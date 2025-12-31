Οι αργίες και τα τριήμερα του 2026

MadWalk 2025 highlights
Living 31.12.2025

Το 2026 χάνουμε δύο αργίες που πέφτουν Σάββατο, αλλά υπάρχουν αρκετές ευκαιρίες για τριήμερα
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Το 2026 απέχει μόλις μια ημέρα και ήδη πολλοί ενδιαφέρονται να δουν ποιες αργίες και τριήμερα θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν. Το νέο έτος φέρνει έναν συνδυασμό σταθερών αργιών και ευκαιριών για τριήμερα, ιδανικά για μικρές αποδράσεις και ξεκούραση.

Αλλαγές σε σχέση με το 2025

Σε σύγκριση με τη χρονιά που φεύγει, το 2026 «χάνουμε» δύο αργίες που πέφτουν Σάββατο: η Κοίμηση της Θεοτόκου (Δεκαπενταύγουστος) και η δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων (26 Δεκεμβρίου). Παράλληλα, όμως, υπάρχουν αρκετές ευκαιρίες για τριήμερα και μικρές ανάσες μέσα στη χρονιά.

Pinterest.com

  • Πρωτοχρονιά: Τετάρτη, 1 Ιανουαρίου 2026
  • Θεοφάνια: Τρίτη, 6 Ιανουαρίου 2026
  • Καθαρά Δευτέρα: Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2026 (τριήμερο)
  • Εθνική Επέτειος: Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2026
  • Πάσχα: Κυριακή, 12 Απριλίου 2026
  • Δευτέρα του Πάσχα: Δευτέρα, 13 Απριλίου 2026
  • Πρωτομαγιά: Παρασκευή, 1 Μαΐου 2026 (τριήμερο)
  • Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2026 (τριήμερο)
  • Κοίμηση της Θεοτόκου: Σάββατο, 15 Αυγούστου 2026
  • 28η Οκτωβρίου: Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2026
  • Χριστούγεννα: Παρασκευή, 25 Δεκεμβρίου 2026
Pinterest.com

Ευκαιρίες για ξεκούραση και μικρές αποδράσεις

Το 2026 προσφέρει αρκετά τριήμερα, όπως Καθαρά Δευτέρα, Πρωτομαγιά και Άγιο Πνεύμα, ιδανικά για ταξίδια ή χαλάρωση κοντά στη φύση. Παρά τις αργίες που πέφτουν Σάββατο, η νέα χρονιά συνδυάζει σταθερές αργίες και ευκαιρίες για σύντομες αποδράσεις, δίνοντας στους εργαζόμενους τη δυνατότητα να οργανώσουν καλύτερα τον χρόνο τους και να απολαύσουν στιγμές ξεκούρασης με φίλους και οικογένεια.

Pinterest.com

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

