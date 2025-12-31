MadWalk 2025 highlights
MadWalk 2025 highlights
Food 31.12.2025

Leftovers από το γιορτινό τραπέζι; Η Gwyneth Paltrow δείχνει πώς να τα αξιοποιήσεις

gwyneth_paltrow
Η Gwyneth Paltrow δείχνει πώς να μετατρέψεις τα leftovers από το τραπέζι των γιορτών σε νόστιμο και πρωτότυπο πρωινό
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Gwyneth Paltrow δεν σταματά να εμπνέει με τον τρόπο ζωής και τη δημιουργικότητά της στην κουζίνα. Από τις εμφανίσεις της στο κόκκινο χαλί μέχρι τις συνήθειες της καθημερινότητας, η ηθοποιός και επιχειρηματίας ξέρει πώς να συνδυάζει στιλ και πρακτικότητα, φέρνοντας λίγη λάμψη ακόμα και στο πιο απλό γεύμα.

Την Κυριακή, 28 Δεκεμβρίου, η ηθοποιός μοιράστηκε στο Instagram το πιο πρόσφατο επεισόδιο της σειράς της «Boyfriend Breakfast», μετατρέποντας ό,τι έχει απομείνει από το γιορτινό τραπέζι σε ένα πρωτότυπο και δελεαστικό πρωινό.

gwyneth_paltrow
Στο νέο βίντεο, η Paltrow και η κόρη της, Apple Martin, 21, εμφανίζονται στην κουζίνα φορώντας ταιριαστά πιτζαμάκια. Η ηθοποιός κόβει πολύχρωμο λάχανο και κόκκινο κρεμμύδι και τα σοτάρει σε ένα τηγάνι, ενώ στη συνέχεια χρησιμοποιεί τα leftovers του γιορτινού τραπεζιού, ρίχνοντας τη γέμιση σε μια βαφλιέρα. Το μείγμα λαχανικών προστίθεται πάνω στη γέμιση και ολοκληρώνεται με τηγανητά αυγά, ενώ στο τέλος βγάζει από το φούρνο και φέτες μπέικον.

Οι ακόλουθοι σχολίασαν ενθουσιασμένοι το βίντεο, χαρακτηρίζοντας το φαγητό «ουράνιο» και την ιδέα της βάφλας από leftovers «ευφυέστατη».

Η σειρά #BoyfriendBreakfast συνεχίζει να εμπνέει τους θαυμαστές της Paltrow να δουν τα leftovers με δημιουργικό μάτι και να ανακαλύψουν πρωινές λιχουδιές με στυλ.

Gwyneth Paltrow MAD Christmas φαγητό Χριστούγεννα Χριστούγεννα 2025
