MadWalk 2025 highlights
MadWalk 2025 highlights
Fashion 31.12.2025

Τι αποκαλύπτουν τα χρώματα που φοράς στο ρεβεγιόν για τη νέα χρονιά

Η επιλογή του χρώματος στο ρεβεγιόν δεν είναι τυχαία, κάθε απόχρωση στέλνει μήνυμα και προετοιμάζει τη διάθεσή για το 2026
Μαρία Χατζηγιάννη

Η αλλαγή του χρόνου δεν είναι απλώς μια γιορτή ή μια αφορμή για ποτό και καλή παρέα. Είναι μια στιγμή που κάθε επιλογή, από τα λόγια που ανταλλάσσουμε μέχρι το outfit που φορούμε, έχει συμβολικό νόημα. Το ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς είναι σχεδόν ένα τελετουργικό, όπου η ένδυση γίνεται ένας τρόπος να «προγραμματίσουμε» το πνεύμα και την ενέργεια μας για τη νέα χρονιά.

Κάθε χρώμα που επιλέγουμε να φορέσουμε στέλνει ένα μήνυμα, είτε στον εαυτό μας είτε στους γύρω μας. Από τη γαλήνη που φέρνει το λευκό μέχρι τη δύναμη του κόκκινου, οι αποχρώσεις λειτουργούν σαν σιωπηλοί συνειδητοί κώδικες, προσθέτοντας ένταση και σημασία σε κάθε ευχή που ψιθυρίζουμε όταν τα ρολόγια χτυπούν τα μεσάνυχτα.

madwalk_2025_17

Διάβασε επίσης: Το αγπημένo look της Lily Collins από το Emily in Paris είναι η ιδανική έμπνευση για το πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν

Λευκό

Το λευκό αντιπροσωπεύει την ηρεμία και την αποφόρτιση από ό,τι μας βαραίνει, δημιουργώντας χώρο για το μέλλον. Ένα λευκό φόρεμα ή ένα κομψό σύνολο επιτρέπει να πειραματιστούμε με χρυσά αξεσουάρ ή έντονα κραγιόν, στέλνοντας το μήνυμα ότι μπαίνουμε στο 2026 ανάλαφρες και αποφασισμένες.

madwalk_2025_3

Χρυσό

Συμβολίζοντας την αφθονία και την επιτυχία, το χρυσό είναι το χρώμα όσων θέλουν να στοχεύσουν ψηλά τη νέα χρονιά. Δεν χρειάζεται να γίνετε υπερβολικές, λίγα κομμάτια με λάμψη, όπως ένα metallic φόρεμα ή εντυπωσιακά κοσμήματα, αρκούν για να δηλώσετε ότι το 2026 θα είναι πολύτιμο και γεμάτο επιτεύγματα.

maison_faliakos_madwalk5

Κόκκινο

Το κόκκινο συνδέεται με τη δύναμη, την αποφασιστικότητα και το πάθος. Είτε πρόκειται για ένα total red σύνολο είτε για ένα κραγιόν που τραβάει τα βλέμματα, αυτή η απόχρωση δείχνει ότι είσαι έτοιμη να διεκδικήσεις τον έρωτα, τη δημιουργία και κάθε νέα πρόκληση που θα φέρει η χρονιά.

nikolina_madwalk

Πράσινο

Το πράσινο είναι το χρώμα της φύσης και της σταθερότητας. Φόρεσέ το αν θες να επικεντρωθείς  στο self-care, στη συναισθηματική ισορροπία ή στην οικοδόμηση βάσεων για κάτι ουσιαστικό. Συνδυάζεται άψογα με χρυσό για ζεστή εμφάνιση ή με μαύρο για πιο σύγχρονο αποτέλεσμα.

Μπλε

Το μπλε προσφέρει μια αίσθηση κομψότητας και φινέτσας χωρίς προσπάθεια. Ακόμα και μικρές δόσεις, όπως ένα clutch ή statement κοσμήματα, μπορούν να κάνουν τη διαφορά και να ενισχύσουν την αίσθηση δημιουργικότητας και δυναμισμού για τη νέα χρονιά.

maison_faliakos_madwalk4

Διάβασε επίσης: V-neck shoes: Η τάση που θα απογειώσει τα look σου το 2026

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Fashion MAD Christmas Πρωτοχρονιά Χριστούγεννα Χριστούγεννα 2025
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Πρωτοχρονιά 2025: 3+1 δωρεάν εκδηλώσεις για την αλλαγή του χρόνου

Πρωτοχρονιά 2025: 3+1 δωρεάν εκδηλώσεις για την αλλαγή του χρόνου

31.12.2025
Επόμενο
Leftovers από το γιορτινό τραπέζι; Η Gwyneth Paltrow δείχνει πώς να τα αξιοποιήσεις

Leftovers από το γιορτινό τραπέζι; Η Gwyneth Paltrow δείχνει πώς να τα αξιοποιήσεις

31.12.2025

Δες επίσης

Οι αργίες και τα τριήμερα του 2026
Life

Οι αργίες και τα τριήμερα του 2026

31.12.2025
Παραμονή Πρωτοχρονιάς: Πώς θα κινηθούν Μετρό, Τραμ και λεωφορεία στην Αθήνα – Τα τελευταία δρομολόγια
Life

Παραμονή Πρωτοχρονιάς: Πώς θα κινηθούν Μετρό, Τραμ και λεωφορεία στην Αθήνα – Τα τελευταία δρομολόγια

31.12.2025
Τα 4 cocktails που θα ανεβάσουν τη διάθεση του πρωτοχρονιάτικου ρεβεγιόν στα ύψη
Food

Τα 4 cocktails που θα ανεβάσουν τη διάθεση του πρωτοχρονιάτικου ρεβεγιόν στα ύψη

31.12.2025
Λάμψε στο ρεβεγιόν: Τα χτενίσματα που θα απογειώσουν το look σου
Beauty

Λάμψε στο ρεβεγιόν: Τα χτενίσματα που θα απογειώσουν το look σου

31.12.2025
Leftovers από το γιορτινό τραπέζι; Η Gwyneth Paltrow δείχνει πώς να τα αξιοποιήσεις
Food

Leftovers από το γιορτινό τραπέζι; Η Gwyneth Paltrow δείχνει πώς να τα αξιοποιήσεις

31.12.2025
Το αγπημένo look της Lily Collins από το Emily in Paris είναι η ιδανική έμπνευση για το πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν
Fashion

Το αγπημένo look της Lily Collins από το Emily in Paris είναι η ιδανική έμπνευση για το πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν

31.12.2025
People Pleaser Alert: Τα 4 ζώδια που δεν λένε «όχι» σε τίποτα και σε κανέναν
Life

People Pleaser Alert: Τα 4 ζώδια που δεν λένε «όχι» σε τίποτα και σε κανέναν

31.12.2025
Οil pulling: Το trend του TikTok για πιο το πιο λαμπερό χαμόγελο με φυσικό τρόπο
Beauty

Οil pulling: Το trend του TikTok για πιο το πιο λαμπερό χαμόγελο με φυσικό τρόπο

31.12.2025
V-neck shoes: Η τάση που θα απογειώσει τα look σου το 2026
Fashion

V-neck shoes: Η τάση που θα απογειώσει τα look σου το 2026

31.12.2025
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

«Top 10» τηλεθέασης: Πρώτο το «Το Σόι σου» την εβδομάδα 15 – 21 Δεκεμβρίου 2025

«Top 10» τηλεθέασης: Πρώτο το «Το Σόι σου» την εβδομάδα 15 – 21 Δεκεμβρίου 2025

Πιο κοντά στην απόκτηση του ομίλου Gedi στην Ιταλία ο Θ. Κυριακού

Πιο κοντά στην απόκτηση του ομίλου Gedi στην Ιταλία ο Θ. Κυριακού

Ο ΔΕΔΔΗΕ και η… μαύρη τρύπα των έξυπνων μετρητών

Ο ΔΕΔΔΗΕ και η… μαύρη τρύπα των έξυπνων μετρητών

Η Πειραιώς επιλέγει το… δικαίωμα στη σιωπή για το κατάντημα της Snappi

Η Πειραιώς επιλέγει το… δικαίωμα στη σιωπή για το κατάντημα της Snappi

Στο τραπέζι οι πρόωρες εκλογές

Στο τραπέζι οι πρόωρες εκλογές