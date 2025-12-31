Αποκαλύφθηκε το ετήσιο εισόδημα του πρίγκιπα William για το 2025

MadWalk 2025 highlights
Celeb News 31.12.2025

Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο πρίγκιπας William, πρίγκιπας της Ουαλίας και διάδοχος του βρετανικού θρόνου, διαθέτει σημαντικούς οικονομικούς πόρους χάρη στον ρόλο του ως επικεφαλής του Duchy of Cornwall. Σύμφωνα με επίσημη έκθεση που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο του 2025, το εισόδημα του πρίγκιπα William για τη δεύτερη χρονιά της θητείας του ανήλθε στα 30 εκατομμύρια δολάρια. Ο πρίγκιπας William ανέλαβε τον τίτλο του δούκα της Κορνουάλης το 2022, όταν ο βασιλιάς Κάρολος ανήλθε στον θρόνο μετά τον θάνατο της βασίλισσας Elizabeth. Το Duchy of Cornwall αποτελεί έναν ιστορικό θεσμό που δημιουργήθηκε το 1337 από τον βασιλιά Εδουάρδο III με σκοπό τη χρηματοδότηση του εκάστοτε διαδόχου του θρόνου. Σύμφωνα με το Integrated Annual Report του Duchy of Cornwall για το 2025, το οποίο αφορά το οικονομικό έτος 2024 έως 2025, το διανεμητέο πλεόνασμα ανήλθε σε 22,9 εκατομμύρια λίρες, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 30,9 εκατομμύρια δολάρια. Το ποσό αυτό καλύπτει τις επίσημες, φιλανθρωπικές και ιδιωτικές δαπάνες του πρίγκιπα William, της πριγκίπισσας Kate Middleton και των τριών παιδιών τους.

Kate Middleton πρίγκιπας William
https://www.instagram.com/princeandprincessofwales/

Ως ενεργό μέλος της βασιλικής οικογένειας, ο πρίγκιπας William δεν λαμβάνει παραδοσιακό μισθό. Οι ετήσιες οικονομικές του ανάγκες καλύπτονται κυρίως από το Duchy of Cornwall, το οποίο περιλαμβάνει μια εκτεταμένη περιουσία αξίας άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων. Το κτήμα εκτείνεται σε 130000 στρέμματα σε 23 κομητείες της Αγγλίας και της Ουαλίας και περιλαμβάνει γη, αγροκτήματα, κατοικίες και άλλα περιουσιακά στοιχεία που στηρίζουν τον διάδοχο και την οικογένειά του.

Μετά τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ, βασιλική πηγή ανέφερε ότι ο πρίγκιπας William «έχει αφοσιωθεί πλήρως» στον ρόλο του ως επικεφαλής του Duchy of Cornwall. Από τότε έχει πραγματοποιήσει αρκετές επισκέψεις στις εκτάσεις του κτήματος, μεταξύ των οποίων και διανυκτέρευση τον Μάιο του 2024, όταν επισκέφθηκε τοποθεσία καινοτόμου στεγαστικού προγράμματος στο Newquay, το οποίο στοχεύει στην αντιμετώπιση της έλλειψης στέγης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η έκθεση που αφορούσε το πρώτο πλήρες έτος της θητείας του πρίγκιπα William ανέδειξε επίσης αλλαγές στα βασιλικά του καθήκοντα. Ο πρίγκιπας William ανέλαβε τον ρόλο του προστάτη της Αγγλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, θέση που κατείχε στο παρελθόν η βασίλισσα Ελισάβετ, ενώ έως το 2006 είχε τον τίτλο του προέδρου. Η αλλαγή αυτή αντικατοπτρίζει τον αναβαθμισμένο θεσμικό του ρόλο ως πρίγκιπα της Ουαλίας.

Παράλληλα, ο πρίγκιπας William ανέλαβε νέα καθήκοντα με το Welsh Guards Charity και το Royal Cornwall Agricultural Association, ενώ έγινε πρόεδρος του Victoria Cross and George Cross Association και μετακινήθηκε από τη θέση του προέδρου στη θέση του προστάτη του οργανισμού Fields in Trust. Σύμφωνα με το Integrated Impact Report του 2025, το Duchy of Cornwall συνεχίζει να θέτει ως βασικό στόχο τη μετατροπή του σε κτήμα μηδενικών εκπομπών έως το τέλος του 2032, σηματοδοτώντας μια στρατηγική που συνδέει τη βασιλική παράδοση με τη σύγχρονη περιβαλλοντική ευθύνη.

