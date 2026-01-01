MadWalk 2025 highlights
MadWalk 2025 highlights
Μουσικά Νέα 01.01.2026

Θύελλα στην K pop σκηνή με αγωγή 30 εκατ. στην Danielle Marsh

Η σύγκρουση της Ador με την Danielle Marsh απειλεί τη συνοχή του συγκροτήματος NewJeans ενός από τα πιο επιδραστικά γκρουπ της δεκαετίας
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η κορεατική μουσική βιομηχανία βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο έντονης αντιπαράθεσης, καθώς η δισκογραφική εταιρεία Ador κινήθηκε νομικά εναντίον της Danielle Marsh, μέλους του επιτυχημένου K-pop συγκροτήματος NewJeans, ζητώντας αποζημίωση ύψους 30 εκατομμυρίων δολαρίων. Στρέφεται επίσης κατά μέλους της οικογένειας της Danielle Marsh και της πρώην διευθύνουσας συμβούλου Min Hee jin. Η υπόθεση αποτελεί την πιο πρόσφατη εξέλιξη σε μια μακρά και πικρή διαμάχη που διαρκεί περισσότερο από έναν χρόνο και έχει ήδη κλονίσει σοβαρά τη σταθερότητα των NewJeans. Η κατάσταση περιπλέκεται περαιτέρω από το γεγονός ότι το μέλλον της Minji, ενός ακόμη βασικού μέλους του συγκροτήματος, παραμένει αβέβαιο, με αποτέλεσμα το γκρουπ να εμφανίζεται πλέον με 3 ενεργά μέλη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Τα 20 τραγούδια του 2025 που έκαναν τη διαφορά και πρέπει να ακούσεις

Η εξέλιξη αυτή έρχεται λιγότερο από 2 μήνες μετά από δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι οι NewJeans επρόκειτο να επιστρέψουν ενωμένες στην Ador ως πενταμελές σχήμα, καλλιεργώντας ελπίδες για δυναμικό comeback. Οι ελπίδες αυτές διαψεύστηκαν απότομα, προκαλώντας έντονη αντίδραση των θαυμαστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολλοί υποστηρικτές του συγκροτήματος εξέφρασαν την αγανάκτησή τους, υιοθετώντας το σύνθημα «NewJeans είναι 5 ή τίποτα», ενώ άλλοι διερωτήθηκαν γιατί στοχοποιήθηκε η Danielle Marsh. Σε αναρτήσεις τους χαρακτήρισαν αδιανόητο το ενδεχόμενο ύπαρξης NewJeans χωρίς τη Danielle Marsh, ζητώντας την επιστροφή της και την αποκατάσταση της ενότητας του γκρουπ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οι NewJeans είχαν χαρακτηριστεί από κριτικούς ως καταλύτης αλλαγής στην K-pop σκηνή, χάρη στον συνδυασμό ρυθμών R&B της δεκαετίας του ‘90 με σύγχρονες pop μελωδίες. Έναν μόλις χρόνο μετά το ντεμπούτο τους το 2022, αναδείχθηκαν ως το όγδοο εμπορικά πιο επιτυχημένο μουσικό σχήμα παγκοσμίως. Η κρίση ξέσπασε το 2024, όταν η Ador προχώρησε στην απομάκρυνση της Min Hee jin από τη θέση της διευθύνουσας συμβούλου. Η Min Hee jin θεωρούνταν από τα μέλη των NewJeans καθοδηγητική φιγούρα και μέντορας, γεγονός που οδήγησε σε ανοιχτή ρήξη με τη δισκογραφική. Οι NewJeans κατηγόρησαν την εταιρεία ανακοινώνοντας την πρόθεσή τους να αποχωρήσουν.

Danielle, NewJeans. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Ador αντέδρασε καταθέτοντας αγωγή για να εμποδίσει την αποχώρησή τους και τον Οκτώβριο δικαιώθηκε, με δικαστήριο να αποφασίζει ότι τα μέλη οφείλουν να τηρήσουν το συμβόλαιό τους έως το 2029.

Λίγες εβδομάδες αργότερα, τοπικά μέσα ανέφεραν ότι και τα 5 μέλη θα επέστρεφαν στην εταιρεία. Η ανατροπή ήρθε όταν η Ador ανακοίνωσε ότι τερματίζει τη συνεργασία της με τη Danielle Marsh, υποστηρίζοντας ότι η συνέχιση της σχέσης ήταν αδύνατη. Στην ίδια ανακοίνωση ανέφερε ότι τόσο η Danielle Marsh όσο και η Min Hee jin φέρουν σημαντική ευθύνη για τη ρήξη με το συγκρότημα και ότι τα μέλη είχαν εκτεθεί σε διαστρεβλωμένες και μεροληπτικές πληροφορίες που οδήγησαν σε σοβαρές παρεξηγήσεις.

Minji, NewJeans. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Ador διευκρίνισε ότι η Hanni επέλεξε να παραμείνει στην εταιρεία έπειτα από εκτεταμένες συζητήσεις με τη συμμετοχή της οικογένειάς της, ενώ οι συνομιλίες με τη Minji συνεχίζονται. Η αβεβαιότητα αυτή έχει εντείνει την ανησυχία των θαυμαστών, καθώς στο παρελθόν είχε ανακοινωθεί ότι μόνο οι Hyein και Haerin θα επέστρεφαν αρχικά στην Ador. Πάντως η εξέλιξη αυτή συνιστά πλήγμα όχι μόνο για τους θαυμαστές αλλά και για την ίδια την K-pop σκηνή. Οι NewJeans αποτέλεσαν σημείο αναφοράς για τα γυναικεία συγκροτήματα και η απουσία τους ως πλήρους πενταμελούς σχήματος δεν πρόκειται να ικανοποιήσει κανέναν.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Οι Έλληνες καλλιτέχνες που μάς άφησαν την αίσθηση πως το 2025 ήταν η χρονιά τους

Δες κι αυτό…

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Danielle Marsh K-pop NewJeans αγωγή ΜΗΝΥΣΗ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Mariah Carey επεκτείνει το απόλυτο ρεκόρ της στα charts

Η Mariah Carey επεκτείνει το απόλυτο ρεκόρ της στα charts

01.01.2026

Δες επίσης

Η Mariah Carey επεκτείνει το απόλυτο ρεκόρ της στα charts
Μουσικά Νέα

Η Mariah Carey επεκτείνει το απόλυτο ρεκόρ της στα charts

01.01.2026
2025: Μουσική ανασκόπηση της χρονιάς που έφυγε
Reviews

2025: Μουσική ανασκόπηση της χρονιάς που έφυγε

01.01.2026
Οι 47 μακροβιότερες Νο 1 επιτυχίες στην ιστορία της pop μουσικής
Reviews

Οι 47 μακροβιότερες Νο 1 επιτυχίες στην ιστορία της pop μουσικής

01.01.2026
Άκου το νεο viral τραγούδι των Katseye Internet Girl
Μουσικά Νέα

Άκου το νεο viral τραγούδι των Katseye Internet Girl

31.12.2025
Celine Dion: Στέλνει θερμές ευχές για το 2026 μέσα από ένα συγκινητικό video
Μουσικά Νέα

Celine Dion: Στέλνει θερμές ευχές για το 2026 μέσα από ένα συγκινητικό video

31.12.2025
Where Are You Christmas: Οι The Pretty Reckless τα «σπανέ» και κατακτούν την κορυφή (video)
Μουσικά Νέα

Where Are You Christmas: Οι The Pretty Reckless τα «σπανέ» και κατακτούν την κορυφή (video)

31.12.2025
Η Miley Cyrus αποκαλύπτει πώς έγινε μέλος του Avatar
Μουσικά Νέα

Η Miley Cyrus αποκαλύπτει πώς έγινε μέλος του Avatar

31.12.2025
Eurovision 2026: Πότε θα ακούσουμε ολόκληρα τα 28 τραγούδια του εθνικού τελικού
TV

Eurovision 2026: Πότε θα ακούσουμε ολόκληρα τα 28 τραγούδια του εθνικού τελικού

31.12.2025
Το Baby Shark συναντά την Πέππα το γουρουνάκι σε νέο χορευτικό remix
Μουσικά Νέα

Το Baby Shark συναντά την Πέππα το γουρουνάκι σε νέο χορευτικό remix

31.12.2025
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

«Top 10» τηλεθέασης: Πρώτο το «Το Σόι σου» την εβδομάδα 15 – 21 Δεκεμβρίου 2025

«Top 10» τηλεθέασης: Πρώτο το «Το Σόι σου» την εβδομάδα 15 – 21 Δεκεμβρίου 2025

Πιο κοντά στην απόκτηση του ομίλου Gedi στην Ιταλία ο Θ. Κυριακού

Πιο κοντά στην απόκτηση του ομίλου Gedi στην Ιταλία ο Θ. Κυριακού