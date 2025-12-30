MadWalk 2025 highlights
Beauty 30.12.2025

Τα top beauty looks για να εντυπωσιάσεις στο πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν

celia_kritharioti_backstage_madwalk_2025
Ιδέες και έμπνευση για το μακιγιάζ της μεγαλύτερης νύχτας του χρόνου, που συνδυάζει λάμψη, κομψότητα και προσωπικότητα
Μαρία Χατζηγιάννη

Υπάρχουν εκείνοι που περιμένουν όλο τον χρόνο για αυτή τη στιγμή, γιατί είναι η τέλεια αφορμή να πειραματιστούν με glitter, έντονα χείλη ή λαμπερές λεπτομέρειες, και υπάρχουν εκείνοι που προτιμούν να περάσουν τη μεγαλύτερη νύχτα του χρόνου με ένα διακριτικό, φωτεινό μακιγιάζ, σχεδόν καθημερινό, αλλά με μια μικρή, έξτρα πινελιά. Όποιο κι αν είναι το στιλ σου, το μακιγιάζ της Πρωτοχρονιάς αποτελεί μια ευκαιρία να γιορτάσεις το τέλος του χρόνου και να υποδεχθείς το νέο με λάμψη και θετική διάθεση.

Η προετοιμασία για το look της βραδιάς χρειάζεται προσοχή και λίγη οργάνωση, ώστε να έχεις όλα όσα χρειάζεσαι. Τάσεις, προσωπικότητα και διάθεση παίζουν σημαντικό ρόλο στην επιλογή, ενώ μικρές λεπτομέρειες, όπως shimmering σκιές, χρωματιστά eyeliner ή λάμψεις με glitter και strass, μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Το πιο σημαντικό είναι να επιλέξεις ένα μακιγιάζ που σε εκφράζει, ακόμη κι αν για μια νύχτα αποφασίσεις να βγεις λίγο έξω από τη ζώνη άνεσής σου.

pink_woman_backstage_madwalk
Μελπομένη Τσιλιάκη

Διάβασε επίσης: Το trick που κάνουν όλες οι influencers για εντυπωσιακά eye looks

Μεταλλικές λεπτομέρειες

Ένα από τα πιο δημοφιλή μεταλλικά χρώματα για το μακιγιάζ της Πρωτοχρονιάς είναι το ασημί, που προσφέρει την τέλεια ευκαιρία να ντύσεις τα βλέφαρα με μια πολύτιμη, λαμπερή απόχρωση. Ιδανική επιλογή για τη μεγαλύτερη νύχτα του χρόνου είναι να το εφαρμόσεις σε ολόκληρο το κινητό βλέφαρο, φροντίζοντας όμως να το συνδυάσεις με μαύρο: έτσι, το αποτέλεσμα θα είναι ταυτόχρονα λαμπερό και δραματικά έντονο.

hairlook_madwalk_2025
Photo: Ιουλία Γαλατσιάτου

Κόκκινο κραγιόν

Λένε πως «όποιος φιλιέται την Πρωτοχρονιά, φιλιέται όλο τον χρόνο». Γι’ αυτό, το ιδανικό μακιγιάζ για το ρεβεγιόν δεν μπορεί να παραλείπει ένα έντονο κόκκινο κραγιόν. Μια πινελιά χρώματος που όχι μόνο ολοκληρώνει το look, αλλά μπορεί να λειτουργήσει και ως… καλός οιωνός για τη νέα χρονιά.

kokkina_xili_madwalk
Photo: Χρυσούλα Καλογιάννη

Έντονο μαύρο eyeliner

Αν έχεις μια μυστηριώδη και σκούρα πλευρά, για το ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς το μόνο που χρειάζεσαι είναι ένα μαύρο eyeliner. Συνδύασέ το με μια διακριτική, λαμπερή σκιά και ένα απαλό μολύβι, ώστε να τονίσεις τη σιλουέτα του ματιού με την πιο σκούρα απόχρωση, αφήνοντας τη shimmering σκιά να φωτίσει και να ανοίξει το βλέμμα.

smokey_eye_madwalk_2025
Photo: Νίκος Γεωργακόπουλος

Nude χείλη με μεταλλικό φινίρισμα

Ο πιο διασκεδαστικός συνδυασμός για το μακιγιάζ χειλιών της Πρωτοχρονιάς είναι αυτός που συνδυάζει απαλές, σχεδόν nude αποχρώσεις με μεταλλικές υφές. Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα πρόταση για τα χείλη, που μπορούν να ντυθούν με χρωματικές αντανακλάσεις σαν χρώμιο, παραμένοντας ταυτόχρονα κομψά χάρη στην επιλογή των απαλών τόνων.

hairstyle_madwalk_2025
Photo: Μαρία Δαρλαμήτσου

Φυσικό και λαμπερό

Αν το μότο του μακιγιάζ σου για την Πρωτοχρονιά είναι «less is more», η ιδανική επιλογή είναι να παίξεις με highlighter. Το σημαντικό είναι να διαλέξεις μια λαμπερή απόχρωση με περλέ αντανακλάσεις, που μπορεί να εφαρμοστεί εύκολα στα βλέφαρα αλλά και να χρησιμοποιηθεί για να τονίσει και να σμιλέψει το σώμα. Προτίμησε powder υφές που απλώνονται με πινέλο, για να αναδείξεις όψη, αλλά και ντεκολτέ με φυσικό και κομψό τρόπο.

hairlook_madwalk_2025
Photo: Χριστόφορος Θεοχαράκης

Διάβασε επίσης: Caviar nails: Το πολυτελές manicure που αξίζει να υιοθετήσεις για το πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν

