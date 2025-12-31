Τα 4 cocktails που θα ανεβάσουν τη διάθεση του πρωτοχρονιάτικου ρεβεγιόν στα ύψη

Το ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς πλησιάζει και η ατμόσφαιρα ζητάει λάμψη, γιορτινή διάθεση και, φυσικά, απολαυστικά cocktails που θα κάνουν τη βραδιά ξεχωριστή. Είτε οργανώνεις πάρτι στο σπίτι, είτε συμμετέχεις σε μια glam έξοδο με φίλους, τα σωστά ποτά μπορούν να προσθέσουν τη δική τους πινελιά στο mood της βραδιάς.
Από κλασικά κοκτέιλ με μια γιορτινή ανατροπή μέχρι δροσερές και πρωτότυπες συνταγές που θα εντυπωσιάσουν τους καλεσμένους σου, οι επιλογές είναι αμέτρητες. Σε αυτό το άρθρο, συγκεντρώσαμε μερικές ιδέες για να ανανεώσεις το bar menu σου και να υποδεχθείς τη νέα χρονιά με στυλ και γεύση.
Sparkling Berry Delight
Υλικά:
- 50 ml βότκα
- 20 ml σιρόπι ζάχαρης
- 50 ml prosecco
- Λίγα φρέσκα βατόμουρα
- Φύλλα δυόσμου για διακόσμηση
Εκτέλεση:
- Πρόσθεσε τα βατόμουρα σε ένα ποτήρι flute.
- Ρίξε τη βότκα και το σιρόπι ζάχαρης.
- Γέμισε με prosecco και ανακάτεψε απαλά.
- Στόλισε με ένα φύλλο δυόσμου πριν σερβίρεις.
Golden Gin Fizz
Υλικά:
- 50 ml gin
- 20 ml χυμό λεμονιού
- 15 ml σιρόπι απλού ζαχαροπλαστικής
- Tonic water για γέμισμα
- Φλούδα λεμονιού ή χρυσή ζάχαρη για διακόσμηση
- Πάγος
Εκτέλεση:
- Σε ένα shaker, πρόσθεσε gin, χυμό λεμονιού, σιρόπι και πάγο.
- Ανακάτεψε καλά και σούρωσε σε ποτήρι highball με πάγο.
- Πρόσθεσε tonic water για γέμισμα.
- Διακόσμησε με μια φλούδα λεμονιού.
Cranberry Champagne Cocktail
Υλικά:
- 10 ml λικέρ πορτοκαλιού
- Σαμπάνια για γέμισμα
- Λίγα cranberries
- Φέτα πορτοκαλιού ή δεντρολίβανο για διακόσμηση
Εκτέλεση:
- Πρόσθεσε τα cranberries και το λικέρ πορτοκαλιού σε ένα ποτήρι flute.
- Γέμισε με σαμπάνια.
- Στολίσε με φέτα πορτοκαλιού ή ένα μικρό κλαράκι δεντρολίβανου.
Spiced Winter Mule
Υλικά:
- 50 ml ουίσκι
- 15 ml χυμό lime
- 10 ml σιρόπι κανέλας
- Ginger beer για γέμισμα
- Φέτα lime και ξυλάκι κανέλας για διακόσμηση
- Πάγος
Εκτέλεση:
- Σε ένα ποτήρι τύπου copper mule, βάλε ουίσκι, χυμό lime και σιρόπι κανέλας με πάγο.
- Γέμισε με ginger beer.
- Διακόσμησε με φέτα lime και ένα ξυλάκι κανέλας.
