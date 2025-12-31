Το 2026 απέχει μόλις μια ημέρα και ήδη πολλοί ενδιαφέρονται να δουν ποιες αργίες και τριήμερα θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν. Το νέο έτος φέρνει έναν συνδυασμό σταθερών αργιών και ευκαιριών για τριήμερα, ιδανικά για μικρές αποδράσεις και ξεκούραση.
Αλλαγές σε σχέση με το 2025
Σε σύγκριση με τη χρονιά που φεύγει, το 2026 «χάνουμε» δύο αργίες που πέφτουν Σάββατο: η Κοίμηση της Θεοτόκου (Δεκαπενταύγουστος) και η δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων (26 Δεκεμβρίου). Παράλληλα, όμως, υπάρχουν αρκετές ευκαιρίες για τριήμερα και μικρές ανάσες μέσα στη χρονιά.
Οι αργίες και τα τριήμερα του 2026
- Πρωτοχρονιά: Τετάρτη, 1 Ιανουαρίου 2026
- Θεοφάνια: Τρίτη, 6 Ιανουαρίου 2026
- Καθαρά Δευτέρα: Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2026 (τριήμερο)
- Εθνική Επέτειος: Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2026
- Πάσχα: Κυριακή, 12 Απριλίου 2026
- Δευτέρα του Πάσχα: Δευτέρα, 13 Απριλίου 2026
- Πρωτομαγιά: Παρασκευή, 1 Μαΐου 2026 (τριήμερο)
- Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2026 (τριήμερο)
- Κοίμηση της Θεοτόκου: Σάββατο, 15 Αυγούστου 2026
- 28η Οκτωβρίου: Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2026
- Χριστούγεννα: Παρασκευή, 25 Δεκεμβρίου 2026
Ευκαιρίες για ξεκούραση και μικρές αποδράσεις
Το 2026 προσφέρει αρκετά τριήμερα, όπως Καθαρά Δευτέρα, Πρωτομαγιά και Άγιο Πνεύμα, ιδανικά για ταξίδια ή χαλάρωση κοντά στη φύση. Παρά τις αργίες που πέφτουν Σάββατο, η νέα χρονιά συνδυάζει σταθερές αργίες και ευκαιρίες για σύντομες αποδράσεις, δίνοντας στους εργαζόμενους τη δυνατότητα να οργανώσουν καλύτερα τον χρόνο τους και να απολαύσουν στιγμές ξεκούρασης με φίλους και οικογένεια.
