MadWalk 2025 highlights
Go out 31.12.2025

Πρωτοχρονιά 2025: 3+1 δωρεάν εκδηλώσεις για την αλλαγή του χρόνου

Οι επιλογές για όσους μείνουν στην πόλη την παραμονή Πρωτοχρονιάς
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η αντίστροφη μέτρηση για την Πρωτοχρονιά του 2026 έχει ξεκινήσει και η Αθήνα ετοιμάζεται να υποδεχθεί το νέο έτος με ρυθμό, μουσική και εντυπωσιακές εικόνες. Όσοι δεν έχουν ακόμη αποφασίσει πού θα κάνουν αλλαγή χρόνου, μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε δωρεάν εκδηλώσεις σε Αθήνα και Πειραιά, που μετατρέπουν την πόλη σε μια μεγάλη γιορτή.

Πρωτοχρονιά 2026 στο Σύνταγμα

Η πλατεία Συντάγματος θα βρεθεί, για ακόμη μία χρονιά, στο επίκεντρο των εορτασμών. Ο Δήμος Αθηναίων έχει ετοιμάσει μια μεγάλη μουσική βραδιά με πρωταγωνιστές τον Κωστή Μαραβέγια και τη Ρένα Μόρφη, ενώ τον παλμό της βραδιάς θα δώσουν ως παρουσιαστές ο Νίκος Μουτσινάς και η Τόνια Σωτηροπούλου. Το πρόγραμμα ξεκινά στις 22:00, με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων να δίνει το πρώτο εορταστικό σήμα, πριν τη σκυτάλη πάρουν οι δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες. Λίγο πριν την αλλαγή του χρόνου, ο αθηναϊκός ουρανός θα φωτιστεί από το μεγαλύτερο drone show που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην πόλη. Αμέσως μετά, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, μαζί με τους καλλιτέχνες και τους παρουσιαστές, θα οδηγήσουν την αντίστροφη μέτρηση για την υποδοχή του 2026, η οποία θα συνοδευτεί από αθόρυβα και φιλικά προς το περιβάλλον πυροτεχνήματα.

Κωστής Μαραβέγιας
https://www.instagram.com/maraveyas/

Πεδίον του Άρεως: Πρωτοχρονιά με Ελένη Φουρέιρα

Η Περιφέρεια Αττικής δίνει τον δικό της παλμό στην αλλαγή του χρόνου, με εκδηλώσεις στο Πεδίον του Άρεως και στο Μητροπολιτικό Πάρκο Τρίτση. Στο Πεδίον του Άρεως, η Ελένη Φουρέιρα ανεβαίνει στη σκηνή με ένα δυναμικό live γεμάτο dance επιτυχίες. Μαζί της, ο ZAF με τα τραγούδια του που ξεχωρίζουν στο ραδιόφωνο, ενώ ο DJ Bobito αναλαμβάνει να κρατήσει το clubbing κλίμα ζωντανό πριν και μετά την αλλαγή του χρόνου. Στο Μητροπολιτικό Πάρκο Τρίτση, τη μουσική σκυτάλη παίρνει η Κλαυδία, ενώ το πάρτι συνεχίζεται με τους DJ Playmen.

Ελένη φουρέιρα
https://www.instagram.com/foureira/

Πρωτοχρονιά 2026 στον Πειραιά

Ο Πειραιάς υποδέχεται το νέο έτος με ένα εντυπωσιακό φωτιστικό show στον Πύργο της πόλης, δημιουργώντας ένα διαφορετικό σκηνικό για όσους επιλέξουν να αλλάξουν χρόνο δίπλα στη θάλασσα.

Υποδοχή του 2026 στο ΚΠΙΣΝ

Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος αποχαιρετά το 2025 και καλωσορίζει το 2026 με ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων. Οικοδεσπότης της βραδιάς είναι ο Ζερόμ Καλούτα, ενώ το μουσικό άνοιγμα πραγματοποιεί η Alexandra Sieti με την επταμελή μπάντα της, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα με soul, funk και disco αναφορές – από τις Sister Sledge και τους Blues Brothers μέχρι την Alicia Keys και τον The Weeknd. Στη συνέχεια, τα decks αναλαμβάνει ο Sunshine Pedro, ενώ τα Σιντριβάνια του Καναλιού κινούνται σε εορταστικούς ρυθμούς. Το Παγοδρόμιο και το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τις 02:00 τα ξημερώματα, δίνοντας την ευκαιρία για μια διαφορετική πρωτοχρονιάτικη εμπειρία.

