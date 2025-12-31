Το 2026 χάνουμε δύο αργίες που πέφτουν Σάββατο, αλλά υπάρχουν αρκετές ευκαιρίες για τριήμερα

Το 2026 απέχει μόλις μια ημέρα και ήδη πολλοί ενδιαφέρονται να δουν ποιες αργίες και τριήμερα θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν. Το νέο έτος φέρνει έναν συνδυασμό σταθερών αργιών και ευκαιριών για τριήμερα, ιδανικά για μικρές αποδράσεις και ξεκούραση.

Αλλαγές σε σχέση με το 2025

Σε σύγκριση με τη χρονιά που φεύγει, το 2026 «χάνουμε» δύο αργίες που πέφτουν Σάββατο: η Κοίμηση της Θεοτόκου (Δεκαπενταύγουστος) και η δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων (26 Δεκεμβρίου). Παράλληλα, όμως, υπάρχουν αρκετές ευκαιρίες για τριήμερα και μικρές ανάσες μέσα στη χρονιά.

Οι αργίες και τα τριήμερα του 2026

Πρωτοχρονιά : Τετάρτη, 1 Ιανουαρίου 2026

: Τετάρτη, 1 Ιανουαρίου 2026 Θεοφάνια : Τρίτη, 6 Ιανουαρίου 2026

: Τρίτη, 6 Ιανουαρίου 2026 Καθαρά Δευτέρα: Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2026 (τριήμερο)

Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2026 (τριήμερο) Εθνική Επέτειος: Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2026

Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2026 Πάσχα : Κυριακή, 12 Απριλίου 2026

: Κυριακή, 12 Απριλίου 2026 Δευτέρα του Πάσχα: Δευτέρα, 13 Απριλίου 2026

Δευτέρα, 13 Απριλίου 2026 Πρωτομαγιά : Παρασκευή, 1 Μαΐου 2026 (τριήμερο)

: Παρασκευή, 1 Μαΐου 2026 (τριήμερο) Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2026 (τριήμερο)

Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2026 (τριήμερο) Κοίμηση της Θεοτόκου : Σάββατο, 15 Αυγούστου 2026

: Σάββατο, 15 Αυγούστου 2026 28η Οκτωβρίου : Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2026

: Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2026 Χριστούγεννα: Παρασκευή, 25 Δεκεμβρίου 2026

Ευκαιρίες για ξεκούραση και μικρές αποδράσεις

Το 2026 προσφέρει αρκετά τριήμερα, όπως Καθαρά Δευτέρα, Πρωτομαγιά και Άγιο Πνεύμα, ιδανικά για ταξίδια ή χαλάρωση κοντά στη φύση. Παρά τις αργίες που πέφτουν Σάββατο, η νέα χρονιά συνδυάζει σταθερές αργίες και ευκαιρίες για σύντομες αποδράσεις, δίνοντας στους εργαζόμενους τη δυνατότητα να οργανώσουν καλύτερα τον χρόνο τους και να απολαύσουν στιγμές ξεκούρασης με φίλους και οικογένεια.

