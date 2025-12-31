Ο Tylor Chase παραμένει άστεγος παρά τις προσπάθειες της αστυνομίας και των φίλων

Ο Tylor Chase, γνωστός για τον ρόλο του ως Martin Qwerly στη σειρά «Ned’s Declassified School Survival Guide» τη δεκαετία του 2000, καταγράφηκε πρόσφατα σε βίντεο που μοιράστηκε ένας θαυμαστής στο TikTok, το οποίο δείχνει ότι ο ηθοποιός βρίσκεται άστεγος στην Καλιφόρνια. Η δημοσιοποίηση των εικόνων προκάλεσε ανησυχία για την υγεία και την ασφάλειά του. Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες φίλων όπως οι Shaun Weiss και Daniel Curtis Lee, καθώς και ομάδων ψυχικής υγείας και της αστυνομίας, ο Chase έχει αρνηθεί μέχρι στιγμής οποιαδήποτε βοήθεια.

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Riverside, Larry Gonzalez, δήλωσε στο PEOPLE: «Αυτό που βλέπουμε με τον Tylor είναι, δυστυχώς, κάτι που συμβαίνει καθημερινά, όχι μόνο στο Riverside, αλλά σε όλη την Καλιφόρνια. Από τα βίντεο που κυκλοφορούν, φαίνεται ότι αντιμετωπίζει προβλήματα με ουσίες και αθεράπευτη ψυχική ασθένεια. Το πρόβλημα είναι ότι το σύστημα ψυχικής υγείας βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην προσωπική επιλογή. Ακόμα και όταν κάποιος είναι σε κρίση, πρέπει να δεχθεί εθελοντικά βοήθεια, εκτός από πολύ συγκεκριμένες νομικές περιπτώσεις».

Οι αρχές σημειώνουν ότι ο Chase έχει επανειλημμένα έρθει σε επαφή με ομάδες υποστήριξης και έχει προσφερθεί βοήθεια, αλλά τελικά την έχει αρνηθεί. Επιπλέον, η νομοθεσία της Καλιφόρνιας για συλλήψεις λόγω κατοχής ναρκωτικών ή χρήσης ουσιών θεωρεί αυτά τα αδικήματα πλημμελήματα, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει μακροχρόνια κράτηση ή πρόσβαση σε θεραπεία.

Ο Weiss, που ο ίδιος είχε βιώσει στο παρελθόν την άστεγη ζωή και εξάρτηση από ουσίες, ανέφερε ότι ο Chase «πρέπει να θέλει ο ίδιος να δεχθεί θεραπεία. Όλοι οι διαθέσιμοι πόροι είναι εκεί, αλλά δεν υπάρχει οργανωμένο σύστημα που να υποστηρίζει ανθρώπους σε αυτή την κατάσταση».

Η αστυνομία του Riverside υπογραμμίζει ότι οι ομάδες της συνεργάζονται στενά με τις υπηρεσίες στήριξης αστέγων και ψυχικής υγείας, προσφέροντας επανειλημμένα βοήθεια στον Chase. Ωστόσο, ο ίδιος έχει αρνηθεί την υποστήριξη, παραμένοντας άστεγος. Η κατάσταση αυτή, σύμφωνα με τις αρχές, δεν είναι μοναδική, αλλά αντικατοπτρίζει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά πολλοί άνθρωποι χωρίς στέγη στην περιοχή.

