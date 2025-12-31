MadWalk 2025 highlights
MadWalk 2025 highlights
Beauty 31.12.2025

Λάμψε στο ρεβεγιόν: Τα χτενίσματα που θα απογειώσουν το look σου

Από κοτσίδες και πλεξίδες μέχρι half-up styles, αυτά είναι τα χτενίσματα που θα κάνουν το ρεβεγιόν σου αξέχαστο
Μαρία Χατζηγιάννη

Με την εορταστική ατμόσφαιρα να έχει ήδη ξεκινήσει και τα δώρα για τα αγαπημένα σου πρόσωπα να έχουν ήδη κλείσει, ήρθε η στιγμή να σκεφτείς το outfit και το beauty look που θα ολοκληρώσει την εμφάνισή σου την Παραμονή Πρωτοχρονιάς. Είναι η τέλεια ευκαιρία να πειραματιστείς με νέα χρώματα, υφές και στιλ που δεν θα επέλεγες καθημερινά.

Το ρεβεγιόν και τα πάρτι είναι η στιγμή να αφήσεις πίσω το απλό ίσιωμα ή την κλασική κοτσίδα. Ένα εντυπωσιακό μακιγιάζ, έντονα χείλη ή λαμπερά μάτια μπορούν να δώσουν αμέσως glam διάσταση στην εμφάνισή σου. Τώρα είναι η στιγμή να τολμήσεις και να ξεχωρίσεις.

Διάβασε επίσης: Τα top beauty looks για να εντυπωσιάσεις στο πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν

Όσο για τα μαλλιά, υπάρχουν άπειρες επιλογές που μπορούν να αναδείξουν το look σου. Από κοτσίδες και πλεξίδες μέχρι half-up styles ή χαλαρά waves, κάθε χτένισμα μπορεί να προσθέσει προσωπικότητα και στιλ στην εορταστική σου εμφάνιση. Το μόνο που χρειάζεται είναι να βρεις εκείνο που ταιριάζει καλύτερα με το outfit και τη διάθεση της βραδιάς.

Για να σε διευκολύνουμε, συγκεντρώσαμε μερικές από τις πιο κομψές και εντυπωσιακές προτάσεις για χτενίσματα που θα κάνουν τη διαφορά στο look σου. Με λίγη φαντασία και τα κατάλληλα αξεσουάρ, μπορείς να μεταμορφώσεις το απλό σε εντυπωσιακό και να υποδεχθείς τη νέα χρονιά με στιλ και αυτοπεποίθηση.

frantza_madwalk_2025
Photo: Χριστόφορος Θεοχαράκης
celia_kritharioti_backstage_madwalk_2025
Photo: Μελπομένη Τσιλιάκη
adidas_backstage_madwalk_2025
Μελπομένη Τσιλιάκη

hairstyle_madwalk_2025
Photo: Μαρία Δαρλαμήτσου

vrettos_vrettakos_madwalk

madwalk_about_you madwalk_2025_19

madwalk_about_you

madwalk_2025_10

madwalk_about_you

Διάβασε επίσης: Το trick που κάνουν όλες οι influencers για εντυπωσιακά eye looks

MAD Christmas Πρωτοχρονιά Χριστούγεννα Χριστούγεννα 2025
