέσσερα παιδιά τους

Ο Enrique Iglesias και η Anna Kournikova δημοσίευσαν για πρώτη φορά μια φωτογραφία με και τα τέσσερα παιδιά τους, χαρίζοντας στους θαυμαστές τους μια σπάνια ματιά στην οικογενειακή τους ζωή.

Ο 50χρονος τραγουδιστής και η 44χρονη πρώην πρωταθλήτρια τένις ανέβασαν μια κοινή ανάρτηση στο Instagram, λίγες εβδομάδες μετά τη γέννηση του τέταρτου παιδιού τους. Μαζί με το νεογέννητο, το ζευγάρι έχει τα δίδυμα Lucy και Nicholas, ηλικίας 7 ετών, και την 5χρονη κόρη τους, Mary.

Νωρίτερα, στις 22 Δεκεμβρίου, το ζευγάρι είχε μοιραστεί και μια πρώτη φωτογραφία του μωρού, τυλιγμένου σε μια κουβέρτα, με λεζάντα: «My sunshine 12.17.2025».

Η εγκυμοσύνη της Anna είχε γίνει γνωστή τον Σεπτέμβριο, ενώ τον Ιανουάριο η πρώην τενίστρια είχε προκαλέσει ανησυχία όταν εμφανίστηκε σε αναπηρικό αμαξίδιο, φορώντας προστατευτική μπότα στο πόδι, σε εμπορικό κέντρο του Μαϊάμι, με τη μικρή Mary να σπρώχνει το αμαξίδιο.

Ωστόσο, στις αρχές Αυγούστου, η Anna εμφανίστηκε κανονικά συνοδεύοντας τα παιδιά της σε μαθήματα πολεμικών τεχνών, καθησυχάζοντας τους θαυμαστές για τυχόν προβλήματα υγείας.

Το νέο στιγμιότυπο στο Instagram επιβεβαιώνει την ευτυχία της οικογένειας, η οποία επιλέγει να ζει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, απολαμβάνοντας ήσυχες οικογενειακές στιγμές με τα παιδιά τους.

