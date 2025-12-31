Παραμονή Πρωτοχρονιάς: Πώς θα κινηθούν Μετρό, Τραμ και λεωφορεία στην Αθήνα – Τα τελευταία δρομολόγια

Όσα πρέπει να γνωρίζουν όσοι κινηθούν στην πόλη το βράδυ της Πρωτοχρονιάς

Τροποποιήσεις στα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς θα τεθούν σε ισχύ και φέτος την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στην Αθήνα, όπως ανακοίνωσε ο ΟΑΣΑ. Οι αλλαγές αφορούν το Μετρό, το Τραμ, καθώς και τα λεωφορεία και τρόλεϊ, τα οποία θα ολοκληρώσουν τη λειτουργία τους νωρίτερα από το συνηθισμένο.

Συγκεκριμένα, σήμερα Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025, οι τελευταίοι συρμοί σε Μετρό και Τραμ θα αναχωρήσουν σε προκαθορισμένες ώρες, προκειμένου να ολοκληρωθεί έγκαιρα η κυκλοφορία τους.

Διάβασε επίσης: Έτσι θα βάλεις το σπίτι σου σε party mood για την Πρωτοχρονιά

Μετρό

Γραμμή 1 (Πειραιάς – Κηφισιά)

Οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

Από Κηφισιά και Πειραιά στις 22:20

Από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 22:36 και προς Πειραιά στις 22:54

Από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 22:39 και προς Πειραιά στις 22:52

Από Αττική προς Κηφισιά στις 22:44 και προς Πειραιά στις 22:47

Γραμμές 2 & 3

Από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 23:03

Από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 22:45 και από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 22:42

Από Δημοτικό Θέατρο προς Δουκίσσης Πλακεντίας στις 22:37 και αντίστροφα στις 22:42

Από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 22:22, ενώ από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 21:42

Τραμ

Γραμμή 7

Από Ασκληπιείο Βούλας στις 21:44

Από Αγία Τριάδα στις 21:58

Γραμμή 6

Από Πικροδάφνη στις 22:00

Από Σύνταγμα στις 22:45

Γραμμές 6 & 7 (μετεπιβίβαση στην Πικροδάφνη)

Από Σύνταγμα προς Ασκληπιείο Βούλας στις 21:45

Από Ασκληπιείο Βούλας προς Σύνταγμα στις 21:29

Από Αγία Τριάδα προς Σύνταγμα στις 21:28

Από Σύνταγμα προς Αγία Τριάδα στις 21:30

Λεωφορεία και τρόλεϊ

Όσον αφορά τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ, η απόσυρσή τους θα ξεκινήσει σταδιακά από τις 22:00, με στόχο έως τις 23:00 όλα τα οχήματα να έχουν επιστρέψει στα αμαξοστάσια. Οι επιβάτες καλούνται να προγραμματίσουν εγκαίρως τις μετακινήσεις τους, λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω αλλαγές, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε ταλαιπωρία το βράδυ της αλλαγής του χρόνου.

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Αυτή η χώρα ήταν ο κορυφαίος τουριστικός προορισμός το 2025

Δες κι αυτό…