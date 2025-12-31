Τα 4 cocktails που θα ανεβάσουν τη διάθεση του πρωτοχρονιάτικου ρεβεγιόν στα ύψη

Το ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς πλησιάζει και η ατμόσφαιρα ζητάει λάμψη, γιορτινή διάθεση και, φυσικά, απολαυστικά cocktails που θα κάνουν τη βραδιά ξεχωριστή. Είτε οργανώνεις πάρτι στο σπίτι, είτε συμμετέχεις σε μια glam έξοδο με φίλους, τα σωστά ποτά μπορούν να προσθέσουν τη δική τους πινελιά στο mood της βραδιάς.

Από κλασικά κοκτέιλ με μια γιορτινή ανατροπή μέχρι δροσερές και πρωτότυπες συνταγές που θα εντυπωσιάσουν τους καλεσμένους σου, οι επιλογές είναι αμέτρητες. Σε αυτό το άρθρο, συγκεντρώσαμε μερικές ιδέες για να ανανεώσεις το bar menu σου και να υποδεχθείς τη νέα χρονιά με στυλ και γεύση.

Διάβασε επίσης: Καμαμπέρ ψητό μέσα σε ψωμί για το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι

Sparkling Berry Delight

Υλικά:

50 ml βότκα

20 ml σιρόπι ζάχαρης

50 ml prosecco

Λίγα φρέσκα βατόμουρα

Φύλλα δυόσμου για διακόσμηση

Εκτέλεση:

Πρόσθεσε τα βατόμουρα σε ένα ποτήρι flute.

Ρίξε τη βότκα και το σιρόπι ζάχαρης.

Γέμισε με prosecco και ανακάτεψε απαλά.

Στόλισε με ένα φύλλο δυόσμου πριν σερβίρεις.

Golden Gin Fizz

Υλικά:

50 ml gin

20 ml χυμό λεμονιού

15 ml σιρόπι απλού ζαχαροπλαστικής

Tonic water για γέμισμα

Φλούδα λεμονιού ή χρυσή ζάχαρη για διακόσμηση

Πάγος

Εκτέλεση:

Σε ένα shaker, πρόσθεσε gin, χυμό λεμονιού, σιρόπι και πάγο.

Ανακάτεψε καλά και σούρωσε σε ποτήρι highball με πάγο.

Πρόσθεσε tonic water για γέμισμα.

Διακόσμησε με μια φλούδα λεμονιού.

Cranberry Champagne Cocktail

Υλικά:

10 ml λικέρ πορτοκαλιού

Σαμπάνια για γέμισμα

Λίγα cranberries

Φέτα πορτοκαλιού ή δεντρολίβανο για διακόσμηση

Εκτέλεση:

Πρόσθεσε τα cranberries και το λικέρ πορτοκαλιού σε ένα ποτήρι flute.

Γέμισε με σαμπάνια.

Στολίσε με φέτα πορτοκαλιού ή ένα μικρό κλαράκι δεντρολίβανου.

Spiced Winter Mule

Υλικά:

50 ml ουίσκι

15 ml χυμό lime

10 ml σιρόπι κανέλας

Ginger beer για γέμισμα

Φέτα lime και ξυλάκι κανέλας για διακόσμηση

Πάγος

Εκτέλεση:

Σε ένα ποτήρι τύπου copper mule, βάλε ουίσκι, χυμό lime και σιρόπι κανέλας με πάγο.

Γέμισε με ginger beer.

Διακόσμησε με φέτα lime και ένα ξυλάκι κανέλας.

Διάβασε επίσης: Φτιάξε την πιο νόστιμη βασιλόπιτα ακολουθώντας 5 απλά βήματα – Το μυστικό για να βγει αφράτη και ζουμερή

Δες κι αυτό…