Οι σειρές που θα σε κάνουν να «κολλήσεις» το 2026

Η τηλεοπτική παραγωγή εισέρχεται το 2026 με προσδοκίες που θυμίζουν τις πιο δυνατές περιόδους της χρυσής εποχής της μικρής οθόνης. Μετά από χρόνια ανακατατάξεων, καθυστερήσεων και αλλαγών στις στρατηγικές των πλατφορμών, τα μεγάλα δίκτυα και τα streaming services επενδύουν ξανά σε σειρές υψηλού κύρους, ισχυρά σενάρια και ονόματα που κουβαλούν βαρύ δημιουργικό αποτύπωμα. Το 2026 συνδυάζει τη νοσταλγία αγαπημένων τίτλων με την ανάγκη για φρέσκες αφηγήσεις.

The Pitt – Σεζόν 2

Η σειρά «The Pitt» επιστρέφει με δεύτερη σεζόν, λιγότερο από έναν χρόνο μετά την πρεμιέρα που την ανέδειξε σε μία από τις πιο αγαπημένες τηλεοπτικές παραγωγές του 2025. Το ιατρικό δράμα, με πρωταγωνιστές τον Noah Wyle, τον Patrick Ball και την Katherine LaNasa, συνεχίζει να εξερευνά τον κόσμο της επείγουσας ιατρικής μέσα από μια αφήγηση υψηλής έντασης και αυστηρά ρεαλιστικούς χρόνους.

Bridgerton – Σεζόν 4 (Μέρος 1ο και 2ο)

Η σειρά «Bridgerton» επιστρέφει με την τέταρτη σεζόν, χωρισμένη σε δύο μέρη, με το πρώτο να κάνει πρεμιέρα στις 29 Ιανουαρίου και το δεύτερο στις 26 Φεβρουαρίου. Η επιτυχημένη παραγωγή εποχής συνεχίζει να επεκτείνει το σύμπαν της οικογένειας Bridgerton, επαναφέροντας το κοινό στον κόσμο των δεξιώσεων, των κοινωνικών κανόνων και των παθιασμένων ρομαντικών ανατροπών.

Στο επίκεντρο της νέας σεζόν βρίσκεται ο Benedict Bridgerton, τον οποίο ενσαρκώνει ο Luke Thompson. Μετά τις εξελίξεις της προηγούμενης σεζόν και τη βαθύτερη διερεύνηση της προσωπικής του ταυτότητας, ο χαρακτήρας εμφανίζεται πλέον έτοιμος να αναζητήσει σταθερότητα και ουσιαστική συναισθηματική σύνδεση. Στη ζωή του εισέρχεται η Sophie Baek, την οποία υποδύεται η Yerin Ha, μια νέα παρουσία που ανατρέπει τις ισορροπίες και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στο ρομαντικό αφήγημα της σειράς.

The Night Agent – Σεζόν 3

Η σειρά «The Night Agent» επιστρέφει στο Netflix με την τρίτη σεζόν της, συνεχίζοντας την επιτυχημένη πορεία της στον χώρο του σύγχρονου κατασκοπικού θρίλερ. Ο Gabriel Basso επανέρχεται στον ρόλο του Peter Sutherland, ενός πράκτορα που καλείται για ακόμη μία φορά να διαχειριστεί μια αποστολή υψηλού ρίσκου σε έναν κόσμο όπου οι συμμαχίες είναι εύθραυστες και τα μυστικά επικίνδυνα.

Η νέα σεζόν διατηρεί σκόπιμα πολλές λεπτομέρειες κρυφές, επιλέγοντας να χτίσει προσμονή. Αυτό που έχει επιβεβαιωθεί είναι η προσθήκη του Stephen Moyer στο καστ, γνωστού από τη σειρά «True Blood».

Euphoria – Σεζόν 3

Παρά τις συνεχείς αναβολές, η τρίτη σεζόν του «Euphoria» αποτελεί πλέον γεγονός και αναμένεται να προβληθεί μέσα στο 2026. Ο δημιουργός Sam Levinson επιστρέφει σε έναν κόσμο που είχε προκαλέσει έντονες συζητήσεις για τον ωμό ρεαλισμό και τη σκοτεινή του ματιά πάνω στην εφηβεία. Η νέα σεζόν μεταφέρει τη δράση χρονικά μετά την αποφοίτηση των βασικών χαρακτήρων, ακολουθώντας τους πέντε χρόνια αργότερα, στην αρχή της ενήλικης ζωής τους.

The last thing he Told me – Σεζόν 2

Η σειρά «The last thing he Told me» επιστρέφει με τη δεύτερη σεζόν της, έπειτα από την επιτυχία του πρώτου κύκλου που βασίστηκε στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Laura Dave.

Η Jennifer Garner συνεχίζει στον ρόλο της Hannah Hall, μιας γυναίκας που βρέθηκε αντιμέτωπη με την εξαφάνιση του συζύγου της και ένα δίκτυο μυστικών που απειλούσε να διαλύσει τη ζωή της. Η επιτυχία της πρώτης σεζόν οδήγησε τη Laura Dave στη συγγραφή συνέχειας του βιβλίου, ώστε η τηλεοπτική σειρά να αποκτήσει νέο αφηγηματικό υλικό. Στον δεύτερο κύκλο επιστρέφουν επίσης οι Nicholas Coster Waldau, Angourie Rice και David Morse, με την ιστορία να εμβαθύνει περαιτέρω στις σχέσεις, την εμπιστοσύνη και τις αποκαλύψεις που ακολουθούν την αλήθεια.

The Night Manager – Σεζόν 2

Σχεδόν 10 χρόνια μετά την πρώτη του εμφάνιση, ο Tom Hiddleston επιστρέφει στον ρόλο του Jonathan Pine στη δεύτερη σεζόν του «The Night Manager». Η σειρά, βασισμένη στο έργο του John le Carré, είχε αποτελέσει ένα από τα πιο επιτυχημένα κατασκοπικά δράματα της δεκαετίας. Η νέα σεζόν δεν περιορίζεται στο αρχικό υλικό αλλά επεκτείνει τον κόσμο της ιστορίας, επαναφέροντας και την Olivia Colman στον ρόλο της Angela Burr. Η παραγωγή φιλοδοξεί να εμβαθύνει στις σκοτεινές ισορροπίες εξουσίας και να προσφέρει ένα ώριμο πολιτικό θρίλερ με διεθνή προσανατολισμό.

Red Eye – Σεζόν 2

Η Jing Lusi επιστρέφει ως Hana Li στη δεύτερη σεζόν του «Red Eye», αυτή τη φορά με τον Martin Compston να εντάσσεται στο καστ ως Clay Brody. Η σειρά μετατοπίζει τη δράση από τον κλειστό χώρο ενός αεροσκάφους στο αμερικανικό έδαφος, με επίκεντρο την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι απειλές κλιμακώνονται και το προσωπικό δράμα μπλέκεται με την κρατική ασφάλεια, δημιουργώντας ένα ασφυκτικό περιβάλλον όπου κάθε απόφαση έχει πολιτικό κόστος.

The Traitors – Νέα σεζόν

Η Claudia Winkleman επιστρέφει στο «The Traitors», της πιο επιτυχημένης ψυχαγωγικής παραγωγής της BBC τα τελευταία χρόνια. Μετά την τεράστια απήχηση της celebrity εκδοχής, η κανονική μορφή της σειράς επανέρχεται με νέο κύκλο παικτών, στρατηγικών και ανατροπών. Το παιχνίδι εμπιστοσύνης και προδοσίας συνεχίζει να αποτελεί καθρέφτη των ανθρώπινων σχέσεων, διατηρώντας υψηλά ποσοστά τηλεθέασης.

Seven Dials

Το Netflix επενδύει ξανά στην Agatha Christie με τη σειρά «Seven Dials». Η Mia McKenna Bruce υποδύεται τη Lady Eileen Brent σε μια τριμερή διασκευή που συνδυάζει το κλασικό μυστήριο με σύγχρονη αφήγηση. Η ιστορία ξεκινά ως μια αθώα φάρσα σε εξοχική έπαυλη και εξελίσσεται σε έναν επικίνδυνο ιστό μυστικών και θανάσιμων αποκαλύψεων.

A Knight of the Seven Kingdoms

Το σύμπαν του Game of Thrones διευρύνεται με το «A Knight of the Seven Kingdoms». Η σειρά τοποθετείται έναν αιώνα πριν από τα γεγονότα της αρχικής ιστορίας και ακολουθεί τον Ser Duncan the Tall και τον νεαρό Egg. Η παραγωγή εστιάζει λιγότερο στις μεγάλες μάχες και περισσότερο στον χαρακτήρα, τιμώντας τη μυθολογία του George R R Martin με πιο προσωπική ματιά.

Scrubs reboot

Μετά από 15 χρόνια απουσίας, το «Scrubs» επιστρέφει με τη συμμετοχή των Zach Braff, Donald Faison και Sarah Chalke. Το reboot επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στο χιούμορ που καθόρισε τη σειρά και στις σύγχρονες προκλήσεις της ιατρικής πραγματικότητας. Η προσθήκη νέων χαρακτήρων δίνει φρέσκια δυναμική, χωρίς να χάνεται η συναισθηματική ταυτότητα του αρχικού έργου.

Young Sherlock

Ο Guy Ritchie παρουσιάζει μια νέα εκδοχή του μύθου του Sherlock Holmes μέσα από τη σειρά «Young Sherlock». Οι Dónal Finn και Hero Fiennes Tiffin ενσαρκώνουν νεανικές εκδοχές χαρακτήρων που θα διαμορφώσουν αργότερα τον θρύλο. Η αφήγηση εστιάζει στα χρόνια της Οξφόρδης και σε μια διεθνή συνωμοσία που προετοιμάζει το έδαφος για τον διάσημο ντετέκτιβ.

His and Hers

Η Tessa Thompson υποδύεται μια γνωστή παρουσιάστρια ειδήσεων, η οποία επιστρέφει στη γενέτειρά της έπειτα από έναν φόνο που συγκλονίζει τη μικρή κοινότητα. Η επαγγελματική της περιέργεια την οδηγεί να ερευνήσει την υπόθεση, όμως πολύ γρήγορα η ίδια παγιδεύεται στο επίκεντρο της έρευνας. Απέναντί της βρίσκεται ο Jon Bernthal στον ρόλο ενός έμπειρου αστυνομικού, ο οποίος από την πρώτη στιγμή αντιμετωπίζει με καχυποψία την αιφνίδια παρουσία της και αμφισβητεί τα κίνητρά της.

