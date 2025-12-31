Η επιστήμη αποκαλύπτει τι έκανε τη Brigitte Bardot το απόλυτο sex symbol

Η Brigitte Bardot θεωρείται απόλυτο sex symbol λόγω της φυσικής της εμφάνισης, της προκλητικής γοητείας και της αβίαστης σεξουαλικότητάς της

Η Brigitte Bardot πέθανε αυτή την εβδομάδα σε ηλικία 91 ετών, προκαλώντας θλίψη σε όλο τον καλλιτεχνικό κόσμο. Η φυσική της ομορφιά, συνδυασμένη με μια χαρακτηριστική προκλητική ατμόσφαιρα, την ανέδειξε σε μία από τις πιο ποθητές πρωταγωνίστριες παγκοσμίως και την οδήγησε να φιγουράρει συχνά σε λίστες με τις «πιο όμορφες γυναίκες όλων των εποχών».

Αλλά τι ήταν αυτό που έκανε την Bardot τόσο μαγευτική; Σύμφωνα με τον Dr Julian De Silva, πλαστικό χειρουργό προσώπου στο Λονδίνο, η απάντηση βρίσκεται στον Χρυσό Λόγο της Ομορφιάς των αρχαίων Ελλήνων.

«Οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποιούσαν έναν μαθηματικό λόγο για να μετρήσουν την ομορφιά και την αρμονία», εξηγεί ο De Silva. «Ο χρυσός λόγος εφαρμόστηκε στην αρχιτεκτονική, σε αναγεννησιακά έργα και αποτέλεσε τη βάση του Vitruvian Man του Leonardo da Vinci, ως ορισμό του τέλειου ανθρώπινου σώματος».

Η Daily Mail χρησιμοποίησε διαδικτυακό εργαλείο για να αναλύσει το πρόσωπο της νεαρής Bardot και το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό: συνολικό σκορ 81,62% στο Golden Ratio. Η αναλογία ύψους προσώπου ήταν 1,078 (66,61%), η αναλογία philtrum προς μύτη 1,577 (97,46%) και η αναλογία ματιών προς στόμα 1,929 (80,79%).

Παρότι υψηλή, η βαθμολογία της Bardot υστερεί σε σύγκριση με άλλες σύγχρονες σταρ. Πρόσφατη ανάλυση του Dr De Silva κατέταξε την Emma Stone ως την πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο, με 94,72% ακρίβεια στον Χρυσό Λόγο.

Πέρα από τις αναλογίες του προσώπου, η Bardot ήταν διάσημη για τα ξανθά της μαλλιά. Μελέτη του 2011 από το University of Westminster έδειξε ότι η εμφάνιση με ξανθιά περούκα αύξανε τις πιθανότητες να πλησιάσουν μια γυναίκα σε νυχτερινό μπαρ, σε σχέση με κόκκινη ή καστανή περούκα.

Τελικά, όμως, αυτό που ξεχώριζε την Bardot ήταν οι αντιφάσεις της. Σύμφωνα με τον Ben McCann, αναπληρωτή καθηγητή Γαλλικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Αδελαΐδας, η Bardot συνδύαζε τη φυσικότητα με την προκλητικότητα, την αυθορμησία με τον υπολογισμό. «Η αβίαστη σεξουαλικότητα και η ανεπιτήδευτη λάμψη της δημιούργησαν το αρχέτυπο της σύγχρονης “sex kitten”», εξηγεί.

Η Brigitte Bardot παραμένει μέχρι σήμερα ένα σύμβολο διαχρονικής γοητείας και στυλ, που συνδύαζε την ομορφιά με τη μοναδική προσωπικότητά της.

