Beauty 04.01.2026

Pink Stardust: Το trend που θα απογειώσει το χειμερινό μανικιούρ σου

xristougenna_nixia
Η πιο φίνα εκδοχή του ροζ glitter μανικιούρ επιστρέφει τον χειμώνα 2026, με διακριτική λάμψη και αιθέρια αισθητική
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο χειμώνας είναι η εποχή όπου η ομορφιά στρέφεται στη λεπτομέρεια. Στα πιο απαλά χρώματα, στις υφές που αιχμαλωτίζουν το φως διακριτικά, στις μικρές λάμψεις που δεν φωνάζουν αλλά μαγνητίζουν. Εκεί ακριβώς κινείται και η νέα αισθητική των νυχιών, αφήνοντας πίσω τα έντονα εφέ και επιλέγοντας μια πιο φίνα, σχεδόν αιθέρια προσέγγιση.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα Pink Stardust Nails αναδεικνύονται ως η πιο κομψή εκδοχή του glitter manicure για τον χειμώνα 2026. Μια τάση που συνδυάζει τη ρομαντική καθαρότητα του απαλού ροζ με μια ανεπαίσθητη, ιριδίζουσα λάμψη, σαν μια λεπτή στρώση αστρόσκονης που ακουμπά απαλά την επιφάνεια του νυχιού.

nixia
https://www.instagram.com/matejanova/

Διάβασε επίσης: Σπύρακι πριν το ρεβεγιόν των Χριστουγέννων; Το concealer sandwich θα το κάνει παρελθόν

Τι είναι τα Pink Stardust Nails

Τα Pink Stardust Nails είναι η σύγχρονη επανερμηνεία των ροζ νυχιών με glitter. Αντί για έντονη λάμψη, βασίζονται σε εξαιρετικά λεπτά micro-glitters που χαρίζουν φωτεινότητα χωρίς να αλλοιώνουν την καθαρότητα του χρώματος. Το αποτέλεσμα είναι διακριτικό, φίνο και απόλυτα ισορροπημένο, μια λάμψη που θυμίζει το φως πάνω στο χιόνι ή τη ζάχαρη σε ένα επιδόρπιο.

Η χρωματική παλέτα

Η βάση κινείται σε πολύ ανοιχτές αποχρώσεις του ροζ, όπως τα powder pink, pastel, ροζ του χαλαζία. Πρόκειται για τόνους που αγκαλιάζουν το φυσικό χρώμα του νυχιού και λειτουργούν σχεδόν σαν nude, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τη λάμψη των glitters. Το glitter πρέπει να είναι μικροσκοπικό και ομοιόμορφα κατανεμημένο, δημιουργώντας ένα «πέπλο» φωτός αντί για έντονα σημεία.

Αυτό όμως που τα κάνει ξεχωριστά είναι η υφή τους. Ελαφρώς ιριδίζοντα, με περλέ αντανακλάσεις που αλλάζουν ανάλογα με το φως, παραμένουν κομψά και σύγχρονα. Είναι το ιδανικό μανικιούρ για όσες αγαπούν τη λάμψη, αλλά προτιμούν μια πιο εκλεπτυσμένη, bon ton αισθητική.

nixia_trend
Pinterest

Πώς να τα δημιουργήσεις

Μπορούν να γίνουν τόσο με απλό όσο και με ημιμόνιμο βερνίκι. Η προετοιμασία είναι καθοριστική: προσεγμένα επωνύχια, λεία επιφάνεια και σχήμα στρογγυλό ή ελαφρώς almond, που αναδεικνύει τη φυσική κομψότητα του look.

Η εφαρμογή απαιτεί ελαφρύ χέρι. Το βερνίκι με glitter απλώνεται σε λεπτές στρώσεις, αφήνοντας κάθε layer να στεγνώσει καλά πριν το επόμενο, ώστε η λάμψη να παραμείνει «αιωρούμενη» και όχι βαριά.

xristougenna_nixia
https://www.instagram.com/meraki_nails_cardiff/

Το μανικιούρ ολοκληρώνεται με ένα λαμπερό, glossy top coat. Το γυαλιστερό τελείωμα ενισχύει τη φωτεινότητα των micro-glitters και χαρίζει αυτή τη χαρακτηριστική, καθαρή λάμψη που κάνει τα Pink Stardust Nails να δείχνουν τόσο σύγχρονα όσο και διαχρονικά.

Διάβασε επίσης: Σύμφωνα με το TikTok το trick για τις τέλειες μπούκλες βρίσκεται στην κουζίνα σου

beauty MAD Christmas νύχια Χριστούγεννα Χριστούγεννα 2025
