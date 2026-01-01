Θύελλα στην K pop σκηνή με αγωγή 30 εκατ. στην Danielle Marsh

Η κορεατική μουσική βιομηχανία βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο έντονης αντιπαράθεσης, καθώς η δισκογραφική εταιρεία Ador κινήθηκε νομικά εναντίον της Danielle Marsh, μέλους του επιτυχημένου K-pop συγκροτήματος NewJeans, ζητώντας αποζημίωση ύψους 30 εκατομμυρίων δολαρίων. Στρέφεται επίσης κατά μέλους της οικογένειας της Danielle Marsh και της πρώην διευθύνουσας συμβούλου Min Hee jin. Η υπόθεση αποτελεί την πιο πρόσφατη εξέλιξη σε μια μακρά και πικρή διαμάχη που διαρκεί περισσότερο από έναν χρόνο και έχει ήδη κλονίσει σοβαρά τη σταθερότητα των NewJeans. Η κατάσταση περιπλέκεται περαιτέρω από το γεγονός ότι το μέλλον της Minji, ενός ακόμη βασικού μέλους του συγκροτήματος, παραμένει αβέβαιο, με αποτέλεσμα το γκρουπ να εμφανίζεται πλέον με 3 ενεργά μέλη.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται λιγότερο από 2 μήνες μετά από δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι οι NewJeans επρόκειτο να επιστρέψουν ενωμένες στην Ador ως πενταμελές σχήμα, καλλιεργώντας ελπίδες για δυναμικό comeback. Οι ελπίδες αυτές διαψεύστηκαν απότομα, προκαλώντας έντονη αντίδραση των θαυμαστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολλοί υποστηρικτές του συγκροτήματος εξέφρασαν την αγανάκτησή τους, υιοθετώντας το σύνθημα «NewJeans είναι 5 ή τίποτα», ενώ άλλοι διερωτήθηκαν γιατί στοχοποιήθηκε η Danielle Marsh. Σε αναρτήσεις τους χαρακτήρισαν αδιανόητο το ενδεχόμενο ύπαρξης NewJeans χωρίς τη Danielle Marsh, ζητώντας την επιστροφή της και την αποκατάσταση της ενότητας του γκρουπ.

Οι NewJeans είχαν χαρακτηριστεί από κριτικούς ως καταλύτης αλλαγής στην K-pop σκηνή, χάρη στον συνδυασμό ρυθμών R&B της δεκαετίας του ‘90 με σύγχρονες pop μελωδίες. Έναν μόλις χρόνο μετά το ντεμπούτο τους το 2022, αναδείχθηκαν ως το όγδοο εμπορικά πιο επιτυχημένο μουσικό σχήμα παγκοσμίως. Η κρίση ξέσπασε το 2024, όταν η Ador προχώρησε στην απομάκρυνση της Min Hee jin από τη θέση της διευθύνουσας συμβούλου. Η Min Hee jin θεωρούνταν από τα μέλη των NewJeans καθοδηγητική φιγούρα και μέντορας, γεγονός που οδήγησε σε ανοιχτή ρήξη με τη δισκογραφική. Οι NewJeans κατηγόρησαν την εταιρεία ανακοινώνοντας την πρόθεσή τους να αποχωρήσουν.

Η Ador αντέδρασε καταθέτοντας αγωγή για να εμποδίσει την αποχώρησή τους και τον Οκτώβριο δικαιώθηκε, με δικαστήριο να αποφασίζει ότι τα μέλη οφείλουν να τηρήσουν το συμβόλαιό τους έως το 2029.

Λίγες εβδομάδες αργότερα, τοπικά μέσα ανέφεραν ότι και τα 5 μέλη θα επέστρεφαν στην εταιρεία. Η ανατροπή ήρθε όταν η Ador ανακοίνωσε ότι τερματίζει τη συνεργασία της με τη Danielle Marsh, υποστηρίζοντας ότι η συνέχιση της σχέσης ήταν αδύνατη. Στην ίδια ανακοίνωση ανέφερε ότι τόσο η Danielle Marsh όσο και η Min Hee jin φέρουν σημαντική ευθύνη για τη ρήξη με το συγκρότημα και ότι τα μέλη είχαν εκτεθεί σε διαστρεβλωμένες και μεροληπτικές πληροφορίες που οδήγησαν σε σοβαρές παρεξηγήσεις.

Η Ador διευκρίνισε ότι η Hanni επέλεξε να παραμείνει στην εταιρεία έπειτα από εκτεταμένες συζητήσεις με τη συμμετοχή της οικογένειάς της, ενώ οι συνομιλίες με τη Minji συνεχίζονται. Η αβεβαιότητα αυτή έχει εντείνει την ανησυχία των θαυμαστών, καθώς στο παρελθόν είχε ανακοινωθεί ότι μόνο οι Hyein και Haerin θα επέστρεφαν αρχικά στην Ador. Πάντως η εξέλιξη αυτή συνιστά πλήγμα όχι μόνο για τους θαυμαστές αλλά και για την ίδια την K-pop σκηνή. Οι NewJeans αποτέλεσαν σημείο αναφοράς για τα γυναικεία συγκροτήματα και η απουσία τους ως πλήρους πενταμελούς σχήματος δεν πρόκειται να ικανοποιήσει κανέναν.

