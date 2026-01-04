MadWalk 2025 highlights
Netflix – Έρωτας 9 με 5: Όταν η δουλειά και ο έρωτας γίνονται επικίνδυνο combo

Netflix - Έρωτας 9 με 5: Όταν η δουλειά και ο έρωτας γίνονται επικίνδυνο combo
Η νέα μεξικανική σειρά του Netflix που μόλις κυκλοφόρησε και συζητιέται πολύ
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Το «Έρωτας 9 με 5» ήρθε στο Netflix για να αποδείξει ότι όταν ο έρωτας μπλέκεται με τη φιλοδοξία και το γραφείο γίνεται πεδίο μάχης, τίποτα δεν μένει απλό. Η νέα σειρά της Carolina Rivera έκανε πρεμιέρα την 1η Ιανουαρίου 2026 και μοιάζει με το πρώτο επαγγελματικό δίλημμα της χρονιάς: καριέρα ή συναίσθημα;

Power suits, κοφτεροί διάλογοι, εύθραυστα εγώ και εκείνη η μόνιμη αίσθηση αμηχανίας που γεννιέται όταν τα όρια θολώνουν. Ξέρεις από την αρχή ότι κάτι θα πάει στραβά και ακριβώς εκεί βρίσκεται η γοητεία της σειράς. Δεν προσποιείται ότι το δράμα δεν υπάρχει· το αγκαλιάζει μέχρι το τελευταίο email της ημέρας.

Netflix - Έρωτας 9 με 5: Όταν η δουλειά και ο έρωτας γίνονται επικίνδυνο combo

Σε μια μεγάλη εταιρεία εσωρούχων, δύο άνθρωποι βρίσκονται αντιμέτωποι για την ίδια κορυφαία θέση. Από τη μία, μια γυναίκα με εμπειρία, αποδείξεις και χρόνια προσπάθειας. Από την άλλη, ο γιος του CEO – χαρισματικός, ικανός και με ένα προνόμιο που δεν καταγράφεται πουθενά στο βιογραφικό. Ανάμεσά τους γεννιέται ένας ανταγωνισμός που δεν μένει μόνο επαγγελματικός. Βλέμματα που κρατούν λίγο παραπάνω, ένταση που δεν χωρά σε meetings και συναισθήματα που κανείς δεν ξέρει πού να τοποθετήσει. Από εκεί και πέρα, τίποτα δεν είναι εύκολο — και η σειρά δεν προσπαθεί να το ωραιοποιήσει.

Οι χαρακτήρες που σηκώνουν το βάρος του δράματος

Netflix - Έρωτας 9 με 5: Όταν η δουλειά και ο έρωτας γίνονται επικίνδυνο combo

Ana González Bello (Valeria): Ικανή, μεθοδική και πλήρως συνειδητοποιημένη για το σύστημα μέσα στο οποίο κινείται. Ξέρει τι αξίζει και πόσο δύσκολο είναι να το διεκδικήσει.

Diego Klein (Santiago): Δεν είναι απλώς «ο γιος του αφεντικού». Έχει επίγνωση της θέσης του και αυτό κάνει το ηθικό του δίλημμα ακόμα πιο ενδιαφέρον — και πιο άβολο.

Martha Reyes Arias (Isabela): Η γυναίκα που καταλαβαίνει άριστα πώς λειτουργεί η εξουσία. Ξέρει πότε να μιλά, πότε να σωπαίνει και πώς να κινείται μέσα σε ένα corporate περιβάλλον που δεν συγχωρεί λάθη.

Το «Έρωτας 9 με 5» ισορροπεί ανάμεσα στη rom-com και το workplace drama. Σε κάνει να γελάς, να συμπαθείς τους χαρακτήρες και ταυτόχρονα να σκέφτεσαι ότι, τελικά, τα HR guidelines δεν γράφτηκαν τυχαία. Είναι ανάλαφρο, αλλά όχι επιπόλαιο και αυτό το κάνει ιδανικό για binge από τις πρώτες μέρες του 2026.

netflix νέες σειρές
