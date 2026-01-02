MadWalk 2025 highlights
MadWalk 2025 highlights
Streaming News 02.01.2026

Το Netflix «κράσαρε» στο φινάλε του Stranger Things και οι fans τρελάθηκαν

Stranger Things 5
Το Netflix αντιμετώπισε δυσλειτουργίες την παραμονή Πρωτοχρονιάς, καθώς εκατομμύρια χρήστες προσπάθησαν ταυτόχρονα να δουν το τελευταίο επεισόδιο του Stranger Things
Μαρία Χατζηγιάννη

Η αντίστροφη μέτρηση για το φινάλε του Stranger Things εξελίχθηκε σε τεχνικό θρίλερ για το Netflix. Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, την ώρα που εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο ετοιμάζονταν να δουν το τελευταίο κεφάλαιο της σειράς, η πλατφόρμα παρουσίασε δυσλειτουργίες, βάζοντας προσωρινό «φρένο» στο πολυαναμενόμενο τέλος.

Το οριστικό επεισόδιο της πέμπτης σεζόν ανέβηκε κανονικά στο πρόγραμμα της υπηρεσίας, όμως η μαζική είσοδος χρηστών προκάλεσε καθυστερήσεις και μηνύματα σφάλματος κατά την αναπαραγωγή. Για αρκετούς συνδρομητές, το κουμπί του play απλώς δεν ανταποκρινόταν, μετατρέποντας τη βραδιά σε δοκιμασία υπομονής.

Διάβασε επίσης: Stranger Things 5-Volume 2: Το επεισόδιο που κατέγραψε τη χαμηλότερη βαθμολογία στην ιστορία της σειράς

Μέσα σε λίγα λεπτά, τα κοινωνικά δίκτυα πλημμύρισαν από αναρτήσεις. Άλλοι εξέφραζαν την αγανάκτησή τους, άλλοι σχολίαζαν σκωπτικά ότι το Netflix «δεν άντεξε το ίδιο του το hype», ενώ πολλοί μιλούσαν για χαμένη αναμονή, αφού είχαν προγραμματίσει τη βραδιά τους αποκλειστικά για το μεγάλο φινάλε.

Το περιστατικό δεν αιφνιδίασε πλήρως τους πιο υποψιασμένους. Παρόμοια προβλήματα είχαν εμφανιστεί και στην πρώτη κυκλοφορία της τελευταίας σεζόν, όταν το ενδιαφέρον ξεπέρασε τις προβλέψεις της πλατφόρμας. Τότε, η αποκατάσταση είχε γίνει σχετικά γρήγορα, ωστόσο η επανάληψη του φαινομένου προκαλεί προβληματισμό.

Η στρατηγική του Netflix να «σπάσει» την τελευταία σεζόν σε τρία μέρη, με το φινάλε να συμπίπτει με την αλλαγή του χρόνου αύξησε κατακόρυφα την αγωνία, αλλά και την πίεση στο σύστημα. Το αποτέλεσμα ήταν ένα ψηφιακό μπλακ άουτ, έστω και προσωρινό, σε μια από τις πιο κρίσιμες στιγμές της πλατφόρμας.

Stranger Things 5: Οι Duffer Brothers αποκάλυψαν την συγκλονιστική διάρκεια των τελευταίων επεισοδίων

Το ερώτημα που μένει ανοιχτό είναι αν ακόμη και οι τεχνολογικοί κολοσσοί μπορούν να προβλέψουν την απήχηση των μεγαλύτερων επιτυχιών τους ή αν, τελικά, η μαζική αγάπη του κοινού παραμένει ένας αστάθμητος παράγοντας, ακόμη και στην εποχή του streaming.

Διάβασε επίσης: Stranger Things 5: Ξαφνικός θάνατος μετά από ατύχημα σε σετ λίγο πριν την κυκλοφορία των τελευταίων επεισοδίων

Δες κι αυτό…

netflix Stranger Things οριστικό φινάλε σειρές
