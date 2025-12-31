MadWalk 2025 highlights
MadWalk 2025 highlights
TV 31.12.2025

Aνέστης Τεντέσκι: «Δεν έκανα αίτηση για το GNTM, μου έστειλαν μήνυμα»

gntm Ανέστης
Η καθημερινότητά του στο Παρίσι και ο συνδυασμός σπουδών και modeling
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο Ανέστης Τεντέσκι, που κατέκτησε τη δεύτερη θέση στον φετινό κύκλο του GNTM, βρέθηκε το απόγευμα της Τρίτης 30 Δεκεμβρίου στο πλατό της εκπομπής «Στούντιο 4», όπου μίλησε με ειλικρίνεια για την εμπειρία του στο ριάλιτι μόδας, τα επόμενα επαγγελματικά του βήματα, αλλά και τις σπουδές του στην ιατρική, οι οποίες όπως ξεκαθάρισε παραμένουν βασική του προτεραιότητα.

Αναφερόμενος στη δημοσιότητα που έλαβε μετά το GNTM, ο Ανέστης Τεντέσκι τόνισε πως η καθημερινότητά του δεν έχει αλλάξει δραστικά. «Υπήρξε προβολή, αλλά η ζωή μου δεν έχει αλλάξει ιδιαίτερα. Όσο προβάλλονταν τα επεισόδια, εγώ βρισκόμουν στο Παρίσι, όπου ζω, οπότε δεν ένιωσα μεγάλη διαφορά. Σπουδάζω ιατρική και είμαι στο πέμπτο έτος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

GNTM
https://www.instagram.com/gntmgr/

Ο ίδιος εξήγησε πως καταφέρνει να συνδυάζει τις απαιτητικές σπουδές με το modeling μέσα από αυστηρό προγραμματισμό.
«Τα συνδυάζω με πολύ σωστό πρόγραμμα. Έχω σκληρό καθημερινό ωράριο και συγκεκριμένες ώρες. Μου αρέσουν πολύ οι σπουδές μου, αλλά και το modeling», σημείωσε.


Στη συνέχεια στάθηκε και στη σημασία που δίνει στην ουσία και όχι μόνο στην εξωτερική εμφάνιση. «Πολλές φορές κρίνουμε μόνο από την εμφάνιση και αυτό είναι λάθος. Το κάνουμε όλοι, το κάνω κι εγώ. Οι γονείς μου έδωσαν βάση στις σπουδές, στη μόρφωση, στη μουσική, στο βιολί. Δεν στάθηκαν ποτέ στο εμφανισιακό και δεν με έσπρωξαν στο modeling. Δεν είναι κουραστικό – σε όλους αρέσουν τα κομπλιμέντα. Απλώς δεν δίνω βάση μόνο σε αυτό. Προσπαθώ πάντα να εμβαθύνω και να καταλάβω την προσωπικότητα του άλλου», εξομολογήθηκε.

Όσον αφορά την απόφασή του να συμμετάσχει στο GNTM, ο Ανέστης Τεντέσκι αποκάλυψε πως η πρόταση ήρθε απρόσμενα.
«Θα πω την αλήθεια, δεν βλέπω τηλεόραση. Με προσέγγισαν και δεν ήξερα καν ότι θα ξαναγίνει GNTM. Δεν έκανα αίτηση, μου έστειλαν μήνυμα. Μου είπαν ότι το χρονικό διάστημα θα ήταν μικρό και σκέφτηκα μήπως είναι “meant to be”. Το συζήτησα με τον αδερφό μου και κάναμε αυτή την τρέλα μαζί», είπε.

gntm Ανέστης
https://www.instagram.com/anestis_tedeski/?hl=el

Τέλος, μίλησε και για το κλίμα μέσα στο σπίτι του ριάλιτι, επισημαίνοντας τις δυσκολίες του εγκλεισμού. «Όταν είσαι μακριά από φίλους και οικογένεια, χωρίς κινητό, όλα τα συναισθήματα είναι πιο έντονα. Μπορεί άθελά σου να εκφραστείς πιο έντονα. Παρ’ όλα αυτά, ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Έκανα φίλους, αν και δεν μπήκα για αυτό», κατέληξε.

